✨ Iesaki draugam , un jūs abi varēsiet izvēlēties dāvanu karti. Sāciet atsaukties

Ātrs un uzticams veids, kā nosūtīt naudu

Miljoniem cilvēku pārbauda mūsu starptautiskos kursus un sūta naudu tiešsaistē uz 190+ valstīm 130+ valūtās.

$
Sūtīšanas maksa
Piegāde...

Kopā

Jautājumi? Sazinieties ar mums
curved-line-reflection

Xe priekšrocība

Cik daudz jūs varat ietaupīt, veicot starptautiskos naudas pārskaitījumus ar Xe?

Salīdzināt maiņas kursus
Pakalpojumu sniedzējsSaņēmējs saņem
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Kursi pareizi uz 12:00 GMT 2/11/25

Kāpēc izvēlēties Xe

30+ gadu izcilība

  1. Ātri pārskaitījumi

    Nosūtiet naudu sekundēs saviem mīļajiem visā pasaulē.

    Izsekot pārskaitījumiem

  2. Pārredzamas maksas

    Mēs vienmēr cenšamies sniegt jums labāko kursu ar vienkāršām maksām.

    Skatīt mūsu maksas

  3. Drošība

    Mēs aizsargājam jūsu naudu un datus saskaņā ar tiesību aktiem un politiku.

    Par Xe drošību

Sūtiet naudu tiešsaistē, mājās vai ceļā

Xe lietotnē ir viss nepieciešamais starptautiskajiem naudas pārskaitījumiem. Tā ir vienkārša, droša un bez pārsteiguma maksām.

Lejupielādēt lietotni
xe mobile app mockup

Ko cilvēki saka

80,540 klienti iesaka Xe

    Kā nosūtīt naudu tiešsaistē ar Xe

    6 vienkārši soļi

    1. 1

      Reģistrēties bez maksas

      Piesakieties savā Xe kontā vai reģistrējieties bez maksas. Tas aizņem tikai dažas minūtes, viss, kas jums nepieciešams, ir e-pasta adrese

    2. 2

      Saņemt piedāvājumu

      Informējiet mūs par valūtu, kuru vēlaties pārskaitīt, cik daudz naudas vēlaties nosūtīt un galamērķi.

    3. 3

      Pievienot saņēmēju

      Norādiet saņēmēja maksājuma informāciju (jums būs nepieciešama informācija, piemēram, vārds un adrese).

    4. 4

      Verificēt identitāti

      Dažiem pārskaitījumiem mums var būt nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, lai apstiprinātu, ka tas tiešām esat jūs, un saglabātu jūsu naudu drošībā.

    5. 5

      Apstiprināt piedāvājumu

      Apstipriniet un finansējiet savu pārskaitījumu ar bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti, un viss gatavs!

    6. 6

      Izsekot pārskaitījumam

      Skatiet, kur atrodas jūsu nauda un kad tā nonāk pie saņēmēja. Saņemiet atbalstu tiešsaistes tērzēšanā, pa tālruni un e-pastu.

    Gatavi sākt?

    Reģistrējieties un ietaupiet nākamajā pārskaitījumā!

    Pieteikties un sūtīt
    curved-line-reflection

    Sūtiet naudu uz vairāk nekā 190+ valstīm 130+ valūtās

    • Tiešais debets vai automatizētā klīringa nama (ACH) maksājumi ņem līdzekļus tieši no jūsu bankas konta.

      Tiešais debets ACH

      Tiešais debets vai automatizētā klīringa nama (ACH) maksājumi ņem līdzekļus tieši no jūsu bankas konta.

    • Pārskaitījumi pārvietos naudu, pārskaitot no jūsu bankas uz mūsu. Mēs parasti saņemam naudu 24 stundu laikā.

      Pārskaitījums

      Pārskaitījumi pārvietos naudu, pārskaitot no jūsu bankas uz mūsu. Mēs parasti saņemam naudu 24 stundu laikā.

    • Karšu maksājumi parasti aizņem mazāk nekā 24 stundas. Tomēr karšu maksājumiem ir neliela papildu maksa.

      Debetkarte vai kredītkarte

      Karšu maksājumi parasti aizņem mazāk nekā 24 stundas. Tomēr karšu maksājumiem ir neliela papildu maksa.

    Savienojot pasauli

    Naudas sūtīšanas galamērķi

    Biežāk uzdotie jautājumi