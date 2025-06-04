Xe Valūtas konvertētājs

Pārbaudiet ārvalstu valūtas maiņas kursus reālajā laikā

1.00 USD = 0.85794997 EUR

Vidējais tirgus kurss uz 03:44 UTC

Runājiet ar valūtas ekspertu šodien. Mēs varam piedāvāt labākus kursus nekā konkurenti.

Mēs izmantojam vidējo tirgus kursu mūsu konvertētājam. Tas ir tikai informatīviem nolūkiem. Jūs nesaņemsiet šo kursu, sūtot naudu. Piesakieties, lai skatītu sūtīšanas kursus

Vai zinājāt, ka ar Xe varat sūtīt naudu uz ārzemēm?

XE Logo

Valūtas maiņas kursi reālajā laikā

Salīdzini vairāk nekā 100 valūtu reālajā laikā & atrodi īsto brīdi, kad pārskaitīt līdzekļus.

Valūtu pārvaldība, izmantojot Xe lietotni, atrodoties ceļā

Tajā ir viss, kas nepieciešams starptautiskiem naudas pārskaitījumiem, - tas ir vienkāršs, drošs un ar zemu maksu, sākot no 0 ASV dolāru.
Xe valūtas rīki

FX ieskats, uzlaboti rādītāji, tiešraides ziņu plūsmas & pielāgojami paneļi.

Starptautiskie pārskaitījumi

Sūtiet naudu uz 190 valstīm 130 valūtās. Izmantojiet elastīgus naudas sūtīšanas un saņemšanas veidus.
Cenas brīdinājumi

Iestatiet bezmaksas likmju brīdinājumus jebkuram valūtu pārim. Mēs jums paziņosim par vēlamo tarifu.
Vēsturiskie valūtas kursi

Analizējiet jebkuras valūtas kursa tendences dažu dienu, nedēļu, mēnešu vai gadu laikā. Iegūstiet automatizētu valūtas plūsmu, izmantojot Xe valūtas datu API.
IBAN kalkulators

Meklējiet un pārbaudiet savu IBAN (starptautisko bankas konta numuru), lai pārliecinātos, ka pārskaitījums tiek nosūtīts uz pareizo galamērķi.
Valūtas e-pasta atjauninājumi

Saņemiet ikdienas analīzi par tirgiem, valūtas kursiem un jaunumiem tieši savā iesūtnē.
Xe valūtas datu API

Komerciālu valūtas maiņas kursu nodrošināšana vairāk nekā 3000 uzņēmumiem visā pasaulē

Pasaulē uzticamākais valūtas datu avots

Mūsu valūtas maiņas kursa API piedāvā precīzus un uzticamus datus reāllaikā par simtiem valūtu. Xe patentētās likmes tiek iegūtas tieši no finanšu datu sniedzējiem un atzītām bankām.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Uzticams
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Xe uzņēmējdarbībai

Vienkāršoti globālie biznesa maksājumi.

Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešams veikt pārrobežu maksājumus vai FX riska pārvaldības risinājumus, mēs esam parūpējušies par jums. Plānojiet starptautiskos pārskaitījumus 130 valūtās vairāk nekā 190 valstīs.

Uzņēmumu maksājumi

