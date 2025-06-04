  1. Sākums
CHF - Šveices franks

Šveices franks ir Šveice valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Šveices franks maiņas kurss ir CHF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir CHF, un valūtas simbols ir CHF. Zemāk atradīsiet Šveices franks kursus un valūtas konvertētāju.

CHFŠveices franks

Šveices franka nozīme
Šveices franks ir pazīstams kā droša patvēruma vai cieta valūta; to bieži pērk finanšu nenoteiktības laikā, pateicoties tā uzticamībai un stabilitātei. Regulāri izmantots kā globāla rezerves valūta, Šveices franks ir sestā visvairāk tirgotā valūta pasaulē. Visām CHF banknotēm ir četras nacionālās valodas Šveicē: vācu, romāņu, franču un itāļu.

Īsa Šveices franka vēsture
Pirms Helvetikas Republikas Šveicē cirkulēja vairāk nekā 860 dažādas monētas. 1798. gadā tika ieviesta franka valūta, kas tika izmantota līdz 1803. gadam kopā ar vairākām ārvalstu valūtām. Šajā laikā pastāvēja sarežģīta valūtas sistēma, kurā bija vairāk nekā 8000 dažādas monētas un banknotes. Saskaņā ar Federālo monētu likumu visas valūtas tika nomainītas pret Šveices franku, kas tika ieviests par vienādu vērtību ar franču franku 1850. gadā. Šveice 1865. gadā pieņēma zelta standartu kā Latīņu monetārās savienības dalībniece, juridiski to saglabājot līdz 2000. gadam.

Šveices franks statistika

NosaukumsŠveices franks
SimbolsCHF
Mazākā vienība1/100 = Rappen
Mazākās vienības simbolsRp.
Populārākā CHF konvertācijaCHF uz USD
Populārākā CHF diagrammaCHF uz USD diagramma

Šveices franks profils

IesaukasStutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
MonētasBieži izmantots: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
BanknotesBieži izmantots: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
Centrālā bankaŠveices Nacionālā banka
Lietotāji
Šveice, Lihteņšteina, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17639
GBP / EUR1.14652
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.670793

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%