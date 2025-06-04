JEP - Jerseyská libra
Jerseyská libra je mena Jersey. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jerseyská libra je kurz JEP na USD. Kód meny pre Libry je JEP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Jerseyská libra a prevodník mien.
Štatistiky Jerseyská libra
|Názov
|Jerseyská libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = Penny
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia JEP
|JEP na USD
|Najlepší graf JEP
|Graf JEP na USD
Profil Jerseyská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p50
Zriedka používané: p20
|Bankovky
|Často používané: £1, £5, £10, £20, £50
|Používatelia
Jersey
Jersey
