VND - Vietnamský dong
Vietnamský dong je mena Vietnam. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Vietnamský dong je kurz VND na USD. Kód meny pre Dongy je VND a symbol meny je ₫. Nižšie nájdete kurzy Vietnamský dong a prevodník mien.
Štatistiky Vietnamský dong
|Názov
|Vietnamský dong
|Symbol
|₫
|Menšia jednotka
|1/10 = hào
|Symbol menšej jednotky
|hào
|Najlepšia konverzia VND
|VND na USD
|Najlepší graf VND
|Graf VND na USD
Profil Vietnamský dong
|Mince
|Často používané: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Bankovky
|Často používané: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Centrálna banka
|Štátna banka Vietnamu
|Používatelia
Vietnam
Vietnam
Prečo vás zaujíma VND?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre VNDZískať kurzy VND do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene VND pre moju firmu