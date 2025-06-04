  1. Domov
NIO - Nikaragujská córdoba

Nikaragujská córdoba je mena Nikaragua. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nikaragujská córdoba je kurz NIO na USD. Kód meny pre Kordoby je NIO a symbol meny je C$. Nižšie nájdete kurzy Nikaragujská córdoba a prevodník mien.

Štatistiky Nikaragujská córdoba

NázovNikaragujská córdoba
SymbolC$
Menšia jednotka1/100 = centavos
Symbol menšej jednotkycentavos
Najlepšia konverzia NIONIO na USD
Najlepší graf NIOGraf NIO na USD

Profil Nikaragujská córdoba

MinceČasto používané: centavos5, centavos10, centavos25, centavos50, C$1, C$5, C$10
BankovkyČasto používané: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Centrálna bankaCentrálna banka Nikaraguy
Používatelia
Nikaragua

