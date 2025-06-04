  1. Domov
TTD - Trinidadský dolár

Trinidadský dolár je mena Trinidad a Tobago. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Trinidadský dolár je kurz TTD na USD. Kód meny pre Doláre je TTD a symbol meny je TT$. Nižšie nájdete kurzy Trinidadský dolár a prevodník mien.

Štatistiky Trinidadský dolár

NázovTrinidadský dolár
SymbolTT$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia TTDTTD na USD
Najlepší graf TTDGraf TTD na USD

Profil Trinidadský dolár

MinceČasto používané: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
BankovkyČasto používané: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Centrálna bankaCentrálna banka Trinidadu a Tobaga
Používatelia
Trinidad, Tobago

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34924
USD / CHF0.789832
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670909

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%