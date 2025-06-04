  1. Domov
VND - Vietnamský dong

Vietnamský dong je mena Vietnam. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Vietnamský dong je kurz VND na USD. Kód meny pre Dongy je VND a symbol meny je ₫. Nižšie nájdete kurzy Vietnamský dong a prevodník mien.

Vyberte menu

VNDVietnamský dong

Štatistiky Vietnamský dong

NázovVietnamský dong
Symbol
Menšia jednotka1/10 = hào
Symbol menšej jednotkyhào
Najlepšia konverzia VNDVND na USD
Najlepší graf VNDGraf VND na USD

Profil Vietnamský dong

MinceČasto používané: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BankovkyČasto používané: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Centrálna bankaŠtátna banka Vietnamu
Používatelia
Vietnam

Prečo vás zaujíma VND?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.576
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789523
USD / CAD1.36734
EUR / JPY184.339
AUD / USD0.670918

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%