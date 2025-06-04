  1. Domov
SYP - Sýrska libra

Sýrska libra je mena Sýria. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Sýrska libra je kurz SYP na USD. Kód meny pre Libry je SYP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Sýrska libra a prevodník mien.

SYPSýrska libra

Štatistiky Sýrska libra

NázovSýrska libra
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = piastra
Symbol menšej jednotkypiastra
Najlepšia konverzia SYPSYP na USD
Najlepší graf SYPGraf SYP na USD

Profil Sýrska libra

MinceČasto používané: £1, £2, £5, £10, £25
BankovkyČasto používané: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Centrálna bankaCentrálna banka Sýrie
Používatelia
Sýria

