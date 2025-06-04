  1. Sākums
XE valūtu enciklopēdija piedāvā valūtu kursus, forex ziņas un faktus par katru pasaules valūtu, piemēram, ASV dolāru un eiro. Varat arī uzzināt par pakalpojumiem, kas pieejami katrai valūtai, piemēram, naudas pārskaitījumiem, valūtas datiem un daudz ko citu.

usd
USDASV dolārs

A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - AAE dirhēms
afn
AFN - Afganistānas afgāns
all
ALL - Albānijas leks
amd
AMD - Armēnijas drams
ang
ANG - Nīderlandes guldenis
aoa
AOA - Angolas kvanza
ars
ARS - Argentīnas peso
aud
AUD - Austrālijas dolārs
awg
AWG - Arubas vai Nīderlandes guldenis
azn
AZN - Azerbaidžānas manats
B
bam
BAM - Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka
bbd
BBD - Barbadosas dolārs
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladešas taka
bgn
BGN - Bulgārijas leva
bhd
BHD - Bahreinas dinārs
bif
BIF - Burundijas franks
bmd
BMD - Bermudu dolārs
bnd
BND - Brunejas dolārs
bob
BOB - Bolīvijas boliviano
brl
BRL - Brazīlijas reāls
bsd
BSD - Bahamu dolārs
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Butānas ngultrums
bwp
BWP - Botsvānas pula
byn
BYN - Baltkrievijas rublis
byr
BYR - Baltkrievijas rublis
bzd
BZD - Belizas dolārs
C
cad
CAD - Kanādas dolārs
cdf
CDF - Kongo franks
chf
CHF - Šveices franks
clp
CLP - Čīles peso
cny
CNY - Ķīnas juaņa
cop
COP - Kolumbijas peso
crc
CRC - Kostarikas kolons
cuc
CUC - Kubas konvertējamais peso
cup
CUP - Kubas peso
cve
CVE - Kaboverdes eskudo
czk
CZK - Čehijas krona
D
djf
DJF - Džibutijas franks
dkk
DKK - Dānijas krona
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikānas peso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Alžīrijas dinārs
E
eek
EEK - Igaunijas krona
egp
EGP - Ēģiptes mārciņa
ern
ERN - Eritrejas nakfa
etb
ETB - Etiopijas birs
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Eiro
F
fjd
FJD - Fidži dolārs
fkp
FKP - Folklenda salu mārciņa
G
gbp
GBP - Lielbritānijas mārciņa
gel
GEL - Gruzijas lari
ggp
GGP - Gērnsijas mārciņa
ghs
GHS - Ganas sedi
gip
GIP - Gibraltāra mārciņa
gmd
GMD - Gambijas dalasi
gnf
GNF - Gvinejas franks
gtq
GTQ - Gvatemalas ketsals
gyd
GYD - Gajānas dolārs
H
hkd
HKD - Honkongas dolārs
hnl
HNL - Hondurasas lempīra
hrk
HRK - Horvātijas kuna
htg
HTG - Haiti gurds
huf
HUF - Ungārijas forints
I
idr
IDR - Indonēzijas rūpija
ils
ILS - Izraēlas šekelis
imp
IMP - Menas salas mārciņa
inr
INR - Indijas rūpija
iqd
IQD - Irākas dinārs
irr
IRR - Irānas riāls
isk
ISK - Islandes krona
J
jep
JEP - Džērsijas mārciņa
jmd
JMD - Jamaikas dolārs
jod
JOD - Jordānijas dinārs
jpy
JPY - Japānas jena
K
kes
KES - Kenijas šiliņš
kgs
KGS - Kirgizstānas soms
khr
KHR - Kambodžas riels
kmf
KMF - Komoru franks
kpw
KPW - Ziemeļkorejas vona
krw
KRW - Dienvidkorejas vona
kwd
KWD - Kuveitas dinārs
kyd
KYD - Kaimanu salu dolārs
kzt
KZT - Kazahstānas tenge
L
lak
LAK - Laosas kips
lbp
LBP - Libānas mārciņa
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Šrilankas rūpija
