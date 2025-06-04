Pārskaitīt lielas naudas summas
Mūsu apņemšanās sniedzas tālāk par banku piedāvātajām likmēm. Izmantojiet mūsu speciālistu atbalsta, zemo maksu, elastīgo pārsūtīšanas metožu un zibens ātruma priekšrocības.
Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet Xe atšķirību
Mēs pastāvīgi piedāvājam labākus valūtas maiņas kursus nekā bankas, lai jūsu kabatā paliktu vairāk naudas. Ar iepriekš noteiktu cenu un bez pārsteiguma komisijas maksas mēs pārspējam tradicionālās bankas.
Kāpēc izvēlēties Xe
Ātri pārskaitījumi
Ar Xe naudas sūtīšana uz ārzemēm ir ātra un vienkārša. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, tāpēc jūsu nauda galamērķi sasniedz laicīgi.
Zema vai nekāda maksa
Saņemiet zemas komisijas maksas, sūtot naudu starptautiski. Mūsu maksa ir pārredzama, tāpēc jūs uzzināsiet, cik precīzi maksājat iepriekš.
Droši darījumi
Jūsu drošība ir mūsu prioritāte. Lai aizsargātu jūs un jūsu naudu, mēs izmantojam vislabāko datu aizsardzību un uzņēmuma līmeņa drošību.
Izsekošana reāllaikā
Sekojiet līdzi pārsūtīšanas gaitai no sākuma līdz beigām. Saņemiet paziņojumus par katru savu līdzekļu soli.
24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts
Vai esat gatavs izveidot lielu naudas pārskaitījumu, bet jums ir nepieciešami norādījumi par procesu vai citi jautājumi? Mēs esam šeit, lai palīdzētu un nodrošinātu, ka pārsūtīšana norit gludi.
Neatkarīgi no iemesla, mēs esam parūpējušies par jums.
Nekustamā īpašuma pirkšana ārzemēs
Mājokļa iegāde ārzemēs ir aizraujošs, bet sarežģīts ceļojums. Svarīgi ir nodrošināt, lai pārsūtīšana būtu droša, rentabla un rūpīgi apstrādāta. Ļaujiet mums palīdzēt jums maksimāli izmantot savu naudu.
Pārcelšanās uz ārzemēm
Jūsu mantas ir sapakotas, un jūs esat gatavs pārcelties uz ārzemēm, bet tagad neesat pārliecināts, kā pārvietot naudu. Tas var būt biedējoši, taču ar mūsu palīdzību tam nav jābūt.
Ieguldījumi ārzemēs
Vēlaties paplašināt savu portfeli ar starptautiskiem ieguldījumiem? Mūsu banku piedāvātās labākās procentu likmes nodrošina, ka saņemat maksimālu labumu no savas naudas, lai varētu vairāk ieguldīt un vairot savu bagātību.
Mājokļu pārvaldība
Neatkarīgi no tā, vai pārskaitāt nomas ienākumus vai veicat maksājumus par starptautisku hipotekāro kredītu, mēs vienmēr nodrošinām, ka jūsu līdzekļi tiek nogādāti droši un ātri.
Atbalsts ģimenei
Lai radītu labāku dzīvi sev un savai ģimenei, ir nepieciešama sirdsapziņa un centība. Izmantojot Xe, varat paļauties, ka jūsu tuvinieki saņems nepieciešamo naudu ātri un droši.
Mantojuma nodošana
Mantojuma pārcelšana uz ārzemēm var būt sarežģīta un apgrūtinoša. Mēs saprotam, ka ir nepieciešama rūpība un precizitāte, un esam gatavi atbalstīt jūs ik uz soļa.
Lielu naudas summu pārskaitīšana uz ārzemēm ar Xe
Izveidot kontu
Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.
Tūlītējs citāts
Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.
Sūtīt naudu
Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.
Transfēra izsekošana
Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Xe uzņēmējdarbībai
Vai meklējat globālus biznesa risinājumus?
Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešams veikt pārrobežu maksājumus vai FX riska pārvaldības risinājumus, mēs esam parūpējušies par jums. Plānojiet starptautiskos pārskaitījumus un pārvaldiet ārvalstu valūtas maiņas risku vairāk nekā 130 valūtās vairāk nekā 190 valstīs.
Bieži uzdotie jautājumi par lieliem naudas pārvedumiem
Lielu naudas summu nosūtīšana ar Xe ir ļoti vienkārša. Vienkārši izpildiet turpmāk norādītos 6 soļus.
1. solis: Reģistrējieties bezmaksas
Pierakstieties savā Xe kontā vai reģistrējieties bez maksas. Tas aizņem tikai dažas minūtes, un jums ir nepieciešama tikai e-pasta adrese.
2. solis: Saņemiet piedāvājumu
Nosūtiet mums valūtu, kādā vēlaties veikt pārskaitījumu, cik daudz naudas vēlaties nosūtīt, un galamērķi.
3. solis: Pievienojiet saņēmēju
Sniedziet saņēmēja maksājuma informāciju (jums būs nepieciešama tāda informācija kā vārds, uzvārds un adrese).
4. solis: Pārbaudiet savu identitāti
Dažiem pārskaitījumiem mums var būt nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, lai apstiprinātu, ka tas patiešām esat jūs, un lai jūsu nauda būtu drošībā.
5. solis: apstipriniet savu piedāvājumu
Apstipriniet un finansējiet pārskaitījumu, izmantojot bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti, un viss ir izdarīts!
6. solis: Sekojiet pārskaitījumam
Skatiet, kur atrodas jūsu nauda un kad tā nonāk pie saņēmēja. Saņemiet tērzēšanas, tālruņa un e-pasta atbalstu.
Uzņēmumā Xe mēs piedāvājam vairākus naudas sūtīšanas veidus.
