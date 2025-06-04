  1. Domov
XCD - Východokaribský dolár

Východokaribský dolár je mena Východná Karibik. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Východokaribský dolár je kurz XCD na USD. Kód meny pre Doláre je XCD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Východokaribský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

XCDVýchodokaribský dolár

Štatistiky Východokaribský dolár

NázovVýchodokaribský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia XCDXCD na USD
Najlepší graf XCDGraf XCD na USD

Profil Východokaribský dolár

MinceČasto používané: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Centrálna bankaVýchodná karibská centrálna banka
Používatelia
Východná Karibik, Anguilla, Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Svätý Vincent a Grenadíny, Montserrat

Prečo vás zaujíma XCD?

Chcem...

