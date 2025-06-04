NIO - Nikaragujská córdoba
Nikaragujská córdoba je mena Nikaragua. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nikaragujská córdoba je kurz NIO na USD. Kód meny pre Kordoby je NIO a symbol meny je C$. Nižšie nájdete kurzy Nikaragujská córdoba a prevodník mien.
Štatistiky Nikaragujská córdoba
|Názov
|Nikaragujská córdoba
|Symbol
|C$
|Menšia jednotka
|1/100 = centavos
|Symbol menšej jednotky
|centavos
|Najlepšia konverzia NIO
|NIO na USD
|Najlepší graf NIO
|Graf NIO na USD
Profil Nikaragujská córdoba
|Mince
|Často používané: centavos5, centavos10, centavos25, centavos50, C$1, C$5, C$10
|Bankovky
|Často používané: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Centrálna banka
|Centrálna banka Nikaraguy
|Používatelia
Nikaragua
Nikaragua
Prečo vás zaujíma NIO?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre NIOZískať kurzy NIO do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene NIO pre moju firmu