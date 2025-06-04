SYP - Sýrska libra
Sýrska libra je mena Sýria. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Sýrska libra je kurz SYP na USD. Kód meny pre Libry je SYP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Sýrska libra a prevodník mien.
Štatistiky Sýrska libra
|Názov
|Sýrska libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = piastra
|Symbol menšej jednotky
|piastra
|Najlepšia konverzia SYP
|SYP na USD
|Najlepší graf SYP
|Graf SYP na USD
Profil Sýrska libra
|Mince
|Často používané: £1, £2, £5, £10, £25
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Sýrie
|Používatelia
Sýria
Prečo vás zaujíma SYP?
