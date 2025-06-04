  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. QAR

qar
QAR - Katarský rial

Katarský rial je mena Katar. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Katarský rial je kurz QAR na USD. Kód meny pre Rialy je QAR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Katarský rial a prevodník mien.

Vyberte menu

qar
QARKatarský rial

Štatistiky Katarský rial

NázovKatarský rial
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Dirham
Symbol menšej jednotkyDirham
Najlepšia konverzia QARQAR na USD
Najlepší graf QARGraf QAR na USD

Profil Katarský rial

MinceČasto používané: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
BankovkyČasto používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrálna bankaKatar Národná banka
Používatelia
Katar

Prečo vás zaujíma QAR?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre QARZískať kurzy QAR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene QAR pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34943
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.671030

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%