Tiešā debeta ACH (ieteicams lieliem pārskaitījumiem):
Tiešā debeta jeb automatizētā klīringa centra (ACH) maksājumi tiek veikti tieši no jūsu bankas konta.
Elektroniskais pārskaitījums (ieteicams lieliem pārskaitījumiem):
Pārskaitījumi pārskaita naudu, pārskaitot to no jūsu bankas uz mūsu banku. Parasti naudu saņemam 24 stundu laikā.
Debeta vai kredītkarte:
Maksājumi ar karti parasti aizņem mazāk nekā 24 stundas. Tomēr par maksājumiem ar karti jāmaksā neliela papildu maksa.
Naudas pārveduma iniciēšana atklāj tipisko ilgumu. Piegādes laika aplēses var mainīties atkarībā no valūtas, galamērķa un maksājuma metodes. Sekojiet pārskaitījumiem, izmantojot Xe lietotnes vai tīmekļa vietnes aktivitāšu ekrānu, un sazinieties ar mūsu virtuālo asistenti Lexi, lai saņemtu palīdzību.
Ātrākās maksājumu iespējas:
Pārskaitījumi sākas, tiklīdz esam saņēmuši jūsu maksājumu.
Kartes maksājumi ir visātrākie, jo tiek apstrādāti gandrīz uzreiz. Steidzamiem pārskaitījumiem izvēlieties maksājumu ar karti.
Bankas pārskaitījumi, tiešie debeta maksājumi un ACH tiek veikti nedaudz lēnāk - tie mūs sasniedz līdz 2 darba dienām.
Piegādes termiņi:
Pēc maksājuma saņemšanas mēs nosūtīsim jums naudu. Atkarībā no valūtas un galamērķa, pārskaitījumi saņēmējus sasniegs pēc 1 līdz 3 darba dienām. Ja rodas bažas, sazinieties ar Lexi, lai sekotu līdzi pārskaitījumiem.
Lai veiktu naudas pārskaitījumu ar Xe, jums būs nepieciešama jūsu bankas informācija, saņēmēja bankas informācija, pārskaitāmā summa un valūta, uz kuru vēlaties veikt maiņu.
Pēc tam, kad esat apstiprinājis informāciju un ir saņemts maksājums, pārskaitījums tiek uzsākts.
Jūsu drošības labad ir noteikti ierobežojumi, cik lielu summu varat nosūtīt ar vienu tiešsaistes pārskaitījumu.
Tiešsaistes pārskaitījumu limits katram reģionam:
Apvienotā Karaliste & Eiropa (GBEU): £350 000 GBP vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Amerikas Savienotās Valstis (ASV): $535 000 USD vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Kanāda (CA): $560 000 CAD vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Austrālija & Jaunzēlande (AUNZ): vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
No Jūsu izvēlētās maksājuma metodes var arī atšķirties summa, ko Jūs varat nosūtīt ar mums. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet mūsu bieži uzdotos jautājumus un apskatiet jums pieejamo maksājumu metožu sarakstu.
Klienti Kanādā un ASV, kas maksā ar bankas vai bankas pārskaitījumu:
Klientiem Kanādā, lai maksātu ar bankas vai bankas pārskaitījumu, jānosūta 3000 CAD vai vairāk:
Klientiem ASV, lai maksātu ar bankas vai bankas pārskaitījumu, jānosūta 3000 USD vai vairāk.
Uzņēmumā Xe mēs izmantojam vismodernākos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu līdzekļus un personisko informāciju. Tas ietver:
Šifrēšana:
Visi mūsu platformā pārsūtītie dati tiek šifrēti, izmantojot SSL (Secure Socket Layer) tehnoloģiju.
Atbilstība tiesību aktiem:
Mūs regulē vairāku jurisdikciju finanšu iestādes, nodrošinot stingru drošības standartu ievērošanu.
Divu faktoru autentifikācija:
Mēs piedāvājam divu faktoru autentifikāciju (2FA), lai jūsu kontam nodrošinātu papildu drošības līmeni.
Krāpšanas novēršana:
Ir ieviestas uzlabotas uzraudzības sistēmas, lai atklātu un novērstu krāpnieciskas darbības.
Drošas maksājumu metodes:
Mēs izmantojam tikai drošas un uzticamas maksājumu metodes, lai nodrošinātu jūsu līdzekļu drošību pārskaitījuma laikā.
Ja nosūtāt vairāk nekā 50 000 ASV dolāru gadā (vai ekvivalentu vietējā valūtā), jums ir tiesības saņemt šo pakalpojumu.
Lūk, tikai dažas lietas, ar kurām mūsu komanda varjums palīdzēt: - Atbalsts lielu pārskaitījumu izveidē
- Nākotnes rīkojuma izveide, lai bloķētu pašreizējo nosūtīšanas likmi uz laiku līdz 24 mēnešiem
- Tirgus rīkojumu izveide, lai jūs varētu nosūtīt naudu, kad tiek sasniegta mērķa likme
- Regulāra maksājuma izveide, lai veiktu regulārus, automatizētus pārskaitījumus ar fiksētu likmi, tāpat kā jūsu parastie tiešā debeta maksājumi
Ja vēlaties runāt ar mūsu komandas pārstāvi, varat zvanīt mums, izmantojot zemāk norādīto informāciju:
Apvienotā Karaliste (GB): +441753441800 (8:00-18:00
GMT) Eiropa (ES): +(8:00-18:00 GMT)
Jaunzēlande (NZ): +(9:00-19:00 NZT)
Austrālija (AU): +(9:00-19:00 NZT) Amerikas Savienotās
Valstis (ASV): Amerikas Savienotās Valstis (ASV): +17372557830 (7:00-17:00 PT) Kanāda (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)