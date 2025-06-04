Dedicated support tailored to your needs

Jūsu unikālajām vajadzībām pielāgots atbalsts

Vēlaties rezervēt pārskaitījumu vai vēlaties saņemt palīdzību saistībā ar savu kontu? Mūsu speciālistu komanda ir gatava sniegt jums nepieciešamo atbalstu.

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779

Atbalsta veidi

Transfer Support

Pārsūtīšanas atbalsts

Nepieciešama palīdzība, lai rezervētu pārsūtīšanu, vai esat iestrēdzis kādā no procesa posmiem? Mūsu klientu apkalpošanas komanda ir gatava jums palīdzēt, nodrošinot, ka jūsu darījumi vienmēr tiek veikti efektīvi.

Account Support

Konta atbalsts

Mūsu aprūpes komanda ir gatava palīdzēt ar visiem konta jautājumiem, ar kuriem varat saskarties. Mēs saprotam, cik nomācoši var būt šie sarežģījumi, un esam apņēmušies nodrošināt, lai jūsu Xe pieredze būtu vienmērīga un bez stresa.

Help Centre

Palīdzības centrs

Xe palīdzības centrs piedāvā ātras atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem - no pieteikšanās palīdzības līdz pat drošības un atjauninājumiem, tādējādi ļaujot viegli atrast risinājumus un efektīvi pārvaldīt kontu.

Dedicated expert support

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Runājot par starptautiskajiem naudas pārvedumiem, mēs saprotam, ka dažkārt jums ir nepieciešami papildu norādījumi. Neatkarīgi no tā, vai veicat parastu pārskaitījumu vai pārvaldāt lielāku darījumu, mūsu speciālistu komanda ir gatava jums palīdzēt ik uz soļa.

Get personalized support for large money transfers

Saņemiet personalizētu atbalstu lieliem naudas pārskaitījumiem

Pārskaitot lielas summas starptautiskā mērogā, jums ir nepieciešams ne tikai izdevīgs tarifs, bet arī lielāki sūtījumu limiti, personalizēts atbalsts un droši pārskaitījumi. Mūsu klientu apkalpošanas komanda rūpējas par to, lai jūsu darījums noritētu bez sarežģījumiem un lai jūs saņemtu maksimālu labumu no savas naudas.

Sazinieties ar mūsu komandu, lai saņemtu palīdzību...

Sending money

Naudas sūtīšana

Nepieciešama palīdzība ar pirmo pārsūtīšanu? Mēs ar prieku palīdzēsim nodrošināt, lai jūsu nauda tiktu nogādāta droši, ātri un savlaicīgi.

Creating an account

Konta izveide

Konta iestatīšana ir vienkārša. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, mūsu speciāli izveidotā komanda ir gatava šo procesu padarīt nevainojamu.

Funding transfers

Finansējuma pārvietojumi

Neesat pārliecināts, kā maksāt? Mūsu komanda var jums sniegt informāciju par maksājumu iespējām, lai pārskaitīšana noritētu bez stresa.

Sending limits

Pārskaitījumu ierobežojumi

Mēs jums norādīsim, cik lielu summu varat nosūtīt ar vienu pārskaitījumu, ņemot vērā jūsu valūtu un atrašanās vietu.

Competitive rates

Lielisku tarifu iegūšana

Mēs lepojamies ar saviem banku piedāvātajiem tarifiem. Ļaujiet mums jums pastāstīt, kā par savu naudu varat iegūt vislielāko vērtību.

Secure transfers

Mācības par drošību

Bažas par drošību? Mūsu komanda ir gatava izskaidrot mūsu uzlabotās aizsardzības un drošības pasākumus.

Vai esat gatavs apspriest savu pārcelšanu?

Mūsu atbalsta komanda atbildēs uz jūsu jautājumiem un palīdzēs jums veikt katru soli, lai padarītu jūsu pieredzi nevainojamu. Nodrošināsim jums savienojumu.

Chat with our team in over 100 languages

Čato ar mūsu komandu vairāk nekā 100 valodās

Lai saņemtu ātru palīdzību, sazinieties ar mūsu aprūpes komandu, izmantojot tērzēšanu tiešraidē. Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama palīdzība paroles atiestatīšanai, personiskās informācijas atjaunināšanai vai navigācijai konta iestatījumos, mēs sniegsim jums nepieciešamo atbalstu.

Want to find the answers yourself?

Apmeklējiet mūsu palīdzības centru, lai mācītos savā tempā

Mūsu palīdzības centrā ir viss nepieciešamais, lai pārvaldītu savu Xe kontu un naudas pārskaitījumus. Šeit atradīsiet noderīgus biežāk uzdotos jautājumus un norādījumus, sākot no problēmu novēršanas līdz pārskaitījumu iestatīšanai. Lielākā daļa atbilžu ir pieejamas tikai viena klikšķa attālumā, bet, ja jums nepieciešama papildu palīdzība, mūsu atbalsta komanda ir pieejama arī šeit.

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)