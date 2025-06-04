Bankas SWIFT koda meklēšana
Izmantojiet mūsu SWIFT meklētāju, lai atrastu savas bankas SWIFT/BIC kodu, vai ātri izvēlieties kādu no populārākajām bankām, kas uzskaitītas turpmāk.
Atrast SWIFT kodu
Izvēlieties kādu no šīm populārajām bankām, lai sāktu:
Kas ir SWIFT/BIC kods?
SWIFT kods, kas pazīstams arī kā BIC, ir starptautisks bankas identifikators, ko izmanto, lai pārliecinātos, ka jūsu nauda nonāk pareizajā vietā, sūtot vai saņemot līdzekļus pāri robežām. Tas precīzi norāda bankām, kura finanšu iestāde ir iesaistīta pārskaitījumā, palīdzot nodrošināt drošu un precīzu starptautisko maksājumu piegādi.
Kāpēc man ir nepieciešams SWIFT/BIC kods?
Sūtot vai saņemot starptautiskus pārskaitījumus, parasti ir nepieciešams SWIFT/BIC kods, jo tas palīdz noteikt pareizo finanšu iestādi un droši novirzīt maksājumu. Tomēr ne visos starptautiskajos pārskaitījumos tas ir nepieciešams - dažās valstīs vai maksājumu metodēs var izmantot alternatīvas, piemēram, IBAN, maršrutēšanas numurus vai valsts klīringa kodus.
Vai manai bankai ir vairāk nekā viens SWIFT kods?
Daudzām bankām ir vairāki SWIFT kodi, jo īpaši lielākajām bankām ar filiālēm dažādās pilsētās. Dažas bankas izmanto vienu globālu SWIFT kodu, bet citas piešķir unikālus kodus konkrētām filiālēm, lai precīzāk virzītu starptautiskos maksājumus.
Izvēlieties Xe, sūtot naudu uz ārzemēm
Labāki tarifi
Salīdziniet mūs ar savu banku un atklājiet ietaupījumus. Mūsu likmes bieži vien ir izdevīgākas nekā lielākajās bankās, tādējādi maksimāli palielinot jūsu pārskaitījuma vērtību.
Zemākas maksas
Pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs jums uzrādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat. Mūsu zemāka maksa nozīmē lielākus ietaupījumus jums.
Ātrāki pārskaitījumi
Lielākā daļa pārsūtījumu tiek pabeigti tajā pašā dienā. Mēs saprotam, ka, kad runa ir par jūsu naudu, ir svarīgs laiks.
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Biežāk uzdotie jautājumi
SWIFT kodu izmanto, lai identificētu konkrētu banku vai finanšu iestādi, sūtot vai saņemot naudu pāri robežām. Tā darbojas kā jūsu bankas starptautiskā adrese, palīdzot droši un precīzi veikt pārskaitījumu, izmantojot globālo banku sistēmu. Lai gan ne katrai pārskaitījumu metodei vai valstij ir nepieciešams SWIFT kods, tas bieži vien ir nepieciešams, veicot tradicionālos bankas pārskaitījumus. Pareiza SWIFT koda norādīšana samazina aizkavēšanās, noraidījumu vai nepareizi novirzītu maksājumu risku.
Tas ir atkarīgs no bankas. Dažas bankas izmanto vienu globālu SWIFT kodu visām filiālēm, bet citas piešķir unikālus kodus konkrētām filiālēm vai nodaļām - īpaši lielās pilsētās vai uzņēmumu un korporatīvajiem kontiem. Ja jūsu filiālei ir īpašs SWIFT kods, vislabāk to izmantot, jo tas var paātrināt apstrādi un uzlabot izsekošanas precizitāti. Ja tas nav iespējams, bankas galvenā biroja SWIFT kods parasti ir uzticama alternatīva.
Savas filiāles SWIFT kodu var atrast vairākos veidos:
Tādi meklēšanas rīki kā šajā lapā
Tiešsaistes banku platformas, kurās parasti ir pieejama starptautiskā pārskaitījuma informācija.
Bankas izraksti vai oficiālā sarakste
Klientu atbalsts jūsu filiālē vai bankas galvenajā uzticības tālrunī Ja jūsu filiālei nav unikāla SWIFT koda, jūsu banka var norādīt, ka tā vietā jums jāizmanto vispārējais vai galvenā biroja kods.
Nepareiza SWIFT koda izmantošana var izraisīt kavēšanos, noraidījumus vai dažos gadījumos - naudas līdzekļu nosūtīšanu nepareizai finanšu iestādei. Ja maksājums tiek noraidīts, tas var tikt nosūtīts atpakaļ sūtītājam, bieži vien par to tiek iekasēta papildu maksa. Ja līdzekļi nonāk nepareizajā bankā, to atgūšana var būt laikietilpīga un var būt saistīta ar atgūšanas izmaksām. Pirms pārskaitījuma apstiprināšanas vienmēr divreiz pārbaudiet SWIFT kodu savā bankā vai saņēmējam, īpaši lielu vai steidzamu maksājumu gadījumā.
Standarta SWIFT kods ir 8 vai 11 rakstzīmes garš un tam ir šāda struktūra:
Bankas kods (4 burti): Identificē banku
Valsts kods (2 burti): Norāda valsti, kurā atrodas banka
Atrašanās vietas kods (2 zīmes): Norāda pilsētu vai reģionu
Nozares kods (3 simboli, pēc izvēles): Identificē konkrētu filiāli.
Ja kods ir tikai 8 zīmes garš, tas parasti attiecas uz bankas galveno biroju.
Atruna
Šajā lapā sniegtie SWIFT kodi, banku nosaukumi, adreses un cita saistītā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt precizitāti, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, aktuāla vai bez kļūdām. Sīkāka informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un var neatspoguļot jaunākos datus, kas pieejami attiecīgajās finanšu iestādēs.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku, finanšu iestāžu vai starpnieku juridisko statusu, regulatīvo statusu vai darbības integritāti. Mēs neatbalstām un nepārbaudām nevienas iekļautās struktūras leģitimitāti, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par sniegtās informācijas izmantošanu.
Jebkurus finanšu darījumus vai lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju, veicat uz savu risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem, kā arī par darījumiem ar trešām personām, kuru informācija ir parādīta šajā vietnē.
Pirms darījuma veikšanas iesakām patstāvīgi pārbaudīt visu informāciju attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā un nav tulkota. Lai gan pārējā šīs lapas daļa var tikt parādīta jūsu izvēlētajā valodā, juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.