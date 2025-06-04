VUV - Vanuatské vatu
Vanuatské vatu je mena Vanuatu. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Vanuatské vatu je kurz VUV na USD. Kód meny pre Vatu je VUV a symbol meny je VT. Nižšie nájdete kurzy Vanuatské vatu a prevodník mien.
Štatistiky Vanuatské vatu
|Názov
|Vanuatské vatu
|Symbol
|VT
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia VUV
|VUV na USD
|Najlepší graf VUV
|Graf VUV na USD
Profil Vanuatské vatu
|Mince
|Často používané: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Bankovky
|Často používané: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Centrálna banka
|Rezervná banka Vanuatu
|Používatelia
Vanuatu
