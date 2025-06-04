  1. Home
  2. Biznesa naudas pārskaitījumi & Starptautiskie biznesa maksājumi - Xe
PrivātpersonāmBiznesam

Globālo biznesa maksājumu vienkāršošana

Turiet, pārvaldiet un sūtiet naudu visā pasaulē no viena uzņēmuma konta. Paātriniet maksājumus, samaziniet izmaksas un droši pārvaldiet valūtas maiņu.

Atveriet bezmaksas uzņēmuma kontu Sazinieties ar pārdošanas speciālistiem

uzticas vairāk nekā 15 000 uzņēmumu, kas katru gadu pārvieto vairāk nekā 130 miljardus ASV dolāru.

ASV štata licence un FinCEN reģistrācija drošiem biznesa maksājumiem.

Euronet Worldwide īpašnieks, NASDAQ biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi finanšu pakalpojumu jomā.

Vairāku valūtu konti

Turiet, konvertējiet un sūtiet visu vienuviet

Atveriet un pārvaldiet vairāku valūtu kontus bez iestatīšanas vai ikmēneša maksas. Konvertējiet, kad likme jums ir piemērota, un sūtiet maksājumus uzreiz, izmantojot iepriekš finansētus atlikumus.

Uzzināt vairāk

Maksājiet savlaicīgi, izmantojot plānotos maksājumus

Lai izvairītos no termiņu neievērošanas un mazinātu stresu, kas rodas, veicot maksājumus pēdējā brīdī, ieplānojiet maksājumus iepriekš, lai tie tiktu automātiski nosūtīti jūsu izvēlētajā datumā.

Uzzināt vairāk

Maksājiet vairākiem saņēmējiem vienā reizē

Nosūtiet maksājumus vairākiem saņēmējiem - dažiem vai vairākiem simtiem. Xe paātrina un vienkāršo liela apjoma maksājumu veikšanu, sākot no algu saraksta un beidzot ar pārdevēju maksājumiem.

Uzzināt vairāk

Komandas piekļuves un atļauju iestatīšana

Piešķirot lietotāja lomas, lai kontrolētu, kurš var skatīt, izveidot vai apstiprināt maksājumus, varat nodrošināt stingrāku iekšējo kontroli un vienmērīgāku apstiprināšanas darbplūsmu.

Uzzināt vairāk

Maksājumu nosūtīšana uz vairāk nekā 190 valstīm dažu minūšu laikā

Starptautiskajiem maksājumiem nav jābūt dārgiem, lēniem vai sarežģītiem. Xe palīdz jūsu uzņēmumam pārskaitīt naudu ātrāk un tālāk ar lētiem pārskaitījumiem uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 145 valūtās.

Reģistrējieties tagad Pārbaudiet tarifus

Aizsargājiet savu peļņu no tirgus svārstībām

Valūtas kursu svārstībām nav jāietekmē jūsu peļņa. Lai pārvaldītu valūtas risku, plānotu maksājumus un aizsargātu peļņas maržas, izmantojiet tādus jaudīgus rīkus kā nestandartizēti nākotnes līgumi, limita rīkojumi un iespējas līgumi. Izstrādājiet FX riska stratēģiju kopā ar kādu no mūsu pieredzējušajiem dīleriem.

FX riska pārvaldības risinājumi Rezervēt zvanu

Iegultie risinājumi

Globāli risinājumi tieši no jūsu ERP

Savienojiet Xe globālos maksājumu risinājumus ar kopējām ERP platformām, piemēram, Microsoft Dynamics 365 un Sage Intacct. Apvienot visus maksājumus, darba plūsmas un pārskatus vienuviet, lai paātrinātu darbību, gūtu skaidrāku ieskatu un gudrāk pārvaldītu naudas plūsmu.

ERP maksājumu risinājumi

Pasaulē uzticams valūtas datu API

Xe valūtas datu API nodrošina reāllaika, precīzu un uzticamu valūtas maiņas informāciju par vairāk nekā 170 pasaules valūtām. Integrējiet datus, kas iegūti no vairāk nekā 100 ļoti atzītiem finanšu datu sniedzējiem un centrālajām bankām.

Uzziniet vairāk par mūsu API

Kāpēc uzņēmumi izvēlas Xe

Pateicoties vairāk nekā 30 gadu pieredzei valūtas jomā, pārredzamiem valūtas kursiem un vienkāršai tiešsaistes platformai, mēs ļaujam viegli pārvaldīt un sūtīt starptautiskos naudas pārvedumus.

hedging risk small

Rentabli globāli maksājumi

Sūtiet naudu uz vairāk nekā 190 valstīm un maksājiet darbiniekiem un piegādātājiem pēc konkurētspējīgiem valūtas maiņas kursiem ar pārredzamām komisijas maksām. Iegūstiet vairāk no katra maksājuma, ko veicat ar Xe.

shield-check

Regulē pasaules iestādes

Jūsu līdzekļus aizsargā regulēta aizsardzība, augstākā līmeņa finanšu partneri un uzņēmuma līmeņa drošība, tāpēc varat droši pārvietot naudu.

trophy

Atbalsta Fortune 500 uzņēmumu tīkls

Xe ir daļa no Euronet Worldwide, NASDAQ biržā kotēta uzņēmuma ar vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru lielu tirgus kapitālu, un jau vairāk nekā 30 gadus ir finanšu pakalpojumu tirgus līderis.

Human support whenever you need it

Cilvēku atbalsts, kad vien tas ir nepieciešams

Iegūstiet 24/7 piekļuvi mūsu FX speciālistu komandai. Xe atbalsts nozīmē reālus cilvēkus un reālas atbildes tieši tad, kad jums tās ir nepieciešamas.

Nozares risinājumi

Xe business contact support and help center

IT pakalpojumi

Mēs palīdzam IT uzņēmumiem ietaupīt laiku un resursus, vienlaikus vienkāršojot globālos maksājumu procesus.

Uzzināt vairāk
Predictable product costs for manufacturing

Ražošana

Saglabāt prognozējamas izmaksas un nodrošināt konkurētspējīgu cenu noteikšanu, lai apsteigtu citus ražotājus.

Uzzināt vairāk
Pay global partners

Ceļojumi

Mēs piedāvājam pielāgotus globālos maksājumu risinājumus, lai palīdzētu ceļojumu uzņēmumiem pārvaldīt valūtas maiņas risku un saglabāt rentabilitāti.

Uzzināt vairāk
Pay international staff and contractors

Algu saraksts

Pārvaldiet darbinieku un piegādātāju algu sarakstu vairāk nekā 190 valstīs vairāk nekā 145 valūtās.

Uzzināt vairāk
Accept payments in foreign countries

Mazumtirdzniecība

Pārdodiet starptautiskajiem klientiem, maksājiet piegādātājiem un pārvaldiet operācijas, izmantojot mūsu globālos maksājumu risinājumus.

Uzzināt vairāk
Access reliable FX solutions

Finanšu iestādes

Nevainojami integrējiet Xe globālos maksājumu risinājumus, lai uzlabotu jūsu finanšu iestādes pakalpojumu portfeli.

Uzzināt vairāk

Sāciet vienkāršot globālos maksājumus

Izveidojiet savu uzņēmuma kontu

Sazinieties ar FX speciālistu

Uzziniet, kā mūsu modernizētā biznesa platforma palīdz samazināt valūtas maiņas izmaksas, ietaupīt laiku un vienkāršot darbību. Sazinieties ar mums, lai jau šodien apspriestu jūsu unikālās biznesa vajadzības.

Sazinieties ar mums

Reģions