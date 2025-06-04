Drošība, uz kuru varat paļauties

Mēs zinām, cik svarīgi ir droši pakalpojumi, kad runa ir par jūsu naudu un informāciju. Tāpēc mēs izmantojam modernas tehnoloģijas un stingrus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu pārskaitījumi vienmēr ir aizsargāti un droši.

Pārsūtīšana ar pārliecību
Jūsu finanšu un datu drošība ir mūsu prioritāte

Jūsu drošība ir mūsu darbības pamatā. Izmantojot vismodernākās tehnoloģijas un stingrus drošības pasākumus, mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu naudu un personisko informāciju. Katru reizi, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs nodrošinām drošu un bezrūpīgu pieredzi.

Daļa no pasaulē trešā lielākā pārsūtīšanas tīkla.

Kā daļa no Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) ģimenes, Xe ir daļa no pasaulē trešā lielākā naudas pārvedumu tīkla. Mēs esam globāli regulēti un ievērojam stingrākos drošības protokolus, nodrošinot, ka katrs darījums ir drošs un uzticams. Mēs esam šeit, lai paliktu un vienmēr nodrošinātu augstākās klases aizsardzību par jūsu naudu.

Kā mēs aizsargājam jūsu īpašumu

Droša infrastruktūra

Mēs izmantojam uzticamas sistēmas drošai un ātrai pārsūtīšanai. Modernākās tehnoloģijas un 24/7 uzraudzība nodrošina, ka jūsu darījumi ir droši, tāpēc varat justies droši ikreiz, kad sūtāt naudu.

Autentifikācija & piekļuves kontrole

Mēs izmantojam daudzfaktoru autentifikāciju (MFA) ar biometrisko verifikāciju, lai pieteiktos. Konta darbība tiek uzraudzīta reāllaikā, lai nekavējoties atklātu un bloķētu jebkuru nesankcionētu piekļuvi.

Kopējais datu privātums

Mēs augstu vērtējam privātumu kā pamattiesības. Jūsu dati nekad netiks pārdoti vai ļaunprātīgi izmantoti. Mēs ievērojam tādus globālos noteikumus kā GDPR un CCPA, nodrošinot, ka dati tiek droši apstrādāti un vienmēr pilnībā aizsargāti.

Uzraudzība & draudu atklāšana

Mūsu komanda uzrauga sistēmas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijā balstītu draudu atklāšanu. Mēs regulāri veicam ievainojamību skenēšanu un ikgadējus trešo pušu iekļūšanas testus, lai proaktīvi atklātu un novērstu drošības riskus.

Naudas un datu aizsardzība ar 2FA

Jūsu Xe konts ir aizsargāts kā augstas drošības seifs, izmantojot divu faktoru autentifikāciju (2FA) un biometrisko verifikāciju. Šie aizsardzības slāņi nodrošina, ka tikai jūs varat piekļūt savam kontam, tādējādi pasargājot naudu un personisko informāciju no nesankcionētas piekļuves.

24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā

Maz ticamajā gadījumā, ja kaut kas notiek nepareizi, mūsu komanda nekavējoties reaģē, lai aizsargātu jūsu kontu un apturētu draudus. Bažas par savu kontu vai darījumiem? Mūsu atbalsta komanda ir pieejama 24 stundas diennaktī un 5 dienas nedēļā un ir gatava palīdzēt, kad vien jums ir nepieciešama palīdzība.

Datu drošība sākas ar apmācību un izglītību

Pirms piekļuves piešķiršanas sensitīviem datiem mēs rūpīgi pārbaudām ikvienu darbinieku, izmantojot trešo pušu veiktas biogrāfijas pārbaudes. Mūsu komanda arī regulāri iziet kiberdrošības apmācības, lai vienmēr būtu informēta par jaunākajām labākajām praksēm, kas nodrošina jūsu datu drošību un aizsardzību.

Kā ar Xe pārskaitīt naudu uz ārzemēm

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanas gaitu.

Galvenās politikas, kuras mēs ievērojam

Mēs ievērojam stingru drošības politiku un tehnisko standartu kopumu, kas atbilst nozares labākajai praksei. Tie tiek pārskatīti katru gadu, lai nodrošinātu, ka mēs vienmēr esam atjaunināti. Dažas no galvenajām politikām:

  • Informācijas drošības politika

  • Drošības incidentu reaģēšanas politika

  • Attālās piekļuves politika

  • Datu klasificēšanas politika

  • Ievainojamību pārvaldības politika

  • Datu šifrēšanas politika

  • Loģiskās piekļuves politika

Izstrādāts, lai aizsargātu jūsu datus

Mēs integrējam drošības pasākumus, izmantojot daudzslāņainu pieeju, kas palīdz mazināt kiberapdraudējumus un nodrošina noturību, izvairoties no atsevišķiem atteices punktiem, lai jūsu dati vienmēr būtu aizsargāti.

Datu centri

Mūsu datu centrus aizsargā fiziskās un loģiskās drošības pasākumi, tostarp ugunsmūri, ielaušanās atklāšanas sistēmas un 24/7 uzraudzība, ko veic ar cilvēku un mākslīgā intelekta rīkiem. Mēs izmantojam vairākas pieejamības zonas, lai nodrošinātu dublēšanu un kļūdu toleranci.

Tīkla drošība

Mēs izmantojam mūsdienīgus tīkla drošības pasākumus, tostarp aizsardzību pret DDoS uzbrukumiem, ļaunprātīgu programmatūru un nesankcionētu piekļuvi. Lai nodrošinātu datu integritāti un mazinātu riskus, mūsu sistēmas izmanto šifrēšanu, reāllaika draudu noteikšanu un automatizētu reaģēšanu.

Mēs nodrošinām atbilstību daudzu pasaules banku un regulatīvo aģentūru prasībām

Sūtiet ar pārliecību

Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.

