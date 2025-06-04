  1. Domov
GTQ - Guatemalský quetzal

Guatemalský quetzal je mena Guatemala. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guatemalský quetzal je kurz GTQ na USD. Kód meny pre Quetzaly je GTQ a symbol meny je Q. Nižšie nájdete kurzy Guatemalský quetzal a prevodník mien.

GTQGuatemalský quetzal

Štatistiky Guatemalský quetzal

NázovGuatemalský quetzal
SymbolQ
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotkyCentavo
Najlepšia konverzia GTQGTQ na USD
Najlepší graf GTQGraf GTQ na USD

Profil Guatemalský quetzal

MinceČasto používané: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
BankovkyČasto používané: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Centrálna bankaBanka Guatemaly
Používatelia
Guatemala

