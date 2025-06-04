Money transfer fees explained

Zema vai nekāda maksa par katru pārskaitījumu

Mēs piedāvājam zemas komisijas maksas vai pat bez tām, lai jūs varētu paturēt vairāk no tā, kas jums pieder. Mūsu komisijas maksa vienmēr ir pārredzama, tāpēc jūs uzzināsiet precīzas izmaksas - nekādu pārsteigumu, tikai skaidrība un lielāka vērtība katrā pārskaitījumā.

No surprises with upfront rates and fees

Nekādu pārsteigumu ar iepriekšējiem tarifiem un maksām

Valūtas maiņas kurss, kas norādīts iepriekš
Kurss, ko redzat, apstiprinot pārskaitījumu, ir tas, ko jūs saņemat.

Skaidri norādītas iespējamās maksas
Visas maksas ir norādītas iepriekš, pirms apstiprināt savu pārskaitījumu.

Kā mēs nosakām pārskaitījuma maksu

Transfer method

Pārsūtīšanas metode

Debetkartes/kredītkartes nodrošina ātru piegādi, taču par to tiek iekasēta lielāka maksa. Ja meklējat lētāku variantu, iespējams, piemērots risinājums ir tiešais debets vai bankas pārskaitījumi, lai gan tie aizņem nedaudz vairāk laika.

Transfer speed

Pārsūtīšanas ātrums

Ātrie pārskaitījumi, piemēram, ar debetkartēm vai kredītkartēm, ir saistīti ar lielākām maksām par ātrāku apstrādi. Par debeta vai elektroniskajiem pārskaitījumiem parasti tiek iekasēta mazāka maksa, taču to veikšana aizņem vairāk laika.

Transfer amount Simple

Pārskaitījuma summa

Lielākiem pārskaitījumiem bieži vien ir zemākas komisijas maksas vai to nav vispār, tāpēc tie ir rentablāki. Mazākiem pārskaitījumiem parasti ir noteikta fiksēta maksa, tāpēc, plānojot izmaksas, ir svarīgi ņemt vērā pārskaitījuma apjomu.

Destination country Simple

Galamērķa valsts

Maksa atšķiras atkarībā no galamērķa valsts. Dažās valstīs var būt augstāka maksa vietējo noteikumu, banku sistēmu vai valūtas maiņas faktoru dēļ, kas ietekmē kopējās pārskaitījuma izmaksas.

Potential third-party fees

Iespējamās trešo personu maksas

Dažos gadījumos saņēmējas bankas vai starpnieki var iekasēt papildu maksu. Svarīgi noskaidrot saņēmēja informāciju, lai saprastu, kādas nodevas par pārskaitījumu varētu piemērot viņa banka. Saņēmējs var saņemt mazāku summu, jo saņēmēja banka iekasē komisijas maksu un ārvalstu nodokļus. Diemžēl Xe nevar kontrolēt saņēmējas iestādes komisijas maksas.

Watch for hidden fees

Uzmanieties par slēptajām maksām

Daži pakalpojumu sniedzēji apgalvo, ka "nav komisijas maksu,", taču bieži vien tie tās iekļauj savā valūtas maiņas kursā, tādējādi sniedzot jums sliktāku konvertācijas kursu. Vienmēr salīdziniet gan komisijas maksas, gan valūtas maiņas kursus, lai pārliecinātos, ka saņemat vislabāko piedāvājumu. Xe ir pārredzama, jo tajā ir norādīta gan likme, gan maksa, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

Pārskaitījumu izmaksu samazināšanas veidi

Choose the right method

Izvēlieties lētāku metodi

Lai samazinātu maksu, rūpīgi apsveriet, kura maksājumu metode vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Ātruma un izmaksu līdzsvarošana palīdz samazināt izdevumus, neaizkavēot pārsūtīšanu.

Understand fee structures

Izvēlieties labāko pakalpojumu

Iepazīstieties ar savas bankas komisijas maksu un salīdziniet pakalpojumu sniedzējus, lai ietaupītu uz pārskaitījumiem. Izpratne par to, kad un kāpēc tiek piemērotas maksas, palīdz pieņemt gudrākus un izmaksu ziņā efektīvākus lēmumus.

Time your transfer

Pārsūtīšanas laiks

Ja pārskaitījumu veicat laikā, kad likmes ir izdevīgas, varat ievērojami samazināt izmaksas. Valūtas maiņas kursi var svārstīties, tāpēc ir prātīgi sekot līdzi tendencēm un sūtīt naudu, kad kursi ir vislabākie.

Sūtiet ar pārliecību

Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.

Bieži uzdotie jautājumi par naudas pārvedumu komisijas maksu