TMT - Turkménsky manat
Turkménsky manat je mena Turkmenistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Turkménsky manat je kurz TMT na USD. Kód meny pre Manaty je TMT a symbol meny je T. Nižšie nájdete kurzy Turkménsky manat a prevodník mien.
Štatistiky Turkménsky manat
|Názov
|Turkménsky manat
|Symbol
|Manat
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia TMT
|TMT na USD
|Najlepší graf TMT
|Graf TMT na USD
Profil Turkménsky manat
|Používatelia
Turkmenistan
