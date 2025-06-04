  1. Domov
ltl
LTL - Litovský litas

Litovský litas je mena Litva. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Litovský litas je kurz LTL na USD. Kód meny pre Lity je LTL a symbol meny je Lt. Nižšie nájdete kurzy Litovský litas a prevodník mien.

Litovský litas bol nahradený eurom 1. januára 2015.

Štatistiky Litovský litas

NázovLitovský litas
SymbolLt
Menšia jednotka1/100 = Centas
Symbol menšej jednotkyct
Najlepšia konverzia LTLLTL na USD
Najlepší graf LTLGraf LTL na USD

Profil Litovský litas

MinceČasto používané: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BankovkyČasto používané: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Centrálna bankaNárodná banka Litvy
Používatelia
Litva

