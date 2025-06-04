XCG - Karibský gulden
Karibský gulden je mena Holandské Antily. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Karibský gulden je kurz XCG na USD. Kód meny pre Guldeny (tiež nazývané Floríny) je XCG. Nižšie nájdete kurzy Karibský gulden a prevodník mien.
Štatistiky Karibský gulden
|Názov
|Karibský gulden
|Symbol
|Cg
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia XCG
|XCG na USD
|Najlepší graf XCG
|Graf XCG na USD
Profil Karibský gulden
|Bankovky
|Často používané: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Používatelia
Karibský gulden
Karibský gulden
