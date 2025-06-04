  1. Domov
VUV - Vanuatské vatu

Vanuatské vatu je mena Vanuatu. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Vanuatské vatu je kurz VUV na USD. Kód meny pre Vatu je VUV a symbol meny je VT. Nižšie nájdete kurzy Vanuatské vatu a prevodník mien.

Štatistiky Vanuatské vatu

NázovVanuatské vatu
SymbolVT
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia VUVVUV na USD
Najlepší graf VUVGraf VUV na USD

Profil Vanuatské vatu

MinceČasto používané: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BankovkyČasto používané: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Centrálna bankaRezervná banka Vanuatu
Používatelia
Vanuatu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.576
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789523
USD / CAD1.36734
EUR / JPY184.339
AUD / USD0.670918

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%