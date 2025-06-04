Drošība, uz kuru varat paļauties
Mēs zinām, cik svarīgi ir droši pakalpojumi, kad runa ir par jūsu naudu un informāciju. Tāpēc mēs izmantojam modernas tehnoloģijas un stingrus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu pārskaitījumi vienmēr ir aizsargāti un droši.
Jūsu finanšu un datu drošība ir mūsu prioritāte
Jūsu drošība ir mūsu darbības pamatā. Izmantojot vismodernākās tehnoloģijas un stingrus drošības pasākumus, mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu naudu un personisko informāciju. Katru reizi, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs nodrošinām drošu un bezrūpīgu pieredzi.
Daļa no pasaulē trešā lielākā pārsūtīšanas tīkla.
Kā daļa no Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) ģimenes, Xe ir daļa no pasaulē trešā lielākā naudas pārvedumu tīkla. Mēs esam globāli regulēti un ievērojam stingrākos drošības protokolus, nodrošinot, ka katrs darījums ir drošs un uzticams. Mēs esam šeit, lai paliktu un vienmēr nodrošinātu augstākās klases aizsardzību par jūsu naudu.
Kā mēs aizsargājam jūsu īpašumu
Droša infrastruktūra
Mēs izmantojam uzticamas sistēmas drošai un ātrai pārsūtīšanai. Modernākās tehnoloģijas un 24/7 uzraudzība nodrošina, ka jūsu darījumi ir droši, tāpēc varat justies droši ikreiz, kad sūtāt naudu.
Autentifikācija & piekļuves kontrole
Mēs izmantojam daudzfaktoru autentifikāciju (MFA) ar biometrisko verifikāciju, lai pieteiktos. Konta darbība tiek uzraudzīta reāllaikā, lai nekavējoties atklātu un bloķētu jebkuru nesankcionētu piekļuvi.
Kopējais datu privātums
Mēs augstu vērtējam privātumu kā pamattiesības. Jūsu dati nekad netiks pārdoti vai ļaunprātīgi izmantoti. Mēs ievērojam tādus globālos noteikumus kā GDPR un CCPA, nodrošinot, ka dati tiek droši apstrādāti un vienmēr pilnībā aizsargāti.
Uzraudzība & draudu atklāšana
Mūsu komanda uzrauga sistēmas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijā balstītu draudu atklāšanu. Mēs regulāri veicam ievainojamību skenēšanu un ikgadējus trešo pušu iekļūšanas testus, lai proaktīvi atklātu un novērstu drošības riskus.
Naudas un datu aizsardzība ar 2FA
Jūsu Xe konts ir aizsargāts kā augstas drošības seifs, izmantojot divu faktoru autentifikāciju (2FA) un biometrisko verifikāciju. Šie aizsardzības slāņi nodrošina, ka tikai jūs varat piekļūt savam kontam, tādējādi pasargājot naudu un personisko informāciju no nesankcionētas piekļuves.
24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā
Maz ticamajā gadījumā, ja kaut kas notiek nepareizi, mūsu komanda nekavējoties reaģē, lai aizsargātu jūsu kontu un apturētu draudus. Bažas par savu kontu vai darījumiem? Mūsu atbalsta komanda ir pieejama 24 stundas diennaktī un 5 dienas nedēļā un ir gatava palīdzēt, kad vien jums ir nepieciešama palīdzība.
Datu drošība sākas ar apmācību un izglītību
Pirms piekļuves piešķiršanas sensitīviem datiem mēs rūpīgi pārbaudām ikvienu darbinieku, izmantojot trešo pušu veiktas biogrāfijas pārbaudes. Mūsu komanda arī regulāri iziet kiberdrošības apmācības, lai vienmēr būtu informēta par jaunākajām labākajām praksēm, kas nodrošina jūsu datu drošību un aizsardzību.
Kā ar Xe pārskaitīt naudu uz ārzemēm
Izveidot kontu
Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.
Tūlītējs citāts
Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.
Sūtīt naudu
Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.
Transfēra izsekošana
Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanas gaitu.
Galvenās politikas, kuras mēs ievērojam
Mēs ievērojam stingru drošības politiku un tehnisko standartu kopumu, kas atbilst nozares labākajai praksei. Tie tiek pārskatīti katru gadu, lai nodrošinātu, ka mēs vienmēr esam atjaunināti. Dažas no galvenajām politikām:
Informācijas drošības politika
Drošības incidentu reaģēšanas politika
Attālās piekļuves politika
Datu klasificēšanas politika
Ievainojamību pārvaldības politika
Datu šifrēšanas politika
Loģiskās piekļuves politika
Izstrādāts, lai aizsargātu jūsu datus
Mēs integrējam drošības pasākumus, izmantojot daudzslāņainu pieeju, kas palīdz mazināt kiberapdraudējumus un nodrošina noturību, izvairoties no atsevišķiem atteices punktiem, lai jūsu dati vienmēr būtu aizsargāti.
