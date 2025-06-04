QAR - Katarský rial
Katarský rial je mena Katar. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Katarský rial je kurz QAR na USD. Kód meny pre Rialy je QAR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Katarský rial a prevodník mien.
Štatistiky Katarský rial
|Názov
|Katarský rial
|Symbol
|﷼
|Menšia jednotka
|1/100 = Dirham
|Symbol menšej jednotky
|Dirham
|Najlepšia konverzia QAR
|QAR na USD
|Najlepší graf QAR
|Graf QAR na USD
Profil Katarský rial
|Mince
|Často používané: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Bankovky
|Často používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrálna banka
|Katar Národná banka
|Používatelia
Katar
Katar
