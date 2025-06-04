KWD - Kuvajtský dinár
Kuvajtský dinár je mena Kuvajt. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kuvajtský dinár je kurz KWD na USD. Kód meny pre Dinary je KWD a symbol meny je KD. Nižšie nájdete kurzy Kuvajtský dinár a prevodník mien.
Centrálna banka Kuvajtu sa nazýva Centrálna banka Kuvajtu. K marcu 2013 je kuvajtský dinár najcennejšou menou na svete.
V roku 1959 bola vydaná Perzská zálivová rupia (XPGR) rezervnou bankou Indie na použitie v zálivových krajinách, vrátane Kuvajtu. Až do tej doby sa indická rupia obehovala spolu s množstvom rôznych zahraničných mincí. Po získaní nezávislosti bol v roku 1961 zavedený kuvajtský dinár v pomere 13,33 IND za 1 KWD. Centrálna banka Kuvajtu bola založená v roku 1969 na správu menového systému štátu. V roku 1975 bol dinár naviazaný na vážený menový koš. Keď Irak vtrhol do Kuvajtu v roku 1990, iracký dinár bol použitý na krátke obdobie a kuvajtský dinár prudko klesol na hodnote. Keď bola mena obnovená na začiatku roku 1991, jej hodnota sa vrátila na predinvázny kurz a boli vydané nové bankovky. Od roku 2003 do 2007 bol dinár naviazaný na americký dolár.
Štatistiky Kuvajtský dinár
|Názov
|Kuvajtský dinár
|Symbol
|ك
|Menšia jednotka
|1/1000 = Fils
|Symbol menšej jednotky
|Fils
|Najlepšia konverzia KWD
|KWD na USD
|Najlepší graf KWD
|Graf KWD na USD
Profil Kuvajtský dinár
|Mince
|Často používané: Fils5, Fils10, Fils20, Fils50, Fils100
|Bankovky
|Často používané: Fils250, Fils500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Používatelia
Kuvajt
Kuvajt
