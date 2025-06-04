Drošs ceļš jūsu ģimenes mantojumam

Mēs saprotam, cik svarīgi ir saglabāt to, kas ir svarīgi jūsu tuviniekiem. Uzticiet mums drošu, ātru un uzticamu mantojuma pārvedumu uz ārzemēm, kas jums un jūsu ģimenei sniedz sirdsmieru.

Pārsūtīšana ar pārliecību
Starptautiskā mantojuma pārskaitīšana uz jūsu banku

Mantojuma saņemšana, īpaši no ārzemēm, var būt nozīmīga un emocionāla pieredze. Xe uzticas miljoniem privātpersonu, lai palīdzētu nodrošināt pēc iespējas raitāku un drošāku procesu, nodrošinot, ka līdzekļi jūs sasniedz ātri un ar minimāliem maksājumiem vai sarežģījumiem.

Sāciet savu ceļojumu ar Xe
Salīdziniet likmes un saglabājiet vairāk no tā, kas jums pieder.

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākus valūtas maiņas kursus, lai vairāk naudas paliktu jūsu kabatā. Ar iepriekš noteiktu cenu un bez pārsteiguma komisijas maksas mēs pārspējam tradicionālās bankas.

Izbaudiet Xe priekšrocības

Banku pārspētas likmes

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet atšķirību.

Zema vai nekāda maksa

Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

Zibens pārsūtīšana

Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu naudas nosūtīšanu uz ārzemēm. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, nodrošinot, ka jūsu nauda sasniedz galamērķi, kad jums tas ir nepieciešams.

Vairāk nekā 30 gadu izcilības

Mūsu reputācija ir balstīta uz uzticēšanos. Vairāk nekā 280 miljoni cilvēku paļaujas uz mūsu drošajiem pakalpojumiem, lai katru dienu apstrādātu tūkstošiem globālu darījumu.

Izsekošana reāllaikā

Izmantojot mūsu reāllaika pārskaitījumu izsekošanu, jūs vienmēr būsiet informēts. Piekļūstiet reāllaika atjauninājumiem jebkurā laikā tieši no sava konta.

Nosūtiet to vienā pārsūtījumā

Xe piedāvā lielākus sūtījumu limitus nekā citi pārskaitījumu pakalpojumi, tāpēc mantojuma nauda nav jāsadala vai jāsūta vairāki pārskaitījumi.

Sūtiet ar pārliecību

Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Nepieciešama palīdzība, lai nosūtītu mantojumu vai veiktu lielu naudas pārskaitījumu? Mūsu pārcelšanas eksperti ir gatavi palīdzēt - sazinieties ar mums jau šodien, lai saņemtu personalizētu atbalstu!

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779
Pārsūtiet vairāk, izmantojot lielākus sūtījumu limitus

Mēs piedāvājam lielākus pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, ļaujot jums ar vienu pārskaitījumu nosūtīt vairāk. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.

Kā pārskaitīt mantojuma naudu, izmantojot Xe

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.

Sargieties no iespējamiem mantojuma krāpšanas gadījumiem

Krāpnieki bieži izmanto krāpšanas taktiku, lai piespiestu upurus sniegt personisku informāciju vai maksāt maksu par viltus mantojumu. Aizsargājiet sevi, pārbaudot apgalvojumus un pilnvaras.

Izpratne par mantojuma nodokli

Mantas mantošana no ārzemēm var radīt sarežģītus un nepazīstamus nodokļu pienākumus. Ja esat minēts kā starptautiska īpašuma saņēmējs, ir svarīgi konsultēties ar nodokļu juristu, kuram ir pieredze pārrobežu jautājumos. Viņi var palīdzēt pārliecinoši orientēties gan vietējos, gan starptautiskos nodokļu noteikumos, pasargājot jūs no iespējamām kļūdām un nodrošinot pilnīgu atbilstību likumiem.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzziniet, ko vēl Xe var paveikt jūsu labā

Vēlaties uzzināt, cik plašas ir mūsu zināšanas? Mūsu klienti paļaujas uz mums visos gadījumos, sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un beidzot ar nozīmīgiem darījumiem. Izpētiet mūsu populārākās transfēra iespējas.

