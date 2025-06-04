BYR - Bieloruský rubeľ
Bieloruský rubeľ je mena Bielorusko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bieloruský rubeľ je kurz BYR na USD. Kód meny pre Ruble je BYR a symbol meny je Br. Nižšie nájdete kurzy Bieloruský rubeľ a prevodník mien.
Upozornenie: Dňa 1. júla 2016 nový bieloruský rubeľ (BYN) nahradil bieloruský rubeľ (BYR) v pomere 1:10 000.
Štatistiky Bieloruský rubeľ
|Názov
|Bieloruský rubeľ
|Symbol
|p.
|Menšia jednotka
|1/100 = Kapeyka
|Symbol menšej jednotky
|Kapeyka
|Najlepšia konverzia BYR
|BYR na USD
|Najlepší graf BYR
|Graf BYR na USD
Profil Bieloruský rubeľ
|Bankovky
|Často používané: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Centrálna banka
|Národná banka Republiky Bielorusko
|Používatelia
Bielorusko
Bielorusko
