|Pakalpojumu sniedzējs
|Saņēmējs saņem
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
Ātri pārskaitījumi
Nosūtiet naudu sekundēs saviem mīļajiem visā pasaulē.
Pārredzamas maksas
Mēs vienmēr cenšamies sniegt jums labāko kursu ar vienkāršām maksām.
Drošība
Mēs aizsargājam jūsu naudu un datus saskaņā ar tiesību aktiem un politiku.
Sūtiet naudu tiešsaistē, mājās vai ceļā
Xe lietotnē ir viss nepieciešamais starptautiskajiem naudas pārskaitījumiem. Tā ir vienkārša, droša un bez pārsteiguma maksām.
Ko cilvēki saka
80,540 klienti iesaka Xe
Kā nosūtīt naudu tiešsaistē ar Xe
6 vienkārši soļi
- 1
Reģistrēties bez maksas
Piesakieties savā Xe kontā vai reģistrējieties bez maksas. Tas aizņem tikai dažas minūtes, viss, kas jums nepieciešams, ir e-pasta adrese
- 2
Saņemt piedāvājumu
Informējiet mūs par valūtu, kuru vēlaties pārskaitīt, cik daudz naudas vēlaties nosūtīt un galamērķi.
- 3
Pievienot saņēmēju
Norādiet saņēmēja maksājuma informāciju (jums būs nepieciešama informācija, piemēram, vārds un adrese).
- 4
Verificēt identitāti
Dažiem pārskaitījumiem mums var būt nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, lai apstiprinātu, ka tas tiešām esat jūs, un saglabātu jūsu naudu drošībā.
- 5
Apstiprināt piedāvājumu
Apstipriniet un finansējiet savu pārskaitījumu ar bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti, un viss gatavs!
- 6
Izsekot pārskaitījumam
Skatiet, kur atrodas jūsu nauda un kad tā nonāk pie saņēmēja. Saņemiet atbalstu tiešsaistes tērzēšanā, pa tālruni un e-pastu.
Sūtiet naudu uz vairāk nekā 190+ valstīm 130+ valūtās
Tiešais debets ACH
Tiešais debets vai automatizētā klīringa nama (ACH) maksājumi ņem līdzekļus tieši no jūsu bankas konta.
Pārskaitījums
Pārskaitījumi pārvietos naudu, pārskaitot no jūsu bankas uz mūsu. Mēs parasti saņemam naudu 24 stundu laikā.
Debetkarte vai kredītkarte
Karšu maksājumi parasti aizņem mazāk nekā 24 stundas. Tomēr karšu maksājumiem ir neliela papildu maksa.
Savienojot pasauli
Biežāk uzdotie jautājumi
Vienkārši sūtiet naudu tiešsaistē ar Xe, izmantojot šos soļus:
Piesakieties vai reģistrējieties, lai izveidotu bezmaksas profilu.
Izvēlieties "Galamērķa valsts" pārskaitījumam.
Ievadiet summu sadaļā "Jūs sūtāt" vai "Saņēmējs saņem", lai konvertētu valūtu. Lai saņemtu konkrētas summas, vispirms aizpildiet "Saņēmējs saņem".
Izvēlieties maksājuma metodi: "Tiešais debets (ACH)", "Debeta karte", "Kredītkarte" vai "Elektroniskais pārskaitījums". Steidzamiem pārskaitījumiem izmantojiet debetkarti vai kredītkarti.
Nosūtiet uz saņēmēja bankas kontu vai, ja iespējams, organizējiet skaidras naudas saņemšanu vai nosūtiet uz mobilo maku.
Norādiet saņēmēja informāciju un pārskaitījuma iemeslu.
Lai veiktu maksājumu ar bankas pārskaitījumu, gaidiet apstiprinājuma e-pastu ar mūsu bankas rekvizītiem.
Sūtiet savu naudu!
Naudas sūtīšanas izmaksas uz citu valsti mainās atkarībā no tā, kā izvēlaties maksāt, kāda veida naudu sūtāt un kur sūtāt.
Ja izmantojat Xe lietotni vai tiešsaistē, pirms naudas nosūtīšanas varat redzēt precīzas izmaksas. Tā kā mēs izmantojam aktuālos valūtas maiņas kursus, jūsu pārskaitījuma izmaksas var mainīties pirms darījuma pabeigšanas. Ja tas notiks, mēs jums par to nekavējoties paziņosim.
