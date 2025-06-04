$
Mūsu apņemšanās sniedzas tālāk par banku piedāvātajām likmēm. Izmantojiet mūsu speciālistu atbalsta, zemo maksu, elastīgo pārsūtīšanas metožu un zibens ātruma priekšrocības.

Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet Xe atšķirību

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākus valūtas maiņas kursus nekā bankas, lai jūsu kabatā paliktu vairāk naudas. Ar iepriekš noteiktu cenu un bez pārsteiguma komisijas maksas mēs pārspējam tradicionālās bankas.

Salīdziniet likmes Sākt sūtīt

Kāpēc izvēlēties Xe

Ātri pārskaitījumi

Ar Xe naudas sūtīšana uz ārzemēm ir ātra un vienkārša. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, tāpēc jūsu nauda galamērķi sasniedz laicīgi.

Zema vai nekāda maksa

Saņemiet zemas komisijas maksas, sūtot naudu starptautiski. Mūsu maksa ir pārredzama, tāpēc jūs uzzināsiet, cik precīzi maksājat iepriekš.

Droši darījumi

Jūsu drošība ir mūsu prioritāte. Lai aizsargātu jūs un jūsu naudu, mēs izmantojam vislabāko datu aizsardzību un uzņēmuma līmeņa drošību.

Izsekošana reāllaikā

Sekojiet līdzi pārsūtīšanas gaitai no sākuma līdz beigām.  Saņemiet paziņojumus par katru savu līdzekļu soli.

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Vai esat gatavs izveidot lielu naudas pārskaitījumu, bet jums ir nepieciešami norādījumi par procesu vai citi jautājumi? Mēs esam šeit, lai palīdzētu un nodrošinātu, ka pārsūtīšana norit gludi.

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779
Nosūtiet naudu, atrodoties ceļā, izmantojot mūsu lietotni

Izbaudiet digitālo naudas pārskaitījumu ērtības. Ar dažiem klikšķiem varat pārskaitīt naudu uz vairāk nekā 190 pasaules valstīm. Pievienojieties tūkstošiem cilvēku, kas ik dienu uzticas mums, lai veiktu naudas pārskaitījumus.

Neatkarīgi no iemesla, mēs esam parūpējušies par jums.

Nekustamā īpašuma pirkšana ārzemēs

Mājokļa iegāde ārzemēs ir aizraujošs, bet sarežģīts ceļojums. Svarīgi ir nodrošināt, lai pārsūtīšana būtu droša, rentabla un rūpīgi apstrādāta. Ļaujiet mums palīdzēt jums maksimāli izmantot savu naudu.

Pārcelšanās uz ārzemēm

Jūsu mantas ir sapakotas, un jūs esat gatavs pārcelties uz ārzemēm, bet tagad neesat pārliecināts, kā pārvietot naudu. Tas var būt biedējoši, taču ar mūsu palīdzību tam nav jābūt.

Ieguldījumi ārzemēs

Vēlaties paplašināt savu portfeli ar starptautiskiem ieguldījumiem? Mūsu banku piedāvātās labākās procentu likmes nodrošina, ka saņemat maksimālu labumu no savas naudas, lai varētu vairāk ieguldīt un vairot savu bagātību.

Mājokļu pārvaldība

Neatkarīgi no tā, vai pārskaitāt nomas ienākumus vai veicat maksājumus par starptautisku hipotekāro kredītu, mēs vienmēr nodrošinām, ka jūsu līdzekļi tiek nogādāti droši un ātri.

Atbalsts ģimenei

Lai radītu labāku dzīvi sev un savai ģimenei, ir nepieciešama sirdsapziņa un centība. Izmantojot Xe, varat paļauties, ka jūsu tuvinieki saņems nepieciešamo naudu ātri un droši.

Mantojuma nodošana

Mantojuma pārcelšana uz ārzemēm var būt sarežģīta un apgrūtinoša. Mēs saprotam, ka ir nepieciešama rūpība un precizitāte, un esam gatavi atbalstīt jūs ik uz soļa.

Lielu naudas summu pārskaitīšana uz ārzemēm ar Xe

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Xe uzņēmējdarbībai

Vai meklējat globālus biznesa risinājumus?

Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešams veikt pārrobežu maksājumus vai FX riska pārvaldības risinājumus, mēs esam parūpējušies par jums. Plānojiet starptautiskos pārskaitījumus un pārvaldiet ārvalstu valūtas maiņas risku vairāk nekā 130 valūtās vairāk nekā 190 valstīs.

Atklājiet biznesa risinājumus

Bieži uzdotie jautājumi par lieliem naudas pārvedumiem