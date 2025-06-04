XCD - Východokaribský dolár
Východokaribský dolár je mena Východná Karibik. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Východokaribský dolár je kurz XCD na USD. Kód meny pre Doláre je XCD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Východokaribský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Východokaribský dolár
|Názov
|Východokaribský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia XCD
|XCD na USD
|Najlepší graf XCD
|Graf XCD na USD
Profil Východokaribský dolár
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Centrálna banka
|Východná karibská centrálna banka
|Používatelia
Východná Karibik, Anguilla, Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Svätý Vincent a Grenadíny, Montserrat
Prečo vás zaujíma XCD?