lrd
LRD - Libērijas dolārs
lsl
LSL - Lesoto loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Lietuvas lits
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Latvijas lats
lyd
LYD - Lībijas dinārs
M
mad
MAD - Marokas dirhēms
mdl
MDL - Moldovas leja
mga
MGA - Madagaskaras ariari
mkd
MKD - Maķedonijas denārs
mmk
MMK - Mjanmas kjats
mnt
MNT - Mongolijas tugriks
mop
MOP - Makao pataka
mru
MRU - Mauritānijas ugija
mur
MUR - Maurīcijas rūpija
mvr
MVR - Maldīvijas rūfija
mwk
MWK - Malāvijas kvača
mxn
MXN - Meksikas peso
myr
MYR - Malaizijas ringits
mzn
MZN - Mozambikas metikals
N
nad
NAD - Namībijas dolārs
ngn
NGN - Nigērijas naira
nio
NIO - Nikaragvas kordoba
nok
NOK - Norvēģijas krona
npr
NPR - Nepālas rūpija
nzd
NZD - Jaunzēlandes dolārs
O
omr
OMR - Omānas riāls
P
pab
PAB - Panamas Balboa
pen
PEN - Peru sols
pgk
PGK - Papua-Jaungvinejas kina
php
PHP - Filipīnu peso
pkr
PKR - Pakistānas rūpija
pln
PLN - Polijas zlots
pyg
PYG - Paragvajas guarani
Q
qar
QAR - Kataras riāls
R
ron
RON - Rumānijas leja
rsd
RSD - Serbijas dinārs
rub
RUB - Krievijas rublis
rwf
RWF - Ruandas franks
S
sar
SAR - Saūda Arābijas riāls
sbd
SBD - Zālamana salu dolārs
scr
SCR - Seišelu rūpija
sdg
SDG - Sudānas mārciņa
sek
SEK - Zviedrijas krona
sgd
SGD - Singapūras dolārs
shp
SHP - Svētās Helēnas mārciņa
sle
SLE - Sjerraleones leone
sll
SLL - Sjerraleones leone
sos
SOS - Somālijas šiliņš
spl
SPL - Seborgas luidžino
srd
SRD - Surinamas dolārs
stn
STN - Santome un Prinsipi dobra
svc
SVC - Salvadoras kolons
syp
SYP - Sīrijas mārciņa
szl
SZL - Svazilendas lilangeni
T
thb
THB - Taizemes bats
tjs
TJS - Tadžikistānas somoni
tmt
TMT - Turkmenistānas manats
tnd
TND - Tunisijas dinārs
top
TOP - Tongas paanga
try
TRY - Turcijas lira
ttd
TTD - Trinidādas un Tobāgo dolārs
tvd
TVD - Tuvalu dolārs
twd
TWD - Taivānas jaunais dolārs
tzs
TZS - Tanzānijas šiliņš
U
uah
UAH - Ukrainas grivna
ugx
UGX - Ugandas šiliņš
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - ASV dolārs
uyu
UYU - Urugvajas peso
uzs
UZS - Uzbekistānas sums
V
vef
VEF - Venecuēlas bolivārs
ves
VES - Venecuēlas bolivārs
vnd
VND - Vjetnamas dongs
vuv
VUV - Vanuatu vatu
W
wst
WST - Samoa tala
X
xaf
XAF - Centrālāfrikas CFA franks
xag
XAG - Sudraba unce
xau
XAU - Zelta unce
xcd
XCD - Austrumkarību dolārs
xcg
XCG - Karību guldenis
xdr
XDR - SVF speciālās aizņēmuma tiesības
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - CFA franks
xpd
XPD - Pallādija unce
xpf
XPF - CFP franks
xpt
XPT - Platīna unce
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Jemenas riāls
Z
zar
ZAR - Dienvidāfrikas rands
zmk
ZMK - Zambijas kvača
zmw
ZMW - Zambijas kvača
zwd
ZWD - Zimbabves dolārs
zwg
ZWG - Zimbabves dolārs
zwl
ZWL - Zimbabves dolārs

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14714
USD / JPY156.467
GBP / USD1.35073
USD / CHF0.789025
USD / CAD1.36566
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671477

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%