Dažās valstīs, izmantojot kredītkarti vai debetkarti naudas pārskaitījumam, cilvēkiem ir jāmaksā maksa. Šī maksa ir procentuāla daļa no kopējās nosūtāmās summas. Turklāt, ja izmantojat kredītkarti, kartes uzņēmums var iekasēt atsevišķu maksu, ko sauc par skaidras naudas avansa maksu.
Ja nepieciešams ātri nosūtīt naudu, iesakām izmantot karti - vairums pārskaitījumu ar karti tiek veikti dažu minūšu laikā. Ja maksājat ar bankas vai elektroniskā pārskaitījuma starpniecību, jums nebūs jāmaksā maksa, taču var paiet līdz pat četrām darba dienām, līdz nauda nonāk pie personas, kurai to sūtāt.
Naudas pārveduma iniciēšana atklāj tipisko ilgumu. Piegādes laika aplēses var mainīties atkarībā no valūtas, galamērķa un maksājuma metodes. Sekojiet pārskaitījumiem, izmantojot Xe lietotnes vai tīmekļa vietnes aktivitāšu ekrānu, un sazinieties ar mūsu virtuālo asistenti Lexi, lai saņemtu palīdzību.
Ātrākās maksājumu iespējas:
Pārskaitījumi sākas, tiklīdz esam saņēmuši jūsu maksājumu.
Kartes maksājumi ir visātrākie, jo tiek apstrādāti gandrīz uzreiz. Steidzamiem pārskaitījumiem izvēlieties maksājumu ar karti.
Bankas pārskaitījumi, tiešie debeta maksājumi un ACH tiek veikti nedaudz lēnāk - tie mūs sasniedz līdz 2 darba dienām.
Piegādes termiņi:
Pēc maksājuma saņemšanas mēs nosūtīsim jums naudu. Atkarībā no valūtas un galamērķa, pārskaitījumi saņēmējus sasniegs pēc 1 līdz 3 darba dienām. Ja rodas bažas, sazinieties ar Lexi, lai sekotu līdzi pārskaitījumiem.
Jūsu drošības labad ir noteikti ierobežojumi, cik lielu summu varat nosūtīt ar vienu tiešsaistes pārskaitījumu.
Tiešsaistes pārskaitījuma limits katram reģionam:
Apvienotā Karaliste & Eiropa (GBEU): £350 000 GBP vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Amerikas Savienotās Valstis (ASV): $535 000 USD vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Kanāda (CA): $560 000 CAD vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Austrālija & Jaunzēlande (AUNZ): vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
No Jūsu izvēlētās maksājuma metodes var arī atšķirties summa, ko Jūs varat nosūtīt ar mums. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet mūsu bieži uzdotos jautājumus un apskatiet jums pieejamo maksājumu metožu sarakstu.
Klienti Kanādā un ASV, kas maksā ar bankas vai bankas pārskaitījumu:
Kanādas klientiem, lai maksātu ar bankas vai bankas pārskaitījumu, jānosūta 3000 CAD vai vairāk:
ASV klientiem, lai maksātu ar bankas vai bankas pārskaitījumu, jānosūta 3000 USD vai vairāk.
Tā kā pārskaitījums tiek sūtīts tieši uz jūsu bankas kontu, sūtītājam būs nepieciešama bankas informācija, lai nosūtītu pārskaitījumu.
Pārliecinieties, ka sūtītājam ir zināma šāda informācija:
Jūsu vārds
Jūsu adrese (jūsu dzīvesvietas adrese, nevis bankas adrese).
Jūsu bankas konta numurs
Jūsu BIC vai SWIFT kods
Jūsu bankas nosaukums
Lielākā daļa pārskaitījumu tiks saņemti tajā pašā dienā, taču dažkārt dažām saņēmējbankām var būt nepieciešamas 1 līdz 4 dienas, lai naudu ieskaitītu jūsu kontā. Atkarībā no apmaksas veida un piegādes maršruta tā var sasniegt jūs pat dažu minūšu laikā.
