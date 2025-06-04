Krāpšanas novēršana sākas ar izpratni
Krāpnieki vienmēr atrod jaunus veidus, kā apmānīt cilvēkus, taču informētība var pasargāt jūs no kļūšanas par upuri. Izprotot biežāk sastopamos krāpšanas gadījumus un to atpazīšanu, varat pasargāt savu naudu un personisko informāciju.
Biežāk sastopamie krāpšanas gadījumi, no kuriem jāuzmanās
Pirmais solis, lai izvairītos no krāpšanas, ir zināt, kā to atpazīt. Ir svarīgi atpazīt brīdinājuma pazīmes, sākot no nekustamā īpašuma iegādes krāpšanas līdz viltus ieguldījumu iespējām.
Attiecību krāpšana
Jūs satiekat internetā kādu, kurš apgalvo, ka ir ārzemēs. Lai gan jūs nekad neesat tikušies klātienē, viņi ir ieguvuši jūsu uzticību. Pēkšņi viņi lūdz naudu "ārkārtas situācijai". Viņi sola jums atmaksāt, bet nekad to nedara.
Nekustamā īpašuma krāpšana
Jūs atrodat izdevīgu nekustamā īpašuma piedāvājumu ārzemēs, kas šķiet pārāk labs, lai būtu patiess. Pārdevējs šķiet patiess un lūdz iemaksāt depozītu, lai garantētu īpašumu, lai gan jūs to vēl neesat redzējis klātienē. Kad nosūtāt maksājumu, pārdevējs pazūd.
Nepieciešamo radinieku krāpšana
Jums zvana kāds, kurš uzdodas par ģimenes locekli, kam nepieciešama nauda. Viņi nevēlas izpaust sīkāku informāciju un lūdz, lai jūs nevienam neko nestāstītu. Nosūtāt naudu, lai uzzinātu, ka viņi nav tie, par kuriem viņi sevi dēvē.
Ieguldījumu krāpšana
Jūs uzrunā kāds svešinieks, piedāvājot investīciju iespēju, kas šķiet pārāk laba, lai to noraidītu. Tie sola augstu peļņu bez riska vai gandrīz bez riska. Viņi aicina rīkoties ātri, pirms tirgus situācija ir mainījusies. Taču, tiklīdz esat ieguldījis, jūsu naudas vairs nav.
Krāpšana ar neaizsargātām personām
Krāpnieks izvēlas upurus, kas ir 60 gadus veci vai vecāki, un izliekas par kādu svarīgu personu, piemēram, valsts amatpersonu. Jums var piezvanīt, nosūtīt e-pastu vai vēstuli, kurā norādīts, ka esat parādā naudu un, ja nekavējoties nesamaksāsiet, pret jums tiks uzsākta tiesvedība.
Krāpšana ar avansa maksu
Jūs saņemat e-pasta vēstuli, kurā teikts, ka atbilstat aizdevuma saņemšanas kritērijiem bez kredīta pārbaudes. Jūs iesniedzat pieteikumu, un jums tiek paziņots, ka jāmaksā maksa par aizdevuma atbloķēšanu. Pēc tam, kad esat samaksājis, uzzināsiet, ka uzņēmums ir krāpniecisks un ka aizdevuma nemaz nav bijis.
Identitātes zādzības krāpšana
Jums zvana kāds, kurš uzdodas par bankas pārstāvi. Lai pārbaudītu jūsu kontu, tie lūdz sniegt personisku informāciju, piemēram, sociālā nodrošinājuma numuru. Pēc jūsu datu kopīgošanas sāk parādīties nesankcionēti darījumi.
Mārketinga krāpšana pa tālruni
Jums negaidīti zvana no uzņēmuma un paziņo, ka esat laimējis balvu, bet, lai to saņemtu, jums ir jānosūta iepriekšēja maksa vai personiskā informācija. Pēc naudas nosūtīšanas balva nav atrodama, un ar uzņēmumu nav iespējams sazināties.
Attālināti krāpšanas gadījumi
Iznirstošajā loga ziņojumā tiek brīdināts, ka dators ir inficēts, un norādīts atbalsta dienesta numurs. Kad piezvanāt, viņi pieprasa attālo piekļuvi, lai to salabotu. Kad viņi iegūst piekļuvi, viņi maina jūsu paroles un bloķē jūsu kontus.
Palīdzība, es esmu krāpts!
