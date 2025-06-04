  1. Domov
VES - Venezuelský bolívar

Venezuelský bolívar je mena Venezuela. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Venezuelský bolívar je kurz VES na USD. Kód meny pre Bolívares je VES a symbol meny je Bs.S. Nižšie nájdete kurzy Venezuelský bolívar a prevodník mien.

Upozornenie: Bolívar Soberano má mnoho oficiálnych kurzov.

Štatistiky Venezuelský bolívar

NázovVenezuelský bolívar
SymbolBs. S
Menšia jednotka1/100 = céntimo
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia VESVES na USD
Najlepší graf VESGraf VES na USD

Profil Venezuelský bolívar

Prezývkybolo(s), luca(s)
MinceČasto používané: Bs. S1, 50¢
BankovkyČasto používané: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Centrálna bankaCentrálna banka Venezuely
Používatelia
Venezuela

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789522
USD / CAD1.36734
EUR / JPY184.345
AUD / USD0.670932

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%