HUF - Maďarský forint
Maďarský forint je mena Maďarsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Maďarský forint je kurz HUF na USD. Kód meny pre Forinty je HUF a symbol meny je Ft. Nižšie nájdete kurzy Maďarský forint a prevodník mien.
Štatistiky Maďarský forint
|Názov
|Maďarský forint
|Symbol
|Ft
|Menšia jednotka
|1/100 = fillér
|Symbol menšej jednotky
|fillér
|Najlepšia konverzia HUF
|HUF na USD
|Najlepší graf HUF
|Graf HUF na USD
Profil Maďarský forint
|Mince
|Často používané: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Bankovky
|Často používané: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Centrálna banka
|Maďarská národná banka
|Používatelia
Maďarsko
Maďarsko
Prečo vás zaujíma HUF?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre HUFZískať kurzy HUF do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene HUF pre moju firmu