Nauda tiks automātiski ieskaitīta jūsu kontā. Jums nav jādodas uz vietējās bankas filiāli un jāgaida rindā, vienkārši pagaidiet, kamēr banka jums paziņos, ka jūsu kontā ir veikts noguldījums.
Sūtiet naudu tieši uz draugu un ģimenes mobilajām ierīcēm vairāk nekā 35 valstīs, izmantojot Xe.
Mobilie maki nodrošina ātru un drošu naudas sūtīšanas, glabāšanas un saņemšanas veidu. Kad mēs saņemam maksājumu, pārskaitījums ir pieejams saņēmēja maka lietotnē dažu minūšu laikā.
Pieejams Apvienotās Karalistes, Eiropas, Kanādas, Jaunzēlandes un ASV klientiem, sākot ar lietotnes versiju 7.14.0 un tiešsaistē. Atjauniniet lietotni, lai iegūtu jaunākās funkcijas.
Lai nosūtītu naudu uz mobilo maku:
Piesakieties savā Xe kontā tiešsaistē vai lietotnē.
Nospiediet "Sūtīt" lietotnē vai "Sūtīt naudu" tiešsaistē.
Izvēlieties "Galamērķa valsti".
Aizpildiet lauku "Jūs sūtāt" vai "Saņēmējs saņem".
Izvēlieties maksājuma metodi. Steidzamiem pārskaitījumiem izmantojiet debetkarti vai kredītkarti.
Kā piegādes iespēju izvēlieties "Mobilais maks".
Norādiet pārskaitījuma iemeslu.
Samaksājiet par pārskaitījumu.
Pēc maksājuma saņemšanas mēs nosūtīsim naudu uz saņēmēja mobilo maku.
Naudas saņemšana ļauj Xe lietotājiem Kanādā, Jaunzēlandē, Eiropā, Apvienotajā Karalistē un ASV ātri nosūtīt naudu fiziskā veidā.
Kā sūtītājs izvēlieties summu un maksājiet. Mēs izveidosim PIN kodu, lai saņēmējs varētu saņemt naudu izvēlētajā vietā saskaņā ar mūsu Noteikumiem un nosacījumiem.
Izvēlieties to kā vēlamo piegādes iespēju parastajā sūtīšanas procesā.
Jauniem klientiem izvēlieties valūtu un galamērķa valsti, pēc tam pārslēdziet bankas pārskaitījumu uz skaidras naudas saņemšanu, ja tas ir iespējams. Ja tā nav, izvēlieties citu piegādes iespēju.
Maksājiet par skaidras naudas saņemšanu ar kredītkarti/debetkarti vai ACH (tikai ASV).
Saņēmēji var saņemt naudu konkrētā veikalā vai jebkurā izvēlēto partneru filiālē. Vietu izvēlēsieties maksājuma veikšanas laikā.
Pēc apmaksas redzēsiet saņemšanas vietu un PIN kodu. Kopīgojiet PIN kodu ar saņēmēju. Lai saņemtu naudu, viņiem būs nepieciešams derīgs valsts izdots personu apliecinošs dokuments un PIN kods.
Ja nosūtāt vairāk nekā 50 000 ASV dolāru gadā (vai ekvivalentu vietējā valūtā), jums ir tiesības saņemt šo pakalpojumu.
Šeit ir tikai dažas no lietām, ar kurām jums var palīdzētmūsu komanda: Palīdzība lielu pārskaitījumu izveidē Nākotnes rīkojuma izveide, lai bloķētu pašreizējo nosūtīšanas likmi līdz pat 24 mēnešiem
Tirgus rīkojumu izveide, lai Jūs varētu nosūtīt naudu, kad tiek sasniegta mērķa likme
Regulāra maksājuma izveide, lai veiktu regulārus, automatizētus pārskaitījumus ar fiksētu likmi, tāpat kā Jūsu parastie tiešā debeta maksājumi
Ja vēlaties runāt ar mūsu komandas pārstāvi, varat zvanīt mums, izmantojot zemāk norādīto informāciju:
Apvienotā Karaliste (GB): +(8:00-18:00 pēc
Griničas laika) Eiropa (ES): +(8:00-18:00 GMT)
Jaunzēlande (NZ): +(9:00-19:00 NZT) Austrālija (AU): +(9:00-19:00
NZT) Amerikas
Savienotās Valstis (ASV): Amerikas Savienotās Valstis (ASV): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Kanāda (CA): Kanāda: +16474753660 (7:00-17:00 PT)
Imeklējat vairāk informācijas par lieliem naudas pārskaitījumiem?
