CVE - Kapverdské escudo
Kapverdské escudo je mena Kapverdy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kapverdské escudo je kurz CVE na USD. Kód meny pre Escudos je CVE a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kapverdské escudo a prevodník mien.
Štatistiky Kapverdské escudo
|Názov
|Kapverdské escudo
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo (zrušené)
|Symbol menšej jednotky
|Centavo (zrušené)
|Najlepšia konverzia CVE
|CVE na USD
|Najlepší graf CVE
|Graf CVE na USD
Profil Kapverdské escudo
|Mince
|Často používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Bankovky
|Často používané: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Centrálna banka
|Banka Kapverd
|Používatelia
Kapverdy
Kapverdy
Prečo vás zaujíma CVE?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre CVEZískať kurzy CVE do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene CVE pre moju firmu