Ja domājat, ka esat kļuvis par krāpniecības upuri, nekavējoties rīkojieties. Saglabājiet visu attiecīgo informāciju, piemēram, vārdus, kontaktinformāciju vai jebkādus saziņas pierādījumus. Sazinieties ar vietējo policiju vai iesniedziet ziņojumu mūsu krāpšanas apkarošanas nodaļai.
Meklējiet pazīmes
Lai gan krāpnieki var izmantot dažādus trikus, lai apmānītu cilvēkus, ir skaidras pazīmes, kas var viņus atmaskot. Risinot aizdomīgas darbības, uzdodiet sev šos jautājumus.
Vai tas ir pārāk labi, lai būtu patiesība?
Krāpnieki bieži vien rada uztraukumu, lai jūs rīkotos impulsīvi un novērstu jūsu uzmanību no sarkanajiem karodziņiem. Uzmanīgi uzmanieties no piedāvājumiem, kas sola ātru un vieglu naudu vai pieprasa personisku informāciju. Vienmēr izpētiet piedāvājumus un paļaujieties uz instinktiem, ja kaut kas šķiet nepareizi.
Vai jūtaties spiests?
Uzticami uzņēmumi dod jums iespēju apsvērt savas iespējas, savukārt krāpnieki radīs steidzamības sajūtu, lai piespiestu jūs ātri pieņemt lēmumu. Meklējiet tādas frāzes kā "ierobežota termiņa piedāvājums" vai situācijas, kas šķiet pārāk sasteigtas.
Vai viņi dod solījumus?
Katrs ieguldījums ir saistīts ar zināmu risku, un peļņa nav garantēta. Krāpnieki izmanto pārliecinošu valodu, piemēram, "liela peļņa" vai "nav riska", lai radītu jums viltus drošības sajūtu. Pirms finanšu lēmumu pieņemšanas vienmēr veiciet izpēti un uzdodiet jautājumus.
Vai tas ir negaidīti?
Īsti piedāvājumi parasti nenāk no nekurienes. Vienmēr veltiet laiku, lai pārbaudītu piedāvājumu un to, kas ar jums sazinās. Esiet piesardzīgi pret aukstiem zvaniem, negaidītiem e-pastiem vai ziņojumiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos, kuros tiek reklamētas iespējas, kas šķiet pārāk labas, lai būtu patiesas.
Ko Xe jums nekad nelūgs darīt
Mēs nekad nelūgsim jums personisku vai finanšu informāciju, izmantojot e-pastu vai sociālos medijus. Ja mums no jums būs nepieciešama papildu informācija, mēs nosūtīsim e-pasta vēstuli ar norādījumiem, kā augšupielādēt dokumentāciju, izmantojot mūsu platformu.
Resursi, lai izprastu krāpšanu
Jo vairāk zināsiet par krāpšanas novēršanu, jo labāk. Izmantojiet šos resursus, lai uzzinātu par krāpšanu.
FTC - ASV
Uzziniet vairāk par krāpšanu, izmantojot Federālās tirdzniecības komisijas resursus, piemēram, rakstus, ceļvežus un videoklipus. Regulāri atjauninot informāciju par jaunākajiem krāpšanas gadījumiem, jūs vienmēr būsiet informēts.
USA.gov
USA.gov norāda, kā ziņot par krāpšanu vietējām tiesībaizsardzības iestādēm un FTC. Tajā ir pieejami papildu resursi par to, kā izvairīties no krāpšanas, un saites uz federālajām un valsts aģentūrām, kas sniedz atbalstu.
ScamWatch - AU
Novērtējiet savu risku un identificējiet iespējamos krāpšanas gadījumus, izmantojot ScamWatch. Cilvēki var iesaistīties kopienas diskusijās par krāpšanas gadījumiem, ar kuriem viņi ir saskārušies, lai parādītu citiem, no kā izvairīties.
CAFC - CA
Informējiet par jaunākajām krāpšanas taktikām, izmantojot Kanādas krāpšanas apkarošanas centra jaunāko informāciju. Izmantojot informāciju par krāpšanu tiešsaistē, tālruņa krāpšanu un identitātes zādzībām, vienmēr zināsiet, kam pievērst uzmanību.
GASA
Pasaules krāpšanas apkarošanas alianse sadarbojas ar valdībām, organizācijām un patērētāju grupām, lai, izmantojot rakstus, prezentācijas un paraugpraksi, veicinātu izpratni par krāpšanu.
IC3
Ja esat kļuvis par krāpniecības upuri, ir svarīgi nekavējoties rīkoties, lai samazinātu kaitējumu. Iesniedziet sūdzību tieši FIB, izmantojot sūdzību par noziegumiem internetā centru.