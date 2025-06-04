  1. Domov
HUF - Maďarský forint

Maďarský forint je mena Maďarsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Maďarský forint je kurz HUF na USD. Kód meny pre Forinty je HUF a symbol meny je Ft. Nižšie nájdete kurzy Maďarský forint a prevodník mien.

Štatistiky Maďarský forint

NázovMaďarský forint
SymbolFt
Menšia jednotka1/100 = fillér
Symbol menšej jednotkyfillér
Najlepšia konverzia HUFHUF na USD
Najlepší graf HUFGraf HUF na USD

Profil Maďarský forint

MinceČasto používané: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BankovkyČasto používané: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Centrálna bankaMaďarská národná banka
Používatelia
Maďarsko

