Ātrāks veids, kā sūtīt un saņemt naudu

Ja laiks ir ļoti svarīgs, jums ir nepieciešams, lai nauda tiktu ātri nogādāta. Izmantojot gandrīz tūlītēja pārskaitījuma iespējas, varat paļauties uz to, ka jūsu līdzekļi tiks nogādāti tieši tad, kad jums tie būs nepieciešami. Nav kavēšanās. Nav jāuztraucas.

Vai esat gatavs veikt pārskaitījumu?
When will my money arrive with Xe

90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā.

Pēc pārskaitījuma iestatīšanas jūs saņemsiet precīzu aprēķinu par to, cik ilgs laiks būs nepieciešams, ņemot vērā valūtu, galamērķi un maksājuma metodi. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, tāpēc varat sagaidīt, ka jūsu nauda sasniegs galamērķi ātrāk, nekā domājat.

Need it there fast?

Gandrīz tūlītēji pārskaitījumi, izmantojot debetkartes & kredītkartes.

Ātrākais veids, kā nosūtīt naudu uz ārzemēm, ir izmantot debetkarti vai kredītkarti. Abas iespējas nodrošina ātru naudas līdzekļu saņemšanu, taču debetkartēm bieži vien ir zemākas komisijas maksas. Tiklīdz maksājums ir apstrādāts, pārskaitījums ir ceļā - un jūsu nauda nekavējoties nonāk tur, kur tai jābūt.

Pieredze ātra pārsūtīšana

Ātrums sākas ar jūsu maksājumu

Debit or Credit Card

Debetkarte

Ātrākais veids, kā nosūtīt naudu, ir debetkarte. Tā ir ekonomiski izdevīga izvēle, kas piedāvā ātrumu un ērtības, jo maksa ir neliela vai tās nav jāmaksā.

Nauda parasti tiek nogādāta 24 stundu laikā.

Debit or Credit Card

Kredītkarte

Kredītkaršu maksājumi ir viens no ātrākajiem naudas nosūtīšanas veidiem. Lai gan tiek piemērota neliela maksa, jūsu pārskaitījums būs ceļā īsā laikā.

Nauda parasti tiek nogādāta 24 stundu laikā.

Wire Transfer

Elektroniskais pārskaitījums

Naudas pārskaitījumi pārskaitīs naudu no jūsu bankas uz mūsu banku. Parasti naudu saņemam 24 stundu laikā.

Nauda parasti tiek nogādāta 24 stundulaikā.

Direct Debit

Tiešais debets

Tiešā debeta maksājumi tiek veikti tieši no jūsu bankas konta, nodrošinot vienkāršu un ērtu veidu, kā pārvaldīt regulārus maksājumus.

Nauda parasti tiek nogādāta 3 darba dienu laikā.

Naudas pārskaitīšana ar Xe ir ātra un vienkārša

Create account

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu atjauninājumus par pārsūtīšanu.

Safe, fast transfers

Ātrums, kas nezaudē drošību

Katrā pārsūtīšanā mēs par prioritāti izvirzām gan ātrumu, gan drošību. Nodrošinot ātru jūsu naudas apriti, mēs arī veicam visus pasākumus, lai to aizsargātu. Pateicoties uzlabotai šifrēšanai un stingrai regulējuma ievērošanai, jūsu līdzekļi un personiskā informācija ir drošībā ik uz soļa.

Track your transfer

Sekojiet līdzi savam pārskaitījumam un saņemiet atjauninājumus reālā laikā

Esiet informēts visā pārcelšanās brauciena laikā. Saņemiet reāllaika atjauninājumus par līdzekļu piešķiršanas gaitu un viegli sekojiet līdzi to statusam no sākuma līdz beigām. Katrā solī varat būt mierīgs, zinot, kur tieši atrodas jūsu nauda.

Kāpēc manas pārsūtīšanas laiks ir garāks, nekā gaidīts?

We need more info

Mums ir nepieciešama papildu informācija

Mēs pārbaudām visus pārskaitījumus drošības nolūkos. Ja mums būs nepieciešama papildu informācija, mēs jums nosūtīsim e-pastu, un jūsu pārsūtīšanas statuss tiks atjaunināts uz "Nepieciešama rīcība".

The bank needs more info

Bankai nepieciešama papildu informācija

Saņēmēja bankai, iespējams, būs jāpārbauda pārskaitījums. Ja viņi pieprasīs informāciju, mēs nosūtīsim jums e-pastu un nodosim to bankai, tiklīdz jūs to sniegsiet.

The recipient bank is processing

Banka apstrādā

Ja pārskaitījumu apstrādā saņēmēja banka, tas var aizņemt līdz 4 dienām. Ņemiet vērā, ka sūtītāja vārds netiks parādīts, bet Xe vai mūsu partneris tiks parādīts.

You chose a slower way to pay

Lēnāks maksāšanas veids

Bankas pārskaitījumu un tiešā debeta maksājumu dzēšana ilgst līdz 3 dienām. Lai pārskaitījumi tiktu veikti ātrāk, maksājiet ar debetkarti vai kredītkarti, un apstrāde būs ātrāka.

Weekends or holidays

Nedēļas nogalēs vai brīvdienās

Pārskaitījumi var aizkavēties brīvdienās, svētku dienās vai vietējā darba laikā. Lai izvairītos no kavēšanās, sūtot naudu, ņemiet vērā šos faktorus.

Bank rejection

Bankas atteikums

Pārskaitījumi var aizkavēties, ja banka tos noraida nepareizu datu vai ar kontu saistītu problēmu dēļ. Ja tas notiks, mēs jums par to paziņosim.

Sūtiet ar pārliecību

Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.

Bieži uzdotie jautājumi par pārsūtīšanas laikiem