LTL - Litovský litas
Litovský litas je mena Litva. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Litovský litas je kurz LTL na USD. Kód meny pre Lity je LTL a symbol meny je Lt. Nižšie nájdete kurzy Litovský litas a prevodník mien.
Litovský litas bol nahradený eurom 1. januára 2015.
Štatistiky Litovský litas
|Názov
|Litovský litas
|Symbol
|Lt
|Menšia jednotka
|1/100 = Centas
|Symbol menšej jednotky
|ct
|Najlepšia konverzia LTL
|LTL na USD
|Najlepší graf LTL
|Graf LTL na USD
Profil Litovský litas
|Mince
|Často používané: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Bankovky
|Často používané: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Centrálna banka
|Národná banka Litvy
|Používatelia
Litva
Litva
