BND - Brunejský dolár
Brunejský dolár je mena Brunej Darussalam. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Brunejský dolár je kurz BND na USD. Kód meny pre Doláre je BND a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Brunejský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Brunejský dolár
|Názov
|Brunejský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia BND
|BND na USD
|Najlepší graf BND
|Graf BND na USD
Profil Brunejský dolár
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Bankovky
|Často používané: $1, $5, $10
|Centrálna banka
|Monetárna autorita Brunej Darussalam
|Používatelia
Brunej Darussalam
Prečo vás zaujíma BND?
