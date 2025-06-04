  1. Domov
BIF - Burundský frank

Burundský frank je mena Burundi. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Burundský frank je kurz BIF na USD. Kód meny pre Franky je BIF a symbol meny je FBu. Nižšie nájdete kurzy Burundský frank a prevodník mien.

Štatistiky Burundský frank

NázovBurundský frank
SymbolFrank
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia BIFBIF na USD
Najlepší graf BIFGraf BIF na USD

Profil Burundský frank

MinceČasto používané: Frank1, Frank5
BankovkyČasto používané: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Centrálna bankaBanka Republiky Burundi
Používatelia
Burundi

