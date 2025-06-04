Ātrāks veids, kā sūtīt un saņemt naudu
Ja laiks ir ļoti svarīgs, jums ir nepieciešams, lai nauda tiktu ātri nogādāta. Izmantojot gandrīz tūlītēja pārskaitījuma iespējas, varat paļauties uz to, ka jūsu līdzekļi tiks nogādāti tieši tad, kad jums tie būs nepieciešami. Nav kavēšanās. Nav jāuztraucas.
90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā.
Pēc pārskaitījuma iestatīšanas jūs saņemsiet precīzu aprēķinu par to, cik ilgs laiks būs nepieciešams, ņemot vērā valūtu, galamērķi un maksājuma metodi. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, tāpēc varat sagaidīt, ka jūsu nauda sasniegs galamērķi ātrāk, nekā domājat.
Gandrīz tūlītēji pārskaitījumi, izmantojot debetkartes & kredītkartes.
Ātrākais veids, kā nosūtīt naudu uz ārzemēm, ir izmantot debetkarti vai kredītkarti. Abas iespējas nodrošina ātru naudas līdzekļu saņemšanu, taču debetkartēm bieži vien ir zemākas komisijas maksas. Tiklīdz maksājums ir apstrādāts, pārskaitījums ir ceļā - un jūsu nauda nekavējoties nonāk tur, kur tai jābūt.
Ātrums sākas ar jūsu maksājumu
Debetkarte
Ātrākais veids, kā nosūtīt naudu, ir debetkarte. Tā ir ekonomiski izdevīga izvēle, kas piedāvā ātrumu un ērtības, jo maksa ir neliela vai tās nav jāmaksā.
Nauda parasti tiek nogādāta 24 stundu laikā.
Kredītkarte
Kredītkaršu maksājumi ir viens no ātrākajiem naudas nosūtīšanas veidiem. Lai gan tiek piemērota neliela maksa, jūsu pārskaitījums būs ceļā īsā laikā.
Nauda parasti tiek nogādāta 24 stundu laikā.
Elektroniskais pārskaitījums
Naudas pārskaitījumi pārskaitīs naudu no jūsu bankas uz mūsu banku. Parasti naudu saņemam 24 stundu laikā.
Nauda parasti tiek nogādāta 24 stundulaikā.
Tiešais debets
Tiešā debeta maksājumi tiek veikti tieši no jūsu bankas konta, nodrošinot vienkāršu un ērtu veidu, kā pārvaldīt regulārus maksājumus.
Nauda parasti tiek nogādāta 3 darba dienu laikā.
Naudas pārskaitīšana ar Xe ir ātra un vienkārša
Izveidot kontu
Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.
Tūlītējs citāts
Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.
Sūtīt naudu
Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.
Transfēra izsekošana
Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu atjauninājumus par pārsūtīšanu.
Ātrums, kas nezaudē drošību
Katrā pārsūtīšanā mēs par prioritāti izvirzām gan ātrumu, gan drošību. Nodrošinot ātru jūsu naudas apriti, mēs arī veicam visus pasākumus, lai to aizsargātu. Pateicoties uzlabotai šifrēšanai un stingrai regulējuma ievērošanai, jūsu līdzekļi un personiskā informācija ir drošībā ik uz soļa.
Sekojiet līdzi savam pārskaitījumam un saņemiet atjauninājumus reālā laikā
Esiet informēts visā pārcelšanās brauciena laikā. Saņemiet reāllaika atjauninājumus par līdzekļu piešķiršanas gaitu un viegli sekojiet līdzi to statusam no sākuma līdz beigām. Katrā solī varat būt mierīgs, zinot, kur tieši atrodas jūsu nauda.
Kāpēc manas pārsūtīšanas laiks ir garāks, nekā gaidīts?
Mums ir nepieciešama papildu informācija
Mēs pārbaudām visus pārskaitījumus drošības nolūkos. Ja mums būs nepieciešama papildu informācija, mēs jums nosūtīsim e-pastu, un jūsu pārsūtīšanas statuss tiks atjaunināts uz "Nepieciešama rīcība".
Bankai nepieciešama papildu informācija
Saņēmēja bankai, iespējams, būs jāpārbauda pārskaitījums. Ja viņi pieprasīs informāciju, mēs nosūtīsim jums e-pastu un nodosim to bankai, tiklīdz jūs to sniegsiet.
Banka apstrādā
Ja pārskaitījumu apstrādā saņēmēja banka, tas var aizņemt līdz 4 dienām. Ņemiet vērā, ka sūtītāja vārds netiks parādīts, bet Xe vai mūsu partneris tiks parādīts.
Lēnāks maksāšanas veids
Bankas pārskaitījumu un tiešā debeta maksājumu dzēšana ilgst līdz 3 dienām. Lai pārskaitījumi tiktu veikti ātrāk, maksājiet ar debetkarti vai kredītkarti, un apstrāde būs ātrāka.
Nedēļas nogalēs vai brīvdienās
Pārskaitījumi var aizkavēties brīvdienās, svētku dienās vai vietējā darba laikā. Lai izvairītos no kavēšanās, sūtot naudu, ņemiet vērā šos faktorus.
Bankas atteikums
Pārskaitījumi var aizkavēties, ja banka tos noraida nepareizu datu vai ar kontu saistītu problēmu dēļ. Ja tas notiks, mēs jums par to paziņosim.
Sūtiet ar pārliecību
Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.
Bieži uzdotie jautājumi par pārsūtīšanas laikiem
Laiks, kas nepieciešams pārskaitījuma pabeigšanai, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, valūtas, galamērķa valsts un izmantotās maksājuma metodes. Parasti lielākā daļa pārskaitījumu tiek pabeigti 1 līdz 3 darba dienu laikā.
Ātrākais veids, kā nosūtīt naudu uz ārzemēm, ir izmantot debetkarti vai kredītkarti. Izmantojot šīs metodes, pārskaitījums tiek sākts uzreiz pēc maksājuma apstrādes, un nauda parasti tiek saņemta 24 stundu laikā. Lai gan debetkartēm ir zemākas komisijas maksas nekā kredītkartēm, abas iespējas ir saistītas ar nelielu komisijas maksu.
Kavēšanos var izraisīt vairāki faktori, tostarp brīvdienas vai svētku dienas, nepareiza vai nepilnīga saņēmēja informācija vai papildu pārbaudes prasības. Maksājuma metodes izvēle var izraisīt arī kavēšanos, jo bankas pārskaitījumu un tiešā debeta (ACH) maksājumu apstrāde parasti aizņem vairāk laika nekā karšu maksājumu apstrāde.
Jā, varat sekot līdzi pārskaitījumam ik uz soļa, izmantojot Xe lietotni. Varat arī aktivizēt paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārskaitījuma veikšanas gaitu un vienmēr zinātu, kur atrodas jūsu nauda un kad tā tiks saņemta.