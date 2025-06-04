JPY - Japānas jena
Japānas jena ir Japāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Japānas jena maiņas kurss ir JPY uz USD kurss. Valūtas kods Jena ir JPY, un valūtas simbols ir ¥. Zemāk atradīsiet Japānas jena kursus un valūtas konvertētāju.
Japāņu jena nozīme
Japāņu jena ir trešā visvairāk tirgotā valūta pasaulē un visvairāk tirgotā valūta Āzijā. Tā kā tai ir salīdzinoši zemas procentu likmes, japāņu jena bieži tiek izmantota carry tirdzniecībā ar Austrālijas dolāru un ASV dolāru. Carry tirdzniecība ir stratēģija, kurā valūta ar zemu procentu likmi tiek pārdota, lai iegādātos valūtu ar augstāku procentu likmi.
Agra japāņu valūta
Valūtas vēsture Japānā sākās 8. gadsimtā, kad 708. gadā sāka kalt sudraba un vara monētas, ko sauca par Wado Kaichin. Šīs monētas imitēja ķīniešu monētas, un kad Japāna vairs nespēja ražot savas monētas, ķīniešu valūta tika ievestas valstī. Nākamo gadsimtu laikā ķīniešu monētu ieplūde nesasniedza pieprasījumu, tāpēc, lai risinātu šo problēmu, no 14. līdz 16. gadsimtam apgrozībā nonāca divas privāti kaltas japāņu monētas - Toraisen un Shichusen. Ap 15. gadsimtu tika veicināta zelta un sudraba monētu kaltēšana, ko sauca par Koshu Kin, un zelta monētas drīz kļuva par jauno standarta valūtu. Vēlāk valdība izveidoja vienotu monetāro sistēmu, kas sastāvēja no zelta valūtas, kā arī sudraba un vara monētām.
Mūsdienu japāņu jena
19. gadsimtā Japānā tika izmantoti Spānijas dolāri kopā ar vietējām valūtām. Lai vienkāršotu un centralizētu dažādas tajā laikā izmantotās monētas, 1871. gadā tika izveidota jena (kas nozīmē 'aplis' vai 'apaļš objekts'). Jaunā valūtas likuma ietvaros tika izstrādāta monetārā sistēma, kas bija līdzīga Eiropas sistēmai, ar desmitdaļīgu kontu sistēmu. Jena darbojās saskaņā ar bimetālisko standartu, kas ietvēra zeltu un sudrabu, līdz 1897. gadam, kad tā palika tikai zem zelta standarta. Pēc Otrā pasaules kara jena zaudēja lielu daļu no savas vērtības, un 1971. gadā tika noteikts fiksētais maiņas kurss pret ASV dolāru 308 JPY par 1 USD. Tas ilga līdz 1973. gadam, kad tas pārgāja uz peldošo maiņas kursu.
Japānas jena statistika
|Nosaukums
|Japānas jena
|Simbols
|¥
|Mazākā vienība
|1/100 = Sen
|Mazākās vienības simbols
|sen
|Populārākā JPY konvertācija
|JPY uz USD
|Populārākā JPY diagramma
|JPY uz USD diagramma
Japānas jena profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
|Banknotes
|Bieži izmantots: ¥1000, ¥5000, ¥10000
Reti izmantots: ¥2000
|Centrālā banka
|Japānas Banka
|Lietotāji
Japāna
Japāna
