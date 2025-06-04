- Home
- Valūtas konvertētājs API & Valūtas kursa API | Xe
Pasaulē uzticamākais valūtas datu API
Mūsu valūtas datu API nodrošina vairāk nekā 30 gadu pieredzi valūtas maiņas un valūtas jomā, un tā nodrošina reāllaika, precīzus un uzticamus valūtas maiņas datus par simtiem pasaules valūtu. Mūsu likmes tiek iegūtas tieši no finanšu datu sniedzējiem un centrālajām bankām.
Reāllaika, precīzi un uzticami dati par vairāk nekā 220 pasaules valūtām.
Xe valūtas datu API ir integrēts ar vairāk nekā 100 pasaulē atzītiem avotiem. Tas ļauj mums piedāvāt visprecīzākos un aktuālākos datus. Mēs dinamiski atklājam un filtrējam visas kļūdas, nodrošinot jums valūtas API un datus, uz kuriem varat paļauties.
Vienkārša un ātra ieviešana
Mūsu valūtas datu API ir izstrādāts izstrādātājiem. Mēs nodrošinām, ka to var viegli pievienot jūsu esošajai programmatūrai. Jūs saņemsiet Java, NodeJS, PHP un Python SDK.
Valūtas konvertēšanas rīki un kursi
Iegūstiet vairāk nekā tikai tiešos datus. XECD piedāvā vēsturiskās likmes, mēneša vidējos rādītājus, valūtas svārstīgumu un iespēju pievienot pielāgojamu peļņas normu likmēm.
220+ valūtas, metāli un kriptovalūtas
Mūsu valūtu datu API piedāvā simtiem pasaules valūtu, dārgmetālus, atsevišķas kriptovalūtas un precīzus centrālo banku kursus.
Precīzi, uzticami un aktuāli tarifi
Skatiet atjauninātos tarifus tik bieži kā ik pēc 60 sekundēm. Izmantojot mūsu valūtu mikseri, Xe nodrošina, ka mūsu valūtas datu API ir visprecīzākie globālie kursi.
Jaudīgs un mērogojams valūtas datu API
Xe valūtas datu API izmanto tūkstošiem uzņēmumu, sākot no MVU līdz Fortune 500 uzņēmumiem visās nozarēs. Izmantojot mūsu FX valūtas konvertētāja API, jūs saņemsiet garantētu pieejamību, mērogojamus apjomus un atbildes milisekundes laikā. Viegli integrējiet to ar savu pašreizējo programmatūru, tostarp Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP un citām.
Plaša API dokumentācija
Mūsu detalizētā valūtas API dokumentācija ir papildināta ar vienkāršiem norādījumiem un koda piemēriem, kas atvieglo ieviešanu.
Non-Technical Quick Start Guide - Izmēģiniet mūsu API, izmantojot bezmaksas izmēģinājuma versiju
Technical Specification PDF - Jaudīgs JSON API, kas radīts izstrādātājiem
Xe
Currency Data Swagger - Piekļūstiet klienta un servera puses SDK
Our API GitHub Repository - Izmantojiet mūsu valūtas datu API maksimāli efektīvi.
Izvēlieties savu paketi
Xe valūtas datu API nodrošina uzticamus valūtas maiņas kursus jūsu biznesa vajadzībām. Izvēlieties likmju atjauninājumu biežumu un API likmju pieprasījumu skaitu mēnesī.
Ja turpmāk minētie plāni neatbilst jūsu vajadzībām, sazinieties ar mums.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Sadarbojieties ar mums
Mēs meklējam programmatūras pārdevējus, IT profesionālo pakalpojumu sniedzējus un ieteikumu partnerus, kas sadarbotos ar mums un izmantotu mūsu API, lai radītu inovatīvus produktus un pakalpojumus.
Sadarbība ar Xe Currency Data piedāvā stabilu infrastruktūru, labi dokumentētu API, izplatīšanas iespējas, kopīgu zīmolu veidošanu un ieteikumu programmas iespējas.