Pārbaudiet mūsu lielo naudas pārvedumu lapu.
Sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu pa tālruni, e-pastu vai tērzēšanu tiešraidē, lai saņemtu palīdzību ar savu jautājumu.
Lai palīdzētu mums jūs labāk apkalpot, lūdzu, paturiet pa rokai savu līguma numuru (sākas ar "C" un izskatās kā C12345678), kas atrodams pārskaitījuma apstiprinājuma e-pastā vai jūsu kontā tiešsaistē.
Tālrunis:
Xe Money Transfer atbalsts
+1-877-932-6640
Klientu apkalpošanas pārstāvji pieejami:
no pirmdienas līdz ceturtdienai: Darbs 24 stundas diennaktī
Piektdiena: No pusnakts līdz 17.00 (PT)
Sestdiena:
Svētdiena: no pulksten 13 līdz pusnaktij (PT)
Tiešsaistes tērzēšana:
Noklikšķiniet uz zilās pogas "Tērzēt ar mums" ekrāna apakšējā labajā stūrī (ja neredzat šo pogu, mēs šobrīd esam bezsaistē).
Mēs varam sazināties ar jums vairāk nekā 100 valodās un parasti atbildam 2 minūšu laikā.
E-pasts:
Aizpildiet mūsu kontaktformu, un mūsu komandas darbinieks atbildēs jums pa e-pastu 48 stundu laikā un vienā no vairāk nekā 100 valodām.
Pārbaudiet naudas pārskaitījuma statusu vai veiciet darbību, lai to uzsāktu, lietotnē vai savā tiešsaistes kontā.
Naudas pārskaitījuma izsekošana lietotnē:
1. Atveriet izsekošanas ekrānu
2. Noklikšķiniet uz pārskaitījuma statusa un laika grafika
Sekojiet savam naudas pārskaitījumam savā tiešsaistes kontā:
1. Atveriet aktivitāšu ekrānu
2. Noklikšķiniet uz Details (Sīkāka informācija), Share (Kopīgot) vai Resend (Atkārtoti nosūtīt), lai veiktu darbības
Lūdziet Lexi sekot līdzi savam naudas pārskaitījumam:
1. Noklikšķiniet uz "Chat with us" (Tērzēt ar mums)
2. Ievadiet līguma numuru (piem. C12345678)
3. Lexi nodrošina statusa atjaunināšanu
Ar atvērtu pārskaitījumu (lietotnē vai tiešsaistē):
Pārskaitījuma laika grafika apskate
Veikt izmaiņas (pamatojoties uz statusu)
Piekļūt bankas informācijai maksājumam
Augšupielādēt nepieciešamo informāciju
Atkārtot pabeigtus pārskaitījumus.
Mēs jau 30 gadus nodarbojamies ar valūtas tirdzniecību, un jūsu naudas un informācijas drošība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm.
Mēs piederam NASDAQ biržā kotētam uzņēmumam Euronet Worldwide (EEFT), kas ir vairāku miljardu dolāru vērtībā, un katrā valstī, kurā mēs darbojamies, tiek ievēroti regulatīvie standarti, kā arī ir ieviesti uzņēmuma līmeņa drošības pasākumi.
Mēs esam izveidojuši savu droša pakalpojuma reputāciju, pateicoties gadiem ilgi veiktiem uzticamiem pārskaitījumiem. Mēs esam apstrādājuši vairāk nekā 115 miljardus ASV dolāru 170 valstīs vairāk nekā 112 000 klientu. Mēs pārzinām naudas pārvedumu biznesu un esam apņēmušies jums nodrošināt pervedumu veikšanas pieredzi.
Tā kā esam starptautisks uzņēmums, mūsu uzņēmējdarbībai ir jāievēro tādi normatīvie standarti kā:
- Eiropas GDPR (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
- Kanādas Privātuma likums
- ASV Privātuma likums
Mūsu korporatīvie tirgotāji un nestandartizēto nākotnes līgumu iespējas samazina Jūsu naudas vērtības samazināšanos, ko rada komisijas maksas un nestabilas valūtas vērtības.