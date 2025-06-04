TND - Tuniský dinár
Tuniský dinár je mena Tunisko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tuniský dinár je kurz TND na USD. Kód meny pre Dinary je TND a symbol meny je د.ت. Nižšie nájdete kurzy Tuniský dinár a prevodník mien.
Štatistiky Tuniský dinár
|Názov
|Tuniský dinár
|Symbol
|Dinar
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia TND
|TND na USD
|Najlepší graf TND
|Graf TND na USD
Profil Tuniský dinár
|Používatelia
Tunisko
Tunisko
Prečo vás zaujíma TND?
