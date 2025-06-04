- Home
Vienkāršojiet maksājumus savā platformā
Atbloķējiet Xe iespējas savā platformā, lai vienkāršotu, kā jūsu uzņēmums veic maksājumus, izmantojot mūsu elastīgo maksājumu API, iegultos ERP risinājumus un pasaulē atzītus valūtas datu rīkus.
Uzņēmumi visā pasaulē uzticas
Vienkāršoti globālie maksājumi
Nodrošiniet viengabalainus pārrobežu maksājumus klienta ceļojuma laikā. Izmantojot mūsu moderno un elastīgo API, varat iestrādāt Xe globālos maksājumus tieši jebkurā platformā, uz kuru paļaujas jūsu finanšu komanda, ļaujot jums maksāt piegādātājiem un darbiniekiem ar vienu pogas klikšķi.
Viengabalains maksājumu process
Xe nodrošina vienotu un drošu maksājumu plūsmu jūsu platformā. Nevajag vairs eksportēt failus vai pieteikties ārējos portālos. Tā kā tas ir radīts uzņēmējdarbībai, tam ir viedas funkcijas, piemēram, iebūvētas validācijas un atbilstības pārbaudes, kas novērš kļūdas, pirms tās rada izmaksas.
Pilnveidoti dati un ziņojumi
Automatizējiet pārskatu sniegšanu, uzlabojiet precizitāti un atbrīvojiet finanšu sistēmas no manuālā darba, izmantojot Xe globālos maksājumus un tiešo valūtas datu plūsmas, kas ir iestrādātas jūsu platformā.
Why businesses choose Xe
Nekādu neveiklu portālu
Aizstājiet novecojušos neveiklos portālus ar tīru, intuitīvu saskarni, kurā viss nepieciešamais ir vienuviet.
Uzticība katrā darījumā
Jūsu līdzekļus aizsargā regulēta aizsardzība, augstākā līmeņa finanšu partneri un uzņēmuma līmeņa drošība, tāpēc varat droši pārvietot naudu.
Atbalsta izturība un stabilitāte
Xe ir daļa no Euronet, NASDAQ biržā kotēta, investīciju kategorijas uzņēmuma, kas darbojas ar banku līmeņa drošību, atbilstību un korporatīvo pārvaldību.
Atbalsts iestatīšanas laikā un pēc tam
Xe nodrošina piekļuvi specializētam tehniskajam atbalstam un maksājumu ekspertiem, lai jūs varētu ātri veikt iestatīšanu un viegli atrisināt visas problēmas, kad vien tās rodas.
Globāliem uzņēmumiem radīti risinājumi
Grāmatvedības platformas
Xe bez problēmām integrējas vadošajās grāmatvedības un ERP sistēmās, piemēram, Microsoft Dynamics 365 un Sage Intacct, nodrošinot lietotājiem piekļuvi globālajiem maksājumiem no jau izmantotajiem rīkiem. Pateicoties mūsu elastīgajam API, jebkura grāmatvedībā izmantojamā platforma var piedāvāt tādu pašu racionalizētu pieredzi. Nav failu eksportēšanas, nav portālu, tikai ātri, netraucēti un droši maksājumi.
Resursi
Uzziniet, kā tādi uzņēmumi kā jūsu izmanto Xe, lai vienkāršotu globālos maksājumus.
Parunāsim
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties iestrādāt maksājumus savā platformā, uzlabot FX datus un pārskatu sniegšanu vai vienkārši atrast veidus, kā vienkāršot maksājumu procesu, mēs esam gatavi jums palīdzēt. Sazinieties ar mūsu komandu, lai sāktu sarunu.