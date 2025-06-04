SWIFT/BIC kodi
Kas ir SWIFT/BIC kods?
SWIFT kods, kas pazīstams arī kā BIC, ir starptautisks bankas identifikators, ko izmanto, lai pārliecinātos, ka jūsu nauda nonāk pareizajā vietā, sūtot vai saņemot līdzekļus pāri robežām. Tas precīzi norāda bankām, kura finanšu iestāde ir iesaistīta pārskaitījumā, palīdzot nodrošināt drošu un precīzu starptautisko maksājumu piegādi.
SWIFT/BIC kodu formāts
SWIFT/BIC kods ir 8 līdz 11 rakstzīmju garš un identificē konkrētu banku un filiāli pasaulē. Katrai koda daļai ir nozīme:
Bankas kods (AAAA): 4 burti, kas apzīmē banku - bieži vien saīsināta bankas nosaukuma versija.
Valsts kods (BB): 2 burti, kas norāda, kurā valstī atrodas banka.
Atrašanās vietas kods (CC): 2 zīmes (burti vai cipari), kas norāda bankas galveno biroju vai reģionu.
Nozares kods (123): 3 cipari, kas norāda konkrētu filiāli. Ja šajā sadaļā ir "XXX", tas attiecas uz bankas galveno biroju.
SWIFT koda piemērs
Kad nepieciešams SWIFT/BIC kods?
Sūtot vai saņemot naudu starptautiski, jums var būt nepieciešams SWIFT/BIC kods. Tas palīdz novirzīt pārskaitījumu uz pareizo banku un filiāli. Dažas valstis atkarībā no galamērķa var pieprasīt arī papildu informāciju, piemēram, IBAN vai vietējās bankas kodu.
Kur es varu atrast savu SWIFT/BIC kodu?
Savu SWIFT/BIC kodu parasti var atrast internetbankā, bankas izrakstā vai bankas tīmekļa vietnē. Varat arī izmantot mūsu SWIFT/BIC kodu meklētāju, lai atrastu pareizo bankas un filiāles kodu.
Biežāk uzdotie jautājumi par SWIFT/BIC kodu
SWIFT kods ir unikāls identifikators, ko izmanto, lai atpazītu bankas un finanšu iestādes visā pasaulē starptautiskiem naudas pārvedumiem. SWIFT nozīmē Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Šie kodi palīdz nodrošināt, ka maksājumi tiek novirzīti uz pareizo banku un valsti. Tipisks SWIFT kods ir 8 vai 11 rakstzīmes garš, un tajā ietverta informācija par banku, valsti, atrašanās vietu un dažkārt arī konkrētu filiāli.
BIC kods jeb bankas identifikācijas kods ir tas pats, kas SWIFT kods. To izmanto, lai identificētu konkrētu banku, veicot starptautiskus pārskaitījumus. Lai gan dažas valstis vai bankas lieto terminu "BIC", bet citas - "SWIFT kods," abi apzīmē vienu un to pašu kodu formātu un kalpo vienam un tam pašam mērķim - nodrošināt, ka līdzekļi nonāk pareizajā finanšu iestādē.
SWIFT kodi palīdz bankām droši un precīzi sazināties starptautisku naudas pārvedumu laikā. Sūtot naudu uz ārzemēm, jūsu banka izmanto saņēmēja SWIFT kodu, lai identificētu saņēmējbanku un tās atrašanās vietu. Katrā kodā ietilpst:
A bankas kods (4 burti)
Valsts kods (2 burti)
atrašanās vietas kods (2 burti vai cipari).
Neobligāts filiāles kods (3 zīmes)
Šī globālā sistēma nodrošina, ka jūsu maksājums tiek efektīvi un droši novirzīts uz pareizo galamērķi.
Starp SWIFT kodu un BIC kodu nav funkcionālas atšķirības. Šie termini tiek lietoti savstarpēji aizvietojami. "SWIFT" attiecas uz starptautisko tīklu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), kas izstrādājis un pārvalda šo sistēmu. "BIC" nozīmē Bankas identifikācijas kodu, kas ir oficiāls paša koda apzīmējums. Neatkarīgi no tā, vai tie ir apzīmēti ar SWIFT vai BIC, tie nozīmē vienu un to pašu.
