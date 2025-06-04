- Sākums
XE valūtu enciklopēdija piedāvā valūtu kursus, forex ziņas un faktus par katru pasaules valūtu, piemēram, ASV dolāru un eiro. Varat arī uzzināt par pakalpojumiem, kas pieejami katrai valūtai, piemēram, naudas pārskaitījumiem, valūtas datiem un daudz ko citu.
Pārlūkot visas valūtas
POPULAR
A
B
BAM - Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka
BBD - Barbadosas dolārs
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladešas taka
BGN - Bulgārijas leva
BHD - Bahreinas dinārs
BIF - Burundijas franks
BMD - Bermudu dolārs
BND - Brunejas dolārs
BOB - Bolīvijas boliviano
BRL - Brazīlijas reāls
BSD - Bahamu dolārs
BTC - Bitcoin
BTN - Butānas ngultrums
BWP - Botsvānas pula
BYN - Baltkrievijas rublis
BYR - Baltkrievijas rublis
BZD - Belizas dolārs
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Marokas dirhēms
MDL - Moldovas leja
MGA - Madagaskaras ariari
MKD - Maķedonijas denārs
MMK - Mjanmas kjats
MNT - Mongolijas tugriks
MOP - Makao pataka
MRU - Mauritānijas ugija
MUR - Maurīcijas rūpija
MVR - Maldīvijas rūfija
MWK - Malāvijas kvača
MXN - Meksikas peso
MYR - Malaizijas ringits
MZN - Mozambikas metikals
N
P
S
SAR - Saūda Arābijas riāls
SBD - Zālamana salu dolārs
SCR - Seišelu rūpija
SDG - Sudānas mārciņa
SEK - Zviedrijas krona
SGD - Singapūras dolārs
SHP - Svētās Helēnas mārciņa
SLE - Sjerraleones leone
SLL - Sjerraleones leone
SOS - Somālijas šiliņš
SPL - Seborgas luidžino
SRD - Surinamas dolārs
STN - Santome un Prinsipi dobra
SVC - Salvadoras kolons
SYP - Sīrijas mārciņa
SZL - Svazilendas lilangeni
T
U
X