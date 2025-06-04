LTC - Litecoin
Valūtas kods Litecoin ir LTC, un valūtas simbols ir Ł. Zemāk atradīsiet Litecoin kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt LTC kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Litecoin informācija
Litecoin ir peer-to-peer interneta valūta, kas ļauj veikt tūlītējus, gandrīz bezmaksas maksājumus ikvienam pasaulē. Litecoin ir atvērtā koda, globāls maksājumu tīkls, kas ir pilnībā decentralizēts bez jebkādām centrālām iestādēm. Matemātika nodrošina tīklu un dod iespēju indivīdiem kontrolēt savus finanšu līdzekļus. Litecoin piedāvā ātrākas darījumu apstiprināšanas reizes un uzlabotu uzglabāšanas efektivitāti nekā vadošā matemātikas balstītā valūta. Ar ievērojamu nozares atbalstu, tirdzniecības apjomu un likviditāti, Litecoin ir pierādīts tirdzniecības līdzeklis, kas papildina Bitcoin.
Riski, lietojot Litecoin
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumdošanas ietvaros. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti no hakeriem, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Litecoin vēsture
2011. gadā Bitcoin ieguve galvenokārt tika veikta ar GPU. Tas radīja bažas dažiem lietotājiem, ka ieguve tagad ir ar augstu barjeru, un ka CPU resursi kļūst novecojuši un bezvērtīgi ieguvei. Izmantojot Bitcoin kodu, tika izveidota jauna alternatīva valūta ar nosaukumu Tenebrix (TBX). Tenebrix aizstāja SHA-256 apļus Bitcoin ieguves algoritmā ar scrypt funkciju, kas tika īpaši izstrādāta 2009. gadā, lai būtu dārga paātrināšanai ar FPGA vai ASIC mikroshēmām. Tas ļautu Tenebrix būt "GPU-pretestīgai" un izmantot pieejamos CPU resursus no Bitcoin ieguvējiem. Tenebrix pats par sevi bija sekotājs projektam, kas aizstāja Bitcoin izsniegšanas grafiku ar pastāvīgu bloku atlīdzību (tādējādi radot neierobežotu naudas piedāvājumu). Tomēr izstrādātāji iekļāva klauzulu kodā, kas ļautu viņiem pieprasīt 7,7 miljonus TBX bez maksas, kas tika kritizēts no lietotājiem. Lai to risinātu, Čārlijs Lī, Google darbinieks, kurš vēlāk kļūs par inženierijas direktoru Coinbase, izveidoja alternatīvu Tenebrix versiju ar nosaukumu Fairbrix (FBX). Litecoin manto scrypt ieguves algoritmu no Fairbrix, bet atgriežas pie ierobežotā naudas piedāvājuma, kāds ir Bitcoin, ar citām izmaiņām. Lī izlaida Litecoin caur atvērtā koda klientu GitHub 2011. gada 7. oktobrī. Litecoin tīkls kļuva aktīvs 2011. gada 13. oktobrī.
