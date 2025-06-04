  1. Domov
AFN - Afganský afgání

Afganský afgání je mena Afganistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Afganský afgání je kurz AFN na USD. Kód meny pre Afghani je AFN a symbol meny je ؋. Nižšie nájdete kurzy Afganský afgání a prevodník mien.

Vyberte menu

AFNAfganský afgání

Štatistiky Afganský afgání

NázovAfganský afgání
Symbol؋
Menšia jednotka1/100 = Pul
Symbol menšej jednotkyPul
Najlepšia konverzia AFNAFN na USD
Najlepší graf AFNGraf AFN na USD

Profil Afganský afgání

MinceČasto používané: ؋1, ؋2, ؋5
BankovkyČasto používané: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Centrálna bankaDa Afghanistan Bank
Používatelia
Afganistan

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14680
USD / JPY156.430
GBP / USD1.35064
USD / CHF0.788849
USD / CAD1.36578
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671527

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%