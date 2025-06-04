- Home
- Biznesa naudas pārskaitījumi & Starptautiskie biznesa maksājumi - Xe
Globālo biznesa maksājumu vienkāršošana
Turiet, pārvaldiet un sūtiet naudu visā pasaulē no viena uzņēmuma konta. Paātriniet maksājumus, samaziniet izmaksas un droši pārvaldiet valūtas maiņu.
uzticas vairāk nekā 15 000 uzņēmumu, kas katru gadu pārvieto vairāk nekā 130 miljardus ASV dolāru.
ASV štata licence un FinCEN reģistrācija drošiem biznesa maksājumiem.
Euronet Worldwide īpašnieks, NASDAQ biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi finanšu pakalpojumu jomā.
Vairāku valūtu konti
Turiet, konvertējiet un sūtiet visu vienuviet
Atveriet un pārvaldiet vairāku valūtu kontus bez iestatīšanas vai ikmēneša maksas. Konvertējiet, kad likme jums ir piemērota, un sūtiet maksājumus uzreiz, izmantojot iepriekš finansētus atlikumus.
Maksājiet savlaicīgi, izmantojot plānotos maksājumus
Lai izvairītos no termiņu neievērošanas un mazinātu stresu, kas rodas, veicot maksājumus pēdējā brīdī, ieplānojiet maksājumus iepriekš, lai tie tiktu automātiski nosūtīti jūsu izvēlētajā datumā.
Maksājiet vairākiem saņēmējiem vienā reizē
Nosūtiet maksājumus vairākiem saņēmējiem - dažiem vai vairākiem simtiem. Xe paātrina un vienkāršo liela apjoma maksājumu veikšanu, sākot no algu saraksta un beidzot ar pārdevēju maksājumiem.
Komandas piekļuves un atļauju iestatīšana
Piešķirot lietotāja lomas, lai kontrolētu, kurš var skatīt, izveidot vai apstiprināt maksājumus, varat nodrošināt stingrāku iekšējo kontroli un vienmērīgāku apstiprināšanas darbplūsmu.
Maksājumu nosūtīšana uz vairāk nekā 190 valstīm dažu minūšu laikā
Starptautiskajiem maksājumiem nav jābūt dārgiem, lēniem vai sarežģītiem. Xe palīdz jūsu uzņēmumam pārskaitīt naudu ātrāk un tālāk ar lētiem pārskaitījumiem uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 145 valūtās.
Aizsargājiet savu peļņu no tirgus svārstībām
Valūtas kursu svārstībām nav jāietekmē jūsu peļņa. Lai pārvaldītu valūtas risku, plānotu maksājumus un aizsargātu peļņas maržas, izmantojiet tādus jaudīgus rīkus kā nestandartizēti nākotnes līgumi, limita rīkojumi un iespējas līgumi. Izstrādājiet FX riska stratēģiju kopā ar kādu no mūsu pieredzējušajiem dīleriem.
Iegultie risinājumi
Globāli risinājumi tieši no jūsu ERP
Savienojiet Xe globālos maksājumu risinājumus ar kopējām ERP platformām, piemēram, Microsoft Dynamics 365 un Sage Intacct. Apvienot visus maksājumus, darba plūsmas un pārskatus vienuviet, lai paātrinātu darbību, gūtu skaidrāku ieskatu un gudrāk pārvaldītu naudas plūsmu.
Pasaulē uzticams valūtas datu API
Xe valūtas datu API nodrošina reāllaika, precīzu un uzticamu valūtas maiņas informāciju par vairāk nekā 170 pasaules valūtām. Integrējiet datus, kas iegūti no vairāk nekā 100 ļoti atzītiem finanšu datu sniedzējiem un centrālajām bankām.
Kāpēc uzņēmumi izvēlas Xe
Pateicoties vairāk nekā 30 gadu pieredzei valūtas jomā, pārredzamiem valūtas kursiem un vienkāršai tiešsaistes platformai, mēs ļaujam viegli pārvaldīt un sūtīt starptautiskos naudas pārvedumus.
Rentabli globāli maksājumi
Sūtiet naudu uz vairāk nekā 190 valstīm un maksājiet darbiniekiem un piegādātājiem pēc konkurētspējīgiem valūtas maiņas kursiem ar pārredzamām komisijas maksām. Iegūstiet vairāk no katra maksājuma, ko veicat ar Xe.
Regulē pasaules iestādes
Jūsu līdzekļus aizsargā regulēta aizsardzība, augstākā līmeņa finanšu partneri un uzņēmuma līmeņa drošība, tāpēc varat droši pārvietot naudu.
Atbalsta Fortune 500 uzņēmumu tīkls
Xe ir daļa no Euronet Worldwide, NASDAQ biržā kotēta uzņēmuma ar vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru lielu tirgus kapitālu, un jau vairāk nekā 30 gadus ir finanšu pakalpojumu tirgus līderis.
Cilvēku atbalsts, kad vien tas ir nepieciešams
Iegūstiet 24/7 piekļuvi mūsu FX speciālistu komandai. Xe atbalsts nozīmē reālus cilvēkus un reālas atbildes tieši tad, kad jums tās ir nepieciešamas.
Nozares risinājumi
IT pakalpojumi
Mēs palīdzam IT uzņēmumiem ietaupīt laiku un resursus, vienlaikus vienkāršojot globālos maksājumu procesus.
Ražošana
Saglabāt prognozējamas izmaksas un nodrošināt konkurētspējīgu cenu noteikšanu, lai apsteigtu citus ražotājus.
Ceļojumi
Mēs piedāvājam pielāgotus globālos maksājumu risinājumus, lai palīdzētu ceļojumu uzņēmumiem pārvaldīt valūtas maiņas risku un saglabāt rentabilitāti.
Algu saraksts
Pārvaldiet darbinieku un piegādātāju algu sarakstu vairāk nekā 190 valstīs vairāk nekā 145 valūtās.
Mazumtirdzniecība
Pārdodiet starptautiskajiem klientiem, maksājiet piegādātājiem un pārvaldiet operācijas, izmantojot mūsu globālos maksājumu risinājumus.
Finanšu iestādes
Nevainojami integrējiet Xe globālos maksājumu risinājumus, lai uzlabotu jūsu finanšu iestādes pakalpojumu portfeli.
Sazinieties ar FX speciālistu
Uzziniet, kā mūsu modernizētā biznesa platforma palīdz samazināt valūtas maiņas izmaksas, ietaupīt laiku un vienkāršot darbību. Sazinieties ar mums, lai jau šodien apspriestu jūsu unikālās biznesa vajadzības.