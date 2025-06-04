  1. Domov
TND - Tuniský dinár

Tuniský dinár je mena Tunisko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tuniský dinár je kurz TND na USD. Kód meny pre Dinary je TND a symbol meny je د.ت. Nižšie nájdete kurzy Tuniský dinár a prevodník mien.

Štatistiky Tuniský dinár

NázovTuniský dinár
SymbolDinar
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia TNDTND na USD
Najlepší graf TNDGraf TND na USD

Profil Tuniský dinár

Používatelia
Tunisko

