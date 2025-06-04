CHF - Šveices franks
Šveices franks ir Šveice valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Šveices franks maiņas kurss ir CHF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir CHF, un valūtas simbols ir CHF. Zemāk atradīsiet Šveices franks kursus un valūtas konvertētāju.
Šveices franka nozīme
Šveices franks ir pazīstams kā droša patvēruma vai cieta valūta; to bieži pērk finanšu nenoteiktības laikā, pateicoties tā uzticamībai un stabilitātei. Regulāri izmantots kā globāla rezerves valūta, Šveices franks ir sestā visvairāk tirgotā valūta pasaulē. Visām CHF banknotēm ir četras nacionālās valodas Šveicē: vācu, romāņu, franču un itāļu.
Īsa Šveices franka vēsture
Pirms Helvetikas Republikas Šveicē cirkulēja vairāk nekā 860 dažādas monētas. 1798. gadā tika ieviesta franka valūta, kas tika izmantota līdz 1803. gadam kopā ar vairākām ārvalstu valūtām. Šajā laikā pastāvēja sarežģīta valūtas sistēma, kurā bija vairāk nekā 8000 dažādas monētas un banknotes. Saskaņā ar Federālo monētu likumu visas valūtas tika nomainītas pret Šveices franku, kas tika ieviests par vienādu vērtību ar franču franku 1850. gadā. Šveice 1865. gadā pieņēma zelta standartu kā Latīņu monetārās savienības dalībniece, juridiski to saglabājot līdz 2000. gadam.
Šveices franks statistika
|Nosaukums
|Šveices franks
|Simbols
|CHF
|Mazākā vienība
|1/100 = Rappen
|Mazākās vienības simbols
|Rp.
|Populārākā CHF konvertācija
|CHF uz USD
|Populārākā CHF diagramma
|CHF uz USD diagramma
Šveices franks profils
|Iesaukas
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Monētas
|Bieži izmantots: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Banknotes
|Bieži izmantots: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Centrālā banka
|Šveices Nacionālā banka
|Lietotāji
Šveice, Lihteņšteina, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Kāpēc jūs interesē CHF?
