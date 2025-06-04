GYD - Guyanský dolár
Guyanský dolár je mena Guyana. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guyanský dolár je kurz GYD na USD. Kód meny pre Doláre je GYD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Guyanský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Guyanský dolár
|Názov
|Guyanský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia GYD
|GYD na USD
|Najlepší graf GYD
|Graf GYD na USD
Profil Guyanský dolár
|Mince
|Často používané: $1, $5, $10
|Bankovky
|Často používané: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Centrálna banka
|Banka Guyany
|Používatelia
Guyana
Guyana