ISV
Mūsu API ir lielisks risinājums neatkarīgiem programmatūras piegādātājiem, kas vēlas integrēt valūtas maiņas kursu datus produktos. Izmantojiet XECD, lai piekļūtu aktuālajiem kursiem, vēsturiskajiem datiem un daudz kam citam. Tas uzlabo jūsu produktus un sniedz lielāku vērtību jūsu klientiem.
IT profesionālie pakalpojumi
XECD ir viegli lietot, taču dažiem uzņēmumiem var būt nepieciešama palīdzība integrācijas, pielāgošanas un citu tehnisko aspektu jautājumos. Sadarbojoties ar mums, varat piedāvāt saviem klientiem visaptverošu risinājumu, kas ietver mūsu API un jūsu zināšanas.
Ieteikumi
Pievienojieties mūsu ieteikumu programmai, lai gūtu papildu ienākumus. Saņemiet komisijas maksu par katru veiksmīgu ieteikumu, ko mums nosūtāt. Mēs piedāvājam arī zīmola koplietošanas iespējas, kas ļauj jums reklamēt mūsu produktus un pakalpojumus ar savu zīmolu.
Xe valūtas datu API integrēšana
Uzņēmumā Xe mēs cenšamies nodrošināt kvalitatīvu atbalstu. Mēs ar prieku pielāgosim valūtas datu API paketi, lai tā atbilstu jūsu uzņēmuma unikālajam lietošanas gadījumam. Ja vēlaties sadarboties ar Xe, sazinieties ar mums.
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu bieži uzdoto jautājumu lapu.
Xe vienmēr meklē jaunas idejas, kā dalīties ar mūsu globāli uzticamajiem valūtas datiem. Joprojām nepieciešama palīdzība? Zvaniet mums: +1 416 214-5606 - 1 variants
Bieži uzdotie jautājumi par valūtas datu API
Xe valūtas datu API ir izstrādātājiem draudzīgs rīks, kas nodrošina reāllaika precīzus valūtas maiņas kursa datus par vairāk nekā 220 valūtām no vairāk nekā 100 pasaules avotiem. Ieviest XECD, lai piekļūtu vēsturiskajām likmēm, mēneša vidējiem rādītājiem, valūtas svārstīgumam.
Mūsu valūtas datu API ir API, uz kuru varat paļauties, jo tas iegūst kursus no vairāk nekā 100 finanšu avotiem un centrālajām bankām. Mēs atklājam un filtrējam jebkādas kļūdas un atjauninām valūtas maiņas kursa datus tik bieži kā ik pēc 60 sekundēm, lai iegūtu visjaunāko informāciju.
Papildu funkcijas var atšķirties atkarībā no paketes. Visām XECD API ir:
Reālā laika un vēsturiskie valūtas maiņas kursi
Mēneša vidējie rādītāji
Valūtas svārstīguma dati
Laika rāmju vaicājumi
Pielāgojamas maržas un cenu veidošanas funkcijas
Lai integrācijas procesu padarītu pēc iespējas vienkāršāku, Xe piedāvā SDK Java, NodeJS, PHP un Python valodās. Mēs nodrošinām arī plašu API dokumentāciju, piemēram, netehnisku ātras lietošanas rokasgrāmatu, tehniskās specifikācijas PDF un GitHub repozitoriju.
Xe API ir mērogojams, un to var integrēt ar tādām platformām kā Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP un citām. Atkarībā no jūsu paketes valūtas datu API darbojas ar ERP, CRM un SaaS lietojumprogrammām.
Jā! Xe piedāvā bezmaksas izmēģinājuma versiju, lai jūs varētu izpētīt API iespējas un redzēt, kā tas iekļaujas jūsu programmatūras vidē. Pirms izvēlaties pakalpojumu paketi, izmēģiniet to bez saistībām.