Xe valūtu diagrammas

Vēsturisko valūtas kursu pārskatīšana

usd
USDASV dolārs
Mēs izmantojam vidējos tirgus kursus
eur
EUREiro
Izmantojot šo ērto rīku, varat pārskatīt tirgus vēsturi un analizēt jebkura valūtu pāra kursu tendences. Visas diagrammas ir interaktīvas, tajās izmantotas vidējās tirgus likmes un tās ir pieejamas līdz pat 10 gadu periodam. Lai apskatītu valūtas diagrammu, atlasiet divas valūtas, izvēlieties laika periodu un noklikšķiniet uz to, lai skatītu.

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.16557
GBP / EUR1.15157
USD / JPY158.062
GBP / USD1.34224
USD / CHF0.799044
USD / CAD1.38947
EUR / JPY184.232
AUD / USD0.669607

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

