BWP - Botswanská pula
Botswanská pula je mena Botswana. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Botswanská pula je kurz BWP na USD. Kód meny pre Pula je BWP a symbol meny je P. Nižšie nájdete kurzy Botswanská pula a prevodník mien.
Štatistiky Botswanská pula
|Názov
|Botswanská pula
|Symbol
|P
|Menšia jednotka
|1/100 = thebe
|Symbol menšej jednotky
|t
|Najlepšia konverzia BWP
|BWP na USD
|Najlepší graf BWP
|Graf BWP na USD
Profil Botswanská pula
|Mince
|Často používané: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Bankovky
|Často používané: P10, P20, P50, P100, P200
|Centrálna banka
|Bank of Botswana
|Používatelia
Botswana
Prečo vás zaujíma BWP?
