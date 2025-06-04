Xe lietotnes funkcijas
Sūtīt naudu
Vienkārši pārskaitiet naudu uz vairāk nekā 190 valstīm vairāk nekā 130 valūtās, veicot tikai dažus piesitienus. Mūsu vienkāršā saskarne nodrošina nevainojamu lietošanas pieredzi, ļaujot ērti sūtīt līdzekļus visā pasaulē.
Transfēra izsekošana
Reāllaikā uzziniet jaunāko informāciju par savu pārskaitījumu statusu. Jūs varat viegli pārraudzīt savus darījumus katrā posmā, nodrošinot mieru un pilnīgu pārredzamību, kas jums ir nepieciešama.
Tarifu brīdinājumu iestatīšana
Nepalaidiet garām iespēju ietaupīt. Iestatiet kursa brīdinājumus un saņemiet paziņojumus, kad tiek sasniegts vēlamais valūtas maiņas kurss, tādējādi palīdzot jums maksimāli izmantot katru pārskaitījumu.
Pārskatīt valūtas maiņas kursus
Iegūstiet piekļuvi valūtas maiņas kursiem jebkurā laikā un jebkurā vietā. Mūsu lietotne sniedz jums jaunākos valūtas kursus, lai jūs varētu pieņemt pamatotus lēmumus un saglabāt pārsvaru valūtas tirgū.
Saņemt paziņojumu
Esiet informēts, izmantojot reāllaika push paziņojumus. Saņemiet tūlītējus atjauninājumus par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas kursa brīdinājumus un svarīgām konta darbībām, lai jūs vienmēr būtu kontrolē.
Droša pieteikšanās
Nodrošini kontu bez piepūles, izmantojot Face ID vai Touch ID. Šīs biometriskās pieteikšanās metodes nodrošina ātru un drošu piekļuvi jūsu kontam, nodrošinot, ka tikai jūs varat atbloķēt savu informāciju.
Sūtiet naudu, atrodoties ceļā
Ar Xe lietotni ir vienkārši sūtīt naudu visā pasaulē. Izbaudiet ātrus un drošus pārskaitījumus no viedtālruņa jebkurā laikā un jebkurā vietā. Neatkarīgi no tā, vai tas nepieciešams personīgām vai biznesa vajadzībām, Xe nodrošina starptautisku naudas pārskaitījumu iespējas tieši jūsu kabatā.
Ērti mobilās naudas pārskaitījumi
Atbrīvojieties no tradicionālās mobilās bankas ierobežojumiem, izmantojot ātrākus un elastīgākus pārskaitījumus starp bankām. Iegūstiet labākus tarifus, izvairieties no lielām komisijas maksām un sūtiet naudu uz vairāk nekā 190 valstīm - un to visu varat veikt, izmantojot savu mobilo ierīci.
Naudas pārskaitīšana visā pasaulē ir vienkārša
Izveidot kontu
Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.
Tūlītējs citāts
Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.
Sūtīt naudu
Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.
Transfēra izsekošana
Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa, izmantojot mūsu Xe lietotni. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanas gaitu.
Naudas sūtīšanas veidi
Izvēlieties piemērotu maksājuma iespēju atbilstoši savām vajadzībām.
Tiešais debets
Līdzekļus saņem no jūsu bankas. Parasti tiek piegādāts 3 darba dienu laikā.
Pārskaitījums
Pārskaitījums no jūsu bankas uz mūsu banku. Parasti ierodas 24 stundu laikā.
Debetkarte/kredītkarte
Ātrākais veids, bet ar nelielu komisijas maksu. Nauda tiek saņemta gandrīz uzreiz.
Naudas saņemšanas veidi
Mēs piedāvājam ērtas iespējas saņemt naudu visā pasaulē.
Bankas depozīts
Sūtiet tieši uz simtiem lielāko banku visā pasaulē.
Skaidras naudas paņemšana
Paņemiet skaidru naudu vairāk nekā 500 000 vietās vairāk nekā 150 valstīs.
Mobilais maks
Nosūtiet naudu uz savu mīļoto cilvēku mobilo tālruni vairāk nekā 35 valstīs.
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)
Xe lietotne ir pieejama lejupielādei gan App Store iOS, gan Google Play veikalā Android ierīcēm. Izmantojot Xe lietotni, jūs saņemat "viss vienā" platformu, lai bez piepūles pārvaldītu savas globālās valūtas vajadzības un starptautiskos naudas pārvedumus. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties sekot līdzi vairākām valūtām, iestatīt kursa brīdinājumus vai sūtīt līdzekļus uz vairāk nekā 200 valstīm vairāk nekā 130 valūtās, lietotne ir izstrādāta tā, lai jums būtu pilnīga kontrole, kas ir jūsu rokai. Turklāt varat piekļūt reāllaika valūtas kursiem, apskatīt vēsturiskos datus un droši un efektīvi pārvaldīt savus darījumus neatkarīgi no atrašanās vietas.
Nosūtīšanas ierobežojumi Xe lietotnei ir tādi paši kā tīmekļa vietnei. Tas nozīmē, ka varat ērti izmantot lietotni gan lielu, gan mazu summu pārskaitīšanai.
Lai nosūtītu naudu, jums būs jānorāda tādi dati kā saņēmēja vārds un uzvārds, bankas konta informācija (tostarp IBAN vai SWIFT/BIC kodi) un maksājuma metode. Dažos gadījumos var būt nepieciešama papildu identifikācija.
Xe izmanto vairākus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu līdzekļus, tostarp šifrēšanas tehnoloģiju, divu faktoru autentifikāciju (2FA) un drošas pieteikšanās funkcijas, piemēram, biometrisko autentifikāciju. Jūsu personiskā un maksājumu informācija tiek aizsargāta visos soļos.
Jā, varat piekļūt klientu atbalsta dienestam tieši no Xe lietotnes. Varat atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un vajadzības gadījumā sazināties ar atbalsta dienestu, lai saņemtu personalizētāku palīdzību.
Laiks, kas nepieciešams pārskaitījuma pabeigšanai, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, valūtas, galamērķa valsts un izmantotās maksājuma metodes. Parasti lielākā daļa pārskaitījumu tiek pabeigti 1 līdz 3 darba dienu laikā.
Jā, varat sekot līdzi pārskaitījumam ik uz soļa, izmantojot Xe lietotni. Varat arī aktivizēt paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārskaitījuma veikšanas gaitu un vienmēr zinātu, kur atrodas jūsu nauda un kad tā tiks saņemta.