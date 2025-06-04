Currency converter & money transfer app

Valūtas konvertētājs & naudas pārvedumu lietotne

Xe lietotnē ir viss nepieciešamais globālajiem naudas pārskaitījumiem un valūtas konvertēšanai. Konvertējiet valūtas, pārbaudiet aktuālos kursus un droši pārskaitiet naudu, nodrošinot pilnīgu maksas pārredzamību. Lejupielādējiet jau šodien!

Xe lietotnes funkcijas

Send money with Xe

Sūtīt naudu

Vienkārši pārskaitiet naudu uz vairāk nekā 200 valstīm vairāk nekā 130 valūtās, veicot tikai dažus piesitienus. Mūsu intuitīvā saskarne nodrošina nevainojamu pieredzi, ļaujot ātri un vienkārši nosūtīt līdzekļus uz galamērķi.

Track your transfer with Xe

Transfēra izsekošana

Reāllaikā uzziniet jaunāko informāciju par savu pārskaitījumu statusu. Izmantojot mūsu izsekošanas funkciju, varat uzraudzīt savus darījumus katrā posmā, nodrošinot sirdsmieru un pārredzamību.

Set rate alerts with Xe

Tarifu brīdinājumu iestatīšana

Nepalaidiet garām iespēju ietaupīt. Iestatiet kursa brīdinājumus un saņemiet paziņojumus, kad tiek sasniegts vēlamais valūtas maiņas kurss, tādējādi palīdzot jums maksimāli izmantot katru pārskaitījumu.

View exchange rates with Xe

Pārskatīt valūtas maiņas kursus

Iegūstiet piekļuvi valūtas maiņas kursiem jebkurā laikā un jebkurā vietā. Mūsu lietotne sniedz jums jaunākos valūtas kursus, lai jūs varētu pieņemt pamatotus lēmumus un saglabāt pārsvaru valūtas tirgū. Vienlaikus var uzraudzīt līdz pat 10 valūtām.

Set up push notifications with Xe

Saņemt paziņojumu

Esiet informēts, izmantojot reāllaika push paziņojumus. Saņemiet tūlītējus atjauninājumus par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas kursa brīdinājumus un svarīgām konta darbībām, lai jūs vienmēr būtu kontrolē, lai kur jūs atrastos.

Securely login with Xe

Droša pieteikšanās

Nodrošini kontu bez piepūles, izmantojot Face ID vai Touch ID. Šīs biometriskās pieteikšanās metodes nodrošina ātru un drošu piekļuvi jūsu kontam, nodrošinot, ka tikai jūs varat atbloķēt savu informāciju ar vienu skatienu vai pieskārienu.

Send on the go with Xe

Sūtiet naudu, atrodoties ceļā

Ar Xe lietotni ir vienkārši sūtīt naudu visā pasaulē. Izbaudiet ātrus un drošus pārskaitījumus no viedtālruņa jebkurā laikā un jebkurā vietā. Neatkarīgi no tā, vai tas nepieciešams personīgām vai biznesa vajadzībām, Xe nodrošina starptautisku naudas pārskaitījumu iespējas tieši jūsu kabatā.

Easier mobile transfers with Xe

Ērti mobilās naudas pārskaitījumi

Atbrīvojieties no tradicionālās mobilās bankas ierobežojumiem, izmantojot ātrākus un elastīgākus pārskaitījumus starp bankām. Iegūstiet labākus tarifus, izvairieties no lielām komisijas maksām un sūtiet naudu uz vairāk nekā 190 valstīm - un to visu varat veikt, izmantojot savu mobilo ierīci.

Naudas pārskaitīšana visā pasaulē ir vienkārša

Create account

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa, izmantojot mūsu Xe lietotni. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanas gaitu.

Ways to send money with Xe

Naudas sūtīšanas veidi

Izvēlieties piemērotu maksājuma iespēju atbilstoši savām vajadzībām.

Tiešais debets
Līdzekļus saņem no jūsu bankas. Parasti tiek piegādāts 3 darba dienu laikā.

Pārskaitījums
Pārskaitījums no jūsu bankas uz mūsu banku. Parasti ierodas 24 stundu laikā.

Debetkarte/kredītkarte
Ātrākais veids, bet ar nelielu komisijas maksu. Nauda tiek saņemta gandrīz uzreiz.

Ways to receive money with Xe

Naudas saņemšanas veidi

Mēs piedāvājam ērtas iespējas saņemt naudu visā pasaulē.

Bankas depozīts
Sūtiet tieši uz simtiem lielāko banku visā pasaulē.

Skaidras naudas paņemšana
Paņemiet skaidru naudu vairāk nekā 500 000 vietās vairāk nekā 150 valstīs.

Mobilais maks
Nosūtiet naudu uz savu mīļoto cilvēku mobilo tālruni vairāk nekā 35 valstīs.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)