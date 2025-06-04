  1. Domov
BYR - Bieloruský rubeľ

Bieloruský rubeľ je mena Bielorusko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bieloruský rubeľ je kurz BYR na USD. Kód meny pre Ruble je BYR a symbol meny je Br. Nižšie nájdete kurzy Bieloruský rubeľ a prevodník mien.

Upozornenie: Dňa 1. júla 2016 nový bieloruský rubeľ (BYN) nahradil bieloruský rubeľ (BYR) v pomere 1:10 000.

BYRBieloruský rubeľ

Štatistiky Bieloruský rubeľ

NázovBieloruský rubeľ
Symbolp.
Menšia jednotka1/100 = Kapeyka
Symbol menšej jednotkyKapeyka
Najlepšia konverzia BYRBYR na USD
Najlepší graf BYRGraf BYR na USD

Profil Bieloruský rubeľ

BankovkyČasto používané: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
Centrálna bankaNárodná banka Republiky Bielorusko
Používatelia
Bielorusko

