BND - Brunejský dolár

Brunejský dolár je mena Brunej Darussalam. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Brunejský dolár je kurz BND na USD. Kód meny pre Doláre je BND a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Brunejský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

BNDBrunejský dolár

Štatistiky Brunejský dolár

NázovBrunejský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia BNDBND na USD
Najlepší graf BNDGraf BND na USD

Profil Brunejský dolár

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
BankovkyČasto používané: $1, $5, $10
Centrálna bankaMonetárna autorita Brunej Darussalam
Používatelia
Brunej Darussalam

Prečo vás zaujíma BND?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17638
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.789907
USD / CAD1.36685
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670860

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%