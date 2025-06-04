Nosūtīt naudu ģimenei

Ģimene ir viss, un mēs to saprotam. Nosūtiet naudu saviem mīļajiem ārzemēs, izmantojot ātrus, drošus un uzticamus pārskaitījumus, jo viņu laime un jūsu sirdsmiers ir vissvarīgākie.

Salīdziniet likmes un atklājiet ietaupījumus

Mēs nodrošinām vienkāršu, drošu un ātru naudas sūtīšanu ģimenei ārzemēs. Un, ņemot vērā mūsu banku piedāvātās labākās likmes un zemās komisijas maksas, varat būt droši, ka jūsu tuvinieki no katra pārskaitījuma saņems maksimālo iespējamo.

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Mēs uzskatām, ka naudas pārskaitījumiem ģimenes atbalstam jābūt vienkāršiem un drošiem. Ja jums ir jautājumi par pārcelšanu vai nepieciešama palīdzība, mūsu pārcelšanas eksperti ir gatavi jums palīdzēt jebkurā laikā.

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779

Izbaudiet Xe priekšrocības

Banku pārspētas likmes

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet atšķirību.

Zema vai nekāda maksa

Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

Zibens pārsūtīšana

Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu naudas nosūtīšanu uz ārzemēm. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, nodrošinot, ka jūsu nauda sasniedz galamērķi, kad jums tas ir nepieciešams.

Vairāk nekā 30 gadu izcilības

Mūsu reputācija ir balstīta uz uzticēšanos. Vairāk nekā 280 miljoni cilvēku paļaujas uz mūsu drošajiem pakalpojumiem, lai katru dienu apstrādātu tūkstošiem globālu darījumu.

Izsekošana reāllaikā

Izmantojot mūsu reāllaika pārskaitījumu izsekošanu, jūs vienmēr būsiet informēts. Piekļūstiet reāllaika atjauninājumiem jebkurā laikā tieši no sava konta.

Regulārie maksājumi

Vai vēlaties iestatīt periodiskus maksājumus, piemēram, par nodokļiem, rēķiniem, ieguldījumiem vai hipotēku? Xe ļauj viegli iestatīt periodiskus maksājumus.

Sūtiet ar pārliecību

Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.

Automatizēt pārskaitījumus savlaicīgu maksājumu veikšanai

Lielu naudas pārskaitījumu automatizēšana ļauj jums un jūsu tuviniekiem labāk pārvaldīt budžetu, padarot jūsu un saņēmēja dzīvi konsekventāku. Izmantojot Xe, varat viegli pārvaldīt šos periodiskos maksājumus.

Starptautisko naudas pārvedumu pārdefinēšana

Jau vairāk nekā 30 gadus Xe pārspēj bankas, padarot starptautiskos pārskaitījumus ātrākus, vienkāršākus un pieejamākus. Kamēr bankas cenšas panākt konkurentus, mēs esam apguvuši globālo maksājumu mākslu. Nav brīnums, ka 280 miljoni cilvēku uztic mums visas savas globālās naudas vajadzības.

Kā sūtīt naudu saviem mīļajiem ārzemēs, izmantojot Xe

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzziniet, ko vēl Xe var paveikt jūsu labā

Vēlaties uzzināt, cik plašas ir mūsu zināšanas? Mūsu klienti paļaujas uz mums visos gadījumos, sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un beidzot ar nozīmīgiem darījumiem. Izpētiet mūsu populārākās transfēra iespējas.

