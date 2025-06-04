AFN - Afganský afgání
Afganský afgání je mena Afganistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Afganský afgání je kurz AFN na USD. Kód meny pre Afghani je AFN a symbol meny je ؋. Nižšie nájdete kurzy Afganský afgání a prevodník mien.
Štatistiky Afganský afgání
|Názov
|Afganský afgání
|Symbol
|؋
|Menšia jednotka
|1/100 = Pul
|Symbol menšej jednotky
|Pul
|Najlepšia konverzia AFN
|AFN na USD
|Najlepší graf AFN
|Graf AFN na USD
Profil Afganský afgání
|Mince
|Často používané: ؋1, ؋2, ؋5
|Bankovky
|Často používané: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Centrálna banka
|Da Afghanistan Bank
|Používatelia
Afganistan
Afganistan
