SOS - Somálsky šiling

Somálsky šiling je mena Somálsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Somálsky šiling je kurz SOS na USD. Kód meny pre šilingy je SOS a symbol meny je S. Nižšie nájdete kurzy Somálsky šiling a prevodník mien.

Štatistiky Somálsky šiling

NázovSomálsky šiling
SymbolS
Menšia jednotka1/100 = Senti
Symbol menšej jednotkySenti
Najlepšia konverzia SOSSOS na USD
Najlepší graf SOSGraf SOS na USD

Profil Somálsky šiling

MinceČasto používané: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BankovkyČasto používané: S5, S10, S20, S50, S100
Centrálna bankaCentrálny bank Somálska
Používatelia
Somálsko

Prečo vás zaujíma SOS?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17706
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.583
GBP / USD1.34942
USD / CHF0.789817
USD / CAD1.36720
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670975

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%