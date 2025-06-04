GTQ - Guatemalský quetzal
Guatemalský quetzal je mena Guatemala. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guatemalský quetzal je kurz GTQ na USD. Kód meny pre Quetzaly je GTQ a symbol meny je Q. Nižšie nájdete kurzy Guatemalský quetzal a prevodník mien.
Štatistiky Guatemalský quetzal
|Názov
|Guatemalský quetzal
|Symbol
|Q
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia GTQ
|GTQ na USD
|Najlepší graf GTQ
|Graf GTQ na USD
Profil Guatemalský quetzal
|Mince
|Často používané: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
|Bankovky
|Často používané: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Centrálna banka
|Banka Guatemaly
|Používatelia
Guatemala
Guatemala
