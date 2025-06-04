VES - Venezuelský bolívar
Venezuelský bolívar je mena Venezuela. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Venezuelský bolívar je kurz VES na USD. Kód meny pre Bolívares je VES a symbol meny je Bs.S. Nižšie nájdete kurzy Venezuelský bolívar a prevodník mien.
Upozornenie: Bolívar Soberano má mnoho oficiálnych kurzov.
Štatistiky Venezuelský bolívar
|Názov
|Venezuelský bolívar
|Symbol
|Bs. S
|Menšia jednotka
|1/100 = céntimo
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia VES
|VES na USD
|Najlepší graf VES
|Graf VES na USD
Profil Venezuelský bolívar
|Prezývky
|bolo(s), luca(s)
|Mince
|Často používané: Bs. S1, 50¢
|Bankovky
|Často používané: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Centrálna banka
|Centrálna banka Venezuely
|Používatelia
Venezuela
Venezuela
Prečo vás zaujíma VES?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre VESZískať kurzy VES do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene VES pre moju firmu