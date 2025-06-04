  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. CVE

cve
CVE - Kapverdské escudo

Kapverdské escudo je mena Kapverdy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kapverdské escudo je kurz CVE na USD. Kód meny pre Escudos je CVE a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kapverdské escudo a prevodník mien.

Vyberte menu

cve
CVEKapverdské escudo

Štatistiky Kapverdské escudo

NázovKapverdské escudo
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Centavo (zrušené)
Symbol menšej jednotkyCentavo (zrušené)
Najlepšia konverzia CVECVE na USD
Najlepší graf CVEGraf CVE na USD

Profil Kapverdské escudo

MinceČasto používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BankovkyČasto používané: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Centrálna bankaBanka Kapverd
Používatelia
Kapverdy

Prečo vás zaujíma CVE?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre CVEZískať kurzy CVE do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene CVE pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36698
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670895

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%