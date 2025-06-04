SOS - Somálsky šiling
Somálsky šiling je mena Somálsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Somálsky šiling je kurz SOS na USD. Kód meny pre šilingy je SOS a symbol meny je S. Nižšie nájdete kurzy Somálsky šiling a prevodník mien.
Štatistiky Somálsky šiling
|Názov
|Somálsky šiling
|Symbol
|S
|Menšia jednotka
|1/100 = Senti
|Symbol menšej jednotky
|Senti
|Najlepšia konverzia SOS
|SOS na USD
|Najlepší graf SOS
|Graf SOS na USD
Profil Somálsky šiling
|Mince
|Často používané: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Bankovky
|Často používané: S5, S10, S20, S50, S100
|Centrálna banka
|Centrálny bank Somálska
|Používatelia
Somálsko
Somálsko
Prečo vás zaujíma SOS?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SOSZískať kurzy SOS do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SOS pre moju firmu