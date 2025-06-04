Dedicated expert support

Jūsu unikālajām vajadzībām pielāgots atbalsts
Vēlaties rezervēt pārskaitījumu vai vēlaties saņemt palīdzību saistībā ar savu kontu? Mūsu speciālistu komanda ir gatava sniegt jums nepieciešamo atbalstu.
Atbalsta veidi
Pārsūtīšanas atbalsts
Nepieciešama palīdzība, lai rezervētu pārsūtīšanu, vai esat iestrēdzis kādā no procesa posmiem? Mūsu klientu apkalpošanas komanda ir gatava jums palīdzēt, nodrošinot, ka jūsu darījumi vienmēr tiek veikti efektīvi.
Konta atbalsts
Mūsu aprūpes komanda ir gatava palīdzēt ar visiem konta jautājumiem, ar kuriem varat saskarties. Mēs saprotam, cik nomācoši var būt šie sarežģījumi, un esam apņēmušies nodrošināt, lai jūsu Xe pieredze būtu vienmērīga un bez stresa.
Palīdzības centrs
Xe palīdzības centrs piedāvā ātras atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem - no pieteikšanās palīdzības līdz pat drošības un atjauninājumiem, tādējādi ļaujot viegli atrast risinājumus un efektīvi pārvaldīt kontu.
24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts
Runājot par starptautiskajiem naudas pārvedumiem, mēs saprotam, ka dažkārt jums ir nepieciešami papildu norādījumi. Neatkarīgi no tā, vai veicat parastu pārskaitījumu vai pārvaldāt lielāku darījumu, mūsu speciālistu komanda ir gatava jums palīdzēt ik uz soļa.
Saņemiet personalizētu atbalstu lieliem naudas pārskaitījumiem
Pārskaitot lielas summas starptautiskā mērogā, jums ir nepieciešams ne tikai izdevīgs tarifs, bet arī lielāki sūtījumu limiti, personalizēts atbalsts un droši pārskaitījumi. Mūsu klientu apkalpošanas komanda rūpējas par to, lai jūsu darījums noritētu bez sarežģījumiem un lai jūs saņemtu maksimālu labumu no savas naudas.
Sazinieties ar mūsu komandu, lai saņemtu palīdzību...
Naudas sūtīšana
Nepieciešama palīdzība ar pirmo pārsūtīšanu? Mēs ar prieku palīdzēsim nodrošināt, lai jūsu nauda tiktu nogādāta droši, ātri un savlaicīgi.
Konta izveide
Konta iestatīšana ir vienkārša. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, mūsu speciāli izveidotā komanda ir gatava šo procesu padarīt nevainojamu.
Finansējuma pārvietojumi
Neesat pārliecināts, kā maksāt? Mūsu komanda var jums sniegt informāciju par maksājumu iespējām, lai pārskaitīšana noritētu bez stresa.
Pārskaitījumu ierobežojumi
Mēs jums norādīsim, cik lielu summu varat nosūtīt ar vienu pārskaitījumu, ņemot vērā jūsu valūtu un atrašanās vietu.
Lielisku tarifu iegūšana
Mēs lepojamies ar saviem banku piedāvātajiem tarifiem. Ļaujiet mums jums pastāstīt, kā par savu naudu varat iegūt vislielāko vērtību.
Mācības par drošību
Bažas par drošību? Mūsu komanda ir gatava izskaidrot mūsu uzlabotās aizsardzības un drošības pasākumus.
Vai esat gatavs apspriest savu pārcelšanu?
Mūsu atbalsta komanda atbildēs uz jūsu jautājumiem un palīdzēs jums veikt katru soli, lai padarītu jūsu pieredzi nevainojamu. Nodrošināsim jums savienojumu.
Čato ar mūsu komandu vairāk nekā 100 valodās
Lai saņemtu ātru palīdzību, sazinieties ar mūsu aprūpes komandu, izmantojot tērzēšanu tiešraidē. Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama palīdzība paroles atiestatīšanai, personiskās informācijas atjaunināšanai vai navigācijai konta iestatījumos, mēs sniegsim jums nepieciešamo atbalstu.
Apmeklējiet mūsu palīdzības centru, lai mācītos savā tempā
Mūsu palīdzības centrā ir viss nepieciešamais, lai pārvaldītu savu Xe kontu un naudas pārskaitījumus. Šeit atradīsiet noderīgus biežāk uzdotos jautājumus un norādījumus, sākot no problēmu novēršanas līdz pārskaitījumu iestatīšanai. Lielākā daļa atbilžu ir pieejamas tikai viena klikšķa attālumā, bet, ja jums nepieciešama papildu palīdzība, mūsu atbalsta komanda ir pieejama arī šeit.
Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)
Pārsūtīšanu var kavēt vairāki faktori:
Nepietiekami līdzekļi: Pārliecinieties, ka jūsu kontā ir pietiekams atlikums, lai segtu pārskaitījuma summu un ar to saistītās maksas.
Nepareiza saņēmēja informācija: Pārbaudiet, vai saņēmēja informācija, piemēram, bankas konta numurs un SWIFT/BIC kods, ir pareiza.
Atbilstība tiesību aktiem: Pārskaitījumi var tikt apturēti, jo finanšu iestādes vai valdības veic atbilstības pārbaudes vai nosaka ierobežojumus.
Tehniskās problēmas: Pārsūtīšanas process var tikt traucēts, ja reizēm tiek pieļautas sistēmas kļūdas.
Ja jūsu pārskaitījumu nav izdevies pabeigt, lūdzu, sazinieties ar Xe klientu apkalpošanas komandu, lai saņemtu palīdzību.
Lai saņemtu starptautisko naudas pārskaitījumu:
Sniedziet savu bankas informāciju: Sniedziet sūtītājam savu bankas konta numuru, SWIFT/BIC kodu un citu nepieciešamo informāciju.
Apstipriniet pārskaitījuma informāciju: Pārliecinieties, ka sūtītājam ir precīza informācija, lai izvairītos no kavēšanās.
Gaidiet depozītu: Pēc pārskaitījuma iniciēšanas līdzekļi tiks ieskaitīti jūsu kontā. Parasti tas aizņem no 1 līdz 3 darba dienām atkarībā no iesaistītajām valūtām un valstīm.
Ja rodas problēmas ar pieteikšanos:
Pārbaudiet pilnvaras: Pārbaudiet, vai ievadāt pareizo lietotājvārdu un paroli.
Atjaunot paroli: ja esat aizmirsis paroli, izmantojiet "Forgot Password" iespēju pieteikšanās lapā, lai to atjaunotu.
Notīriet pārlūkprogrammas kešatmiņu: Dažreiz, iztīrot pārlūkprogrammas kešatmiņu, var atrisināt pieteikšanās problēmas.
Sazinieties ar atbalsta dienestu: Ja problēmas nav atrisinātas, sazinieties ar Xe klientu apkalpošanas komandu, lai saņemtu palīdzību.
Pārskaitījuma izsekošana:
Izmantojiet Xe lietotni vai vietni: Pievienojieties savam kontam un dodieties uz sadaļu "Activity" vai "Transfers", lai apskatītu sava pārskaitījuma statusu.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu: Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, sazinieties ar Xe klientu apkalpošanas komandu.
Pārskaitījumi var tikt atcelti šādu iemeslu dēļ:
Sūtītāja pieprasījums: Sūtītājs var būt ierosinājis atcelšanu.
Atbilstības jautājumi: Normatīvās prasības vai drošības apsvērumi var izraisīt atcelšanu.
Tehniskās kļūdas: Sistēmas kļūmes dažkārt var izraisīt atcelšanu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par atcelto pārskaitījumu, sazinieties ar Xe klientu apkalpošanas komandu.
Pirmā pārskaitījuma iestatīšana:
Izveidot kontu: Reģistrējieties Xe vietnē vai lietotnē.
Pārbaudiet savu identitāti: Pabeidziet visus nepieciešamos verifikācijas soļus saskaņā ar Xe prasībām.
Ievadiet pārskaitījuma informāciju: Norādiet saņēmēja informāciju un summu, ko vēlaties nosūtīt.
Izvēlieties maksājuma metodi: Izvēlieties vēlamo maksājuma veidu.
Apstipriniet pārsūtīšanu: Pārbaudiet visu informāciju un apstipriniet pārskaitījumu.