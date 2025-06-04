  1. Domov
BWP - Botswanská pula

Botswanská pula je mena Botswana. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Botswanská pula je kurz BWP na USD. Kód meny pre Pula je BWP a symbol meny je P. Nižšie nájdete kurzy Botswanská pula a prevodník mien.

BWPBotswanská pula

Štatistiky Botswanská pula

NázovBotswanská pula
SymbolP
Menšia jednotka1/100 = thebe
Symbol menšej jednotkyt
Najlepšia konverzia BWPBWP na USD
Najlepší graf BWPGraf BWP na USD

Profil Botswanská pula

MinceČasto používané: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BankovkyČasto používané: P10, P20, P50, P100, P200
Centrálna bankaBank of Botswana
Používatelia
Botswana