Datu centri
Mūsu datu centrus aizsargā fiziskās un loģiskās drošības pasākumi, tostarp ugunsmūri, ielaušanās atklāšanas sistēmas un 24/7 uzraudzība, ko veic ar cilvēku un mākslīgā intelekta rīkiem. Mēs izmantojam vairākas pieejamības zonas, lai nodrošinātu dublēšanu un kļūdu toleranci.
Tīkla drošība
Mēs izmantojam mūsdienīgus tīkla drošības pasākumus, tostarp aizsardzību pret DDoS uzbrukumiem, ļaunprātīgu programmatūru un nesankcionētu piekļuvi. Lai nodrošinātu datu integritāti un mazinātu riskus, mūsu sistēmas izmanto šifrēšanu, reāllaika draudu noteikšanu un automatizētu reaģēšanu.
Mēs nodrošinām atbilstību daudzu pasaules banku un regulatīvo aģentūru prasībām
Sūtiet ar pārliecību
Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.
Biežāk uzdotie jautājumi par drošību
Personas dati, ko mēs no jums ievācam, var ietvert vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas un/vai uzņēmuma adresi un citus kontaktinformācijas datus ("Kontaktinformācija"), amatu, dzimšanas datumu, dzimumu, attēlus, video vai parakstu.
Mūsu konfidencialitātes paziņojumā ir izskaidrots, kā un kāpēc mēs varam apstrādāt jūsu personas datus.
Piekļuve Personas datiem tiek ierobežota, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas, izmantojot mazāko privilēģiju principu. Tādējādi tika nodrošināts, ka piekļuvi var izmantot tikai tie Xe darbinieki, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Kā piemēru var minēt klientu apkalpošanas komandu.
Xe izmanto hibrīda modeli mūsu vietnei un mobilajām lietojumprogrammām. Mūsu ražošanas serveri tiek izvietoti AWS un ES datu centros.
Mēs izmantojam modernas šifrēšanas tehnoloģijas, kas nodrošina visaugstāko jūsu sensitīvās informācijas drošības līmeni. Mūsu sistēmās tiek izmantota nozares standarta AES-256 šifrēšana datiem miera stāvoklī, savukārt dati pārraidē tiek šifrēti, izmantojot TLS 1.2 un TLS1.3.
Mūsu maksājumu apstrādātāji ir 1. līmeņa pakalpojumu sniedzēji. Xe nekad neapstrādā maksājumu karšu datus.
Lai jūsu personiskā informācija būtu drošībā, ir svarīgi aizsargāt savus datus. Šeit ir daži vienkārši soļi, ko varat veikt:
Izmantot drošas paroles
Izveidojiet unikālas un spēcīgas paroles saviem kontiem un izvairieties no vienas un tās pašas paroles izmantošanas vairākiem pakalpojumiem.
Iespējot daudzfaktoru autentifikāciju (MFA):
Ja iespējams, iespējojiet MFA, kas jūsu kontiem nodrošina papildu drošības līmeni.
Piesardzība ar e-pasta ziņojumiem
Izvairieties noklikšķināt uz aizdomīgām saitēm vai lejupielādēt pielikumus no nezināmiem sūtītājiem.
Esiet uzmanīgi attiecībā uz personisko informāciju
Esiet piesardzīgi attiecībā uz konfidenciālu datu kopīgošanu tiešsaistē un sniedziet tos tikai uzticamiem avotiem.
Ievērojot šos padomus, varat ievērojami samazināt datu aizsardzības pārkāpumu risku un aizsargāt savu konfidencialitāti tiešsaistē.
Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums,ja domājat, ka, iespējams, esat kļuvis par krāpšanas upuri.
Saglabājiet pierādījumus: Saglabājiet visus attiecīgos dokumentus vai e-pasta vēstules kā pierādījumus, lai pamatotu savu ziņojumu.
Nekavējoties ziņojot par krāpšanu, jūs varat palīdzēt pasargāt sevi un citus no iespējama kaitējuma un palīdzēt saukt vainīgos pie atbildības.
Jūsu uzticība ir mūsu galvenā prioritāte, un mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu personisko un finanšu informāciju. Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu drošības praksi vai ja jums ir kādas bažas, lūdzu, sazinieties ar mūsu drošības komandu pa e-pastu security@xe.com.