- Home
- Xe biznesa ERP sistēmas integrācija un globālo maksājumu risinājums - Xe
Nevainojama ERP integrācija
ERP integrācija globāliem maksājumiem
Atvadieties no žonglēšanas ar vairākām platformām, lai veiktu iekšzemes un pārrobežu maksājumus. Mūsu vienkāršā platforma ļauj ātri nosūtīt globālus maksājumus uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 130 valūtās. Pārvaldiet savu ārvalstu valūtas risku un vajadzības tieši no ERP sistēmas.
Izpētiet ERP tīmekļa seminārus un klientu stāstus
Tiešsaistes semināri
Uzziniet, kā darbojas mūsu iegultie maksājumi, iepazīstieties ar labāko praksi finanšu komandām un jaunākajām tehnoloģijām, lai pilnībā atraisītu jūsu ERP sistēmas potenciālu - un tas viss jums ērtā laikā.
Klientu stāsti
Lasiet reālu klientu stāstus, lai uzzinātu, kā uzņēmumi ir ieviesuši Xe iegultos maksājumu un valūtas maiņas risinājumus savos ERP risinājumos, lai racionalizētu savu kreditoru parādu procesu.
Vienkārša ERP integrācija
Mūsu ERP risinājums ļauj pārvaldīt, izsekot un apmaksāt darbinieku un pārdevēju izdevumus visā pasaulē. Atstājiet failu pārsūtīšanu un manuālos grāmatvedības ierakstus pagātnē, jo Xe racionalizē jūsu grāmatvedības procesu.
FX izsekošana reālā laikā
Ar reāllaika kreditoru pārskatu saskaņošanu peļņas/zaudējumu atskaites vēl nekad nav bijušas vienkāršākas un precīzākas. Turklāt katrs maksājums, kas veikts, izmantojot Xe, tiek sinhronizēts un reģistrēts reālā laika saskaņošanai, lai viss būtu uzskaitīts, kur tas patiešām ir svarīgi.
Datu spēks
Reģistrējiet reāllaika valūtas maiņas kursus darījuma veikšanas brīdī un izmantojiet tūlītēju peļņas/zaudējumu analīzi, lai saglabātu kontroli pār savu valūtas maiņas risku un būtu pārliecināti, ka zināt, ko darāt, pirms izpildāt darījumu.
Pasaules uzticamā valūtas iestāde kopš 1993. gada
Ar 30 gadu pieredzi, nodrošinot precīzus valūtas datus un apstrādājot pārrobežu uzņēmumu maksājumus, Xe ir pasaules līderis starptautisko maksājumu jomā.
Valūtas maiņas un ERP ekspertīze
Tā kā 2021. gadā vairāk nekā 14,5 miljardi ASV dolāru tika pārvietoti pāri robežām, mums ir zināšanas un pieredze, lai palīdzētu jūsu unikālajam uzņēmumam.
Ātri un droši biznesa maksājumi
Xe zibens ātruma maksājumu tīkla kanāli ir savienoti ar vairāk nekā 200+ valstīm visā pasaulē.
Valūtas dati, kuriem uzticas miljoniem cilvēku
Ar vairāk nekā 280 miljoniem Xe apmeklētāju mēs esam pasaulē uzticama autoritāte valūtas maiņas datu un globālo maksājumu jomā.
Tūkstošiem uzņēmumu izmanto Xe
Mēs piedāvājam zināšanas vairāk nekā 18 000 globālo korporatīvo lietotāju, lai palīdzētu tiem sasniegt unikālus biznesa mērķus.
Kāpēc izmantot Xe savam uzņēmumam
Pateicoties gandrīz 30 gadu pieredzei valūtas jomā, pārredzamiem kursiem un efektīvai tiešsaistes platformai, mēs ļaujam viegli pārvaldīt un nosūtīt starptautiskos naudas pārvedumus.
Mēs esam valūtas iestāde
Ne velti ik gadu Xe apmeklē vairāk nekā 280 miljoni cilvēku. Mēs piedāvājam precīzus valūtas maiņas kursus un vienkāršus valūtas maiņas risinājumus ar gadu desmitiem ilgu pieredzi.
Drošība un aizsardzība
Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet ģimenes, uztic mums apstrādāt vairāk nekā 115 miljardus ASV dolāru lielu globālo darījumu gadā. Jūsu drošība ir mūsu prioritāte.
Konkurētspējīgas cenas
Mūsu komanda seko līdzi tirgum 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā. Izmantojiet mūsu valūtas maiņas kursa kalkulatoru un saņemiet atjauninājumus, kad tiek sasniegts jūsu mērķa kurss.
Bez pārsteiguma maksām
Mēs uzskatām, ka mūsu mērķis ir aizsargāt jūsu intereses. Pieņemiet pamatotus lēmumus bez minimālās pārskaitījuma summas un gandrīz nulles komisijas maksas.
Interesē Xe ERP biznesa risinājumi?
Mūsu pieredzējusī komanda ir gatava apspriest jūsu uzņēmuma unikālās vajadzības. Ja vēlaties sadarboties ar Xe, sazinieties ar mums. Viens no mūsu starptautiskā biznesa ekspertiem labprāt palīdzēs.
Sāciet strādāt kā partneris ar Xe (ERP)
Dalieties ar savu interesi kļūt par Xe korporatīvo partneri, un mēs pielāgosim risinājumu jūsu uzņēmuma vajadzībām. Aizpildiet zemāk esošo veidlapu, un mūsu partnerības komanda drīz ar jums sazināsies.
Jautājumi par Xe ERP integrāciju
Xe ERP risinājums palīdz uzņēmumiem pārvaldīt starptautiskos maksājumus tieši no savas ERP platformas. Automatizējiet globālos darījumus, maksājumus un saskaņošanas uzdevumus vairāk nekā 190 valstīs un vairāk nekā 130 valūtās.
Xe pašlaik integrējas ar populārām ERP platformām, tostarp Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance un Sage Intacct.
Xe palīdz jūsu uzņēmumam novērst nepieciešamību izmantot vairākas platformas vai manuālu failu pārsūtīšanu. Iegūstiet piekļuvi reāllaika FX izsekošanai, peļņas/zaudējumu pārskatiem un paaugstinātu efektivitāti, izmantojot mūsu ERP risinājumus.
Xe ERP integrācijas vienkāršo un racionalizē jūsu uzņēmuma darbības, piemēram, globālo izdevumu izsekošanu, peļņas/zaudējumu pārskatu sniegšanu un failu augšupielādi.
Racionalizēti kreditoru parādu procesi
Darījumu izsekošana tiešraidē
Manuālā datu ievades samazināšana
Uzlabota ārvalstu valūtas riska pārvaldība