JEP - Jerseyská libra

Jerseyská libra je mena Jersey. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jerseyská libra je kurz JEP na USD. Kód meny pre Libry je JEP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Jerseyská libra a prevodník mien.

JEPJerseyská libra

Štatistiky Jerseyská libra

NázovJerseyská libra
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = Penny
Symbol menšej jednotkyp
Najlepšia konverzia JEPJEP na USD
Najlepší graf JEPGraf JEP na USD

Profil Jerseyská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p50
Zriedka používané: p20
BankovkyČasto používané: £1, £5, £10, £20, £50
Používatelia
Jersey

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789933
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.312
AUD / USD0.671030

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%