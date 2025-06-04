DOT - Polkadot
Kód meny pre Polkadot je DOT a symbol meny je ●. Nižšie nájdete kurzy Polkadot a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy DOT so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.
Informácie o Polkadote
Parachains sú pokročilé, next-gen layer-1 blockchainy, ktoré prekračujú obmedzenia tradičných sietí. Špecializované a prepojené, parachains tvoria rôznorodý ekosystém nezávislých platforiem, komunít a ekonomík, ktoré zlepšujú spôsob, akým sa online spájame.
Riziká pri používaní Polkadotu
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k veľkým krádežiam.
História Polkadotu
Genesis blok siete Polkadot bol spustený 26. mája 2020 ako sieť Proof of Authority (PoA), s riadením kontrolovaným jedným Sudo (superužívateľským) účtom. Počas tohto obdobia sa validátori začali pripájať k sieti a signalizovať svoj záujem o účasť na konsenze. Sieť sa vyvinula na sieť Proof of Stake (PoS) 18. júna 2020. S reťazcom zabezpečeným decentralizovanou komunitou validátorov bol modul Sudo odstránený 20. júla 2020, čím sa riadenie reťazca dostalo do rúk držiteľov tokenov (DOT). Toto je bod, kedy sa Polkadot stal decentralizovaným.
