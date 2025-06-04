PrivātpersonāmBiznesam
Starptautiskie naudas pārvedumi un globālās valūtas konvertēšana

Pasaules līderis valūtas konvertācijas un globālo naudas pārvedumu jomā jau vairāk nekā 30 gadu.

Nodrošināti lieli pārskaitījumi

Biznesa risinājumi

Xe naudas lietotne

Globālās valūtas konvertēšana

Vēlaties veikt lielus pārskaitījumus?

Mēs varam piedāvāt labākus kursus nekā konkurenti

Sūtīt naudu tiešsaistē

Vienkārši starptautiskie naudas pārskaitījumi

Xe nodrošina ātru, drošu un ērtu naudas sūtīšanu. Ar dažiem klikšķiem varat sūtīt naudu uz vairāk nekā 190 pasaules valstīm. Pievienojieties tūkstošiem cilvēku, kas ik dienu uzticas mums, lai veiktu naudas pārskaitījumus.

Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Valūtas maiņas kursi reālajā laikā

Salīdzini vairāk nekā 100 valūtu reālajā laikā & atrodi īsto brīdi, kad pārskaitīt līdzekļus.

Kā sūtīt naudu tiešsaistē, izmantojot Xe

  1. 1

    Reģistrējieties bez maksas

    Tas aizņem tikai dažas minūtes - jums ir nepieciešama tikai e-pasta adrese, un jūs varat sākt darbu!

  2. 2

    Saņemt piedāvājumu

    Izvēlieties galamērķa valsti, nosūtiet & saņēmēja valūtu un nosūtīšanas summu, lai izveidotu cenu piedāvājumu.

  3. 3

    Pievienojiet savu saņēmēju

    Sniedziet saņēmēja maksājumu informāciju (jums būs nepieciešama tāda informācija kā vārds, uzvārds un adrese).

  4. 4

    Pārbaudiet savu identitāti

    Dažiem pārskaitījumiem mums var būt nepieciešami identifikācijas dokumenti, lai apstiprinātu, ka tas patiešām esat jūs, un lai jūsu nauda būtu drošībā.

  5. 5

    Apstipriniet citātu

    Apstipriniet un finansējiet pārskaitījumu ar bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti, un viss ir izdarīts!

  6. 6

    Transfēra izsekošana

    Skatiet, kur atrodas jūsu nauda un kad tā nonāk pie saņēmēja. Saņemiet tērzēšanas, tālruņa un e-pasta atbalstu.

Valūtu pārvaldība, izmantojot Xe lietotni, atrodoties ceļā

Tajā ir viss, kas nepieciešams starptautiskiem naudas pārskaitījumiem, - tas ir vienkāršs, drošs un ar zemu maksu, sākot no 0 ASV dolāru.
Xe valūtas rīki

FX ieskats, uzlaboti rādītāji, tiešraides ziņu plūsmas & pielāgojami paneļi.

Starptautiskie pārskaitījumi

Sūtiet naudu uz 190 valstīm 130 valūtās. Izmantojiet elastīgus naudas sūtīšanas un saņemšanas veidus.
Cenas brīdinājumi

Iestatiet bezmaksas likmju brīdinājumus jebkuram valūtu pārim. Mēs jums paziņosim par vēlamo tarifu.
Vēsturiskie valūtas kursi

Analizējiet jebkuras valūtas kursa tendences dažu dienu, nedēļu, mēnešu vai gadu laikā. Iegūstiet automatizētu valūtas plūsmu, izmantojot Xe valūtas datu API.
IBAN kalkulators

Meklējiet un pārbaudiet savu IBAN (starptautisko bankas konta numuru), lai pārliecinātos, ka pārskaitījums tiek nosūtīts uz pareizo galamērķi.
Valūtas e-pasta atjauninājumi

Saņemiet ikdienas analīzi par tirgiem, valūtas kursiem un jaunumiem tieši savā iesūtnē.
Xe valūtas datu API

Komerciālu valūtas maiņas kursu nodrošināšana vairāk nekā 3000 uzņēmumiem visā pasaulē

Pasaulē uzticamākais valūtas datu avots

Mūsu valūtas maiņas kursa API piedāvā precīzus un uzticamus datus reāllaikā par simtiem valūtu. Xe patentētās likmes tiek iegūtas tieši no finanšu datu sniedzējiem un atzītām bankām.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Xe uzņēmējdarbībai

Izmēģiniet mūsu modernizēto biznesa platformu, kas ļauj vienkārši turēt, pārvaldīt un sūtīt naudu pāri robežām, izmantojot vienu kontu.

Globālie maksājumi

Sūtiet ātrus un uzticamus biznesa maksājumus visā pasaulē. Veiciet vienreizējus vai masveida maksājumus uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 145 valūtās.

Vairāku valūtu konti

Turiet un pārvaldiet vairāku valūtu kontus bez iestatīšanas vai ikmēneša maksas. Konvertējiet, kad jums piemēroti tarifi, un uzreiz sūtiet maksājumus.

Valūtas maiņas riska pārvaldība

Bloķējiet valūtas maiņas kursus vai iestatiet ierobežojumus, lai jūsu bizness paliktu stabils pat tad, kad tirgos notiek izmaiņas.

Integrācija un automatizācija

Savienojiet Xe ar savu ERP vai grāmatvedības sistēmu vai integrējiet tieši ar mūsu API, lai automatizētu maksājumus, atskaites un atjauninājumus.

