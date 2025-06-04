BIF - Burundský frank
Burundský frank je mena Burundi. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Burundský frank je kurz BIF na USD. Kód meny pre Franky je BIF a symbol meny je FBu. Nižšie nájdete kurzy Burundský frank a prevodník mien.
Štatistiky Burundský frank
|Názov
|Burundský frank
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia BIF
|BIF na USD
|Najlepší graf BIF
|Graf BIF na USD
Profil Burundský frank
|Mince
|Často používané: Frank1, Frank5
|Bankovky
|Často používané: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Centrálna banka
|Banka Republiky Burundi
|Používatelia
Burundi
Burundi
