Valūtas maiņas kursa brīdinājumi

Kā darbojas Xe ātruma brīdinājumi
1. Izveidot kontu
Viens bezmaksas konts visām jūsu ārvalstu valūtas vajadzībām
2. Iestatiet vēlamo ātrumu
Izveidojiet vairākus brīdinājumus, lai sekotu līdzi izvēlētajām valūtām
3. Saņemt paziņojumu
Mēs jūs informēsim, kad tiks aktivizēta jūsu vēlamā likme.
Xe Rate Alerts izmanto vidējās tirgus likmes
Vidējais tirgus kurss ir viduspunkts starp konkrētas valūtas pieprasījumu un piedāvājumu, un tas nozīmē, ka tas visu laiku var mainīties un mainās.
Vidējais tirgus kurss ir viduspunkts starp konkrētas valūtas pieprasījumu un piedāvājumu, un tas nozīmē, ka tas visu laiku var mainīties un mainās.