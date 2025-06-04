  1. Domov
GYD - Guyanský dolár

Guyanský dolár je mena Guyana. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guyanský dolár je kurz GYD na USD. Kód meny pre Doláre je GYD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Guyanský dolár a prevodník mien.

Štatistiky Guyanský dolár

NázovGuyanský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia GYDGYD na USD
Najlepší graf GYDGraf GYD na USD

Profil Guyanský dolár

MinceČasto používané: $1, $5, $10
BankovkyČasto používané: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Centrálna bankaBanka Guyany
Používatelia
Guyana

