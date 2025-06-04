Starptautiskie naudas pārvedumi un globālās valūtas konvertēšana
Xe nodrošina ātru, drošu un ērtu naudas sūtīšanu. Ar dažiem klikšķiem varat sūtīt naudu uz vairāk nekā 190 pasaules valstīm. Pievienojieties tūkstošiem cilvēku, kas ik dienu uzticas mums, lai veiktu naudas pārskaitījumus.
Valūtas maiņas kursi reālajā laikā
Salīdzini vairāk nekā 100 valūtu reālajā laikā & atrodi īsto brīdi, kad pārskaitīt līdzekļus.
Kā sūtīt naudu tiešsaistē, izmantojot Xe
- 1
Reģistrējieties bez maksas
Tas aizņem tikai dažas minūtes - jums ir nepieciešama tikai e-pasta adrese, un jūs varat sākt darbu!
- 2
Saņemt piedāvājumu
Izvēlieties galamērķa valsti, nosūtiet & saņēmēja valūtu un nosūtīšanas summu, lai izveidotu cenu piedāvājumu.
- 3
Pievienojiet savu saņēmēju
Sniedziet saņēmēja maksājumu informāciju (jums būs nepieciešama tāda informācija kā vārds, uzvārds un adrese).
- 4
Pārbaudiet savu identitāti
Dažiem pārskaitījumiem mums var būt nepieciešami identifikācijas dokumenti, lai apstiprinātu, ka tas patiešām esat jūs, un lai jūsu nauda būtu drošībā.
- 5
Apstipriniet citātu
Apstipriniet un finansējiet pārskaitījumu ar bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti, un viss ir izdarīts!
- 6
Transfēra izsekošana
Skatiet, kur atrodas jūsu nauda un kad tā nonāk pie saņēmēja. Saņemiet tērzēšanas, tālruņa un e-pasta atbalstu.
Valūtu pārvaldība, izmantojot Xe lietotni, atrodoties ceļā
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe uzņēmējdarbībai
Izmēģiniet mūsu modernizēto biznesa platformu, kas ļauj vienkārši turēt, pārvaldīt un sūtīt naudu pāri robežām, izmantojot vienu kontu.
Globālie maksājumi
Sūtiet ātrus un uzticamus biznesa maksājumus visā pasaulē. Veiciet vienreizējus vai masveida maksājumus uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 145 valūtās.
Vairāku valūtu konti
Turiet un pārvaldiet vairāku valūtu kontus bez iestatīšanas vai ikmēneša maksas. Konvertējiet, kad jums piemēroti tarifi, un uzreiz sūtiet maksājumus.
Valūtas maiņas riska pārvaldība
Bloķējiet valūtas maiņas kursus vai iestatiet ierobežojumus, lai jūsu bizness paliktu stabils pat tad, kad tirgos notiek izmaiņas.
Integrācija un automatizācija
Savienojiet Xe ar savu ERP vai grāmatvedības sistēmu vai integrējiet tieši ar mūsu API, lai automatizētu maksājumus, atskaites un atjauninājumus.