SWIFT kods identificē banku, savukārt IBAN (starptautiskais bankas konta numurs) identificē konkrēto kontu šajā bankā. SWIFT kodi nodrošina, ka nauda nonāk pareizajā iestādē; IBAN nodrošina, ka nauda nonāk pareizajā kontā. Starptautiskiem pārskaitījumiem - jo īpaši Eiropā - bieži vien būs nepieciešami abi, lai veiksmīgi pabeigtu darījumu.
SWIFT kods tiek izmantots starptautiskajiem naudas pārvedumiem un identificē konkrēto banku un filiāli, kas saņem maksājumu jebkurā pasaules vietā. Turpretī maršrutēšanas numurs tiek izmantots iekšzemes pārskaitījumiem Amerikas Savienoto Valstu iekšienē un identificē darījumā iesaistīto finanšu iestādi. SWIFT kodi ir 8-11 burtu un ciparu zīmes, savukārt maršrutēšanas numuri ir 9 ciparu kodi. Vienkāršāk sakot, SWIFT kodi ir paredzēti globāliem pārskaitījumiem, bet maršrutēšanas numuri - maksājumiem ASV iekšienē.
SWIFT kods tiek izmantots starptautiskajiem naudas pārvedumiem un identificē konkrēto banku un filiāli, kas saņem līdzekļus visā pasaulē. Savukārt šķirošanas kods tiek izmantots iekšzemes maksājumiem Apvienotajā Karalistē un Īrijā, un tas palīdz novirzīt maksājumus uz pareizo banku un filiāli vietējā līmenī. SWIFT kodi ir 8-11 burtu un ciparu zīmes, bet šķirošanas kodi ir 6 ciparu zīmes. Īsāk sakot, SWIFT kodi ir paredzēti globāliem pārskaitījumiem, savukārt šķirošanas kodi tiek izmantoti vietējiem darījumiem Apvienotajā Karalistē un Īrijā.
Ne vienmēr. Dažas bankas visām filiālēm izmanto vienu SWIFT kodu (parasti galvenā biroja kodi beidzas ar XXX). Citi atsevišķām filiālēm piešķir unikālus SWIFT kodus, bieži vien ar īpašiem pēdējiem trim burtiem. Ja saņēmējs ir norādījis filiālei specifisku kodu, labāk to izmantot - tas var palīdzēt paātrināt apstrādi vai nodrošināt, ka maksājums ātrāk nonāk pareizajā vietā.
Lai sāktu izmantot SWIFT kodu meklētāju, vienkārši ievadiet savu valsti un bankas nosaukumu. Ja zināt pilsētu, varat to pievienot, lai sašaurinātu rezultātu loku, taču tas nav obligāti. Kad esat atradis pareizo SWIFT/BIC kodu, izmantojiet to savā starptautiskajā pārskaitījumā, lai pārliecinātos, ka nauda nonāk pareizajā finanšu iestādē.
Atruna
Šajā lapā sniegtie SWIFT kodi, banku nosaukumi, adreses un cita saistītā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt precizitāti, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, aktuāla vai bez kļūdām. Sīkāka informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un var neatspoguļot jaunākos datus, kas pieejami attiecīgajās finanšu iestādēs.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku, finanšu iestāžu vai starpnieku juridisko statusu, regulatīvo statusu vai darbības integritāti. Mēs neatbalstām un nepārbaudām nevienas iekļautās struktūras leģitimitāti, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par sniegtās informācijas izmantošanu.
Jebkurus finanšu darījumus vai lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju, veicat uz savu risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem, kā arī par darījumiem ar trešām personām, kuru informācija ir parādīta šajā vietnē.
Pirms darījuma veikšanas iesakām patstāvīgi pārbaudīt visu informāciju attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā un nav tulkota. Lai gan pārējā šīs lapas daļa var tikt parādīta jūsu izvēlētajā valodā